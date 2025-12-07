ÍµÈ¹°¹Ô¡¢´§¥é¥¸¥ªµÙ±é¡¡ÂåÌò¤¬¥Ä¥Ã¥³¥ß¡Ö°ÂÅÄ¤µ¤ó¤Ê¡ª¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¤¬7Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£Æ±ÆüÊüÁ÷¤ÎJFN·Ï¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ØÍµÈ¹°¹Ô¤ÎSUNDAY NIGHT DREAMER¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å8¡§00¡Ë¤òµÙ±é¤¹¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡ªÂç²ÏÇÐÍ¥¤Ç¤¹¤Í¡×¡È¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤È¥á¥¤¥¥ó¥°¤ò¸ø³«¤·¤¿ÍµÈ¹°¹Ô
¡¡ÍµÈ¤Ï¡ÖËÜÆü¥é¥¸¥ª¡£¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó»äµÙ¤ß¤Þ¤¹¡£°Â¤¤ÅÄ¤ó¤Ü¤È¤«¤¤¤Æ°ÂÅÄ¤ËÇ¤¤»¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡¥Ç¥ó¥¸¥ã¥é¥¹¤Î°ÂÅÄ¤¬¡¢¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿±þ¤·¡Ö°Â¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ°Â¿´¤Î°Â¤Ç°ÂÅÄ¤µ¤ó¤Ê¡ª¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡ªÂç²ÏÇÐÍ¥¤Ç¤¹¤Í¡×¡È¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤È¥á¥¤¥¥ó¥°¤ò¸ø³«¤·¤¿ÍµÈ¹°¹Ô
¡¡ÍµÈ¤Ï¡ÖËÜÆü¥é¥¸¥ª¡£¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó»äµÙ¤ß¤Þ¤¹¡£°Â¤¤ÅÄ¤ó¤Ü¤È¤«¤¤¤Æ°ÂÅÄ¤ËÇ¤¤»¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡¥Ç¥ó¥¸¥ã¥é¥¹¤Î°ÂÅÄ¤¬¡¢¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿±þ¤·¡Ö°Â¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ°Â¿´¤Î°Â¤Ç°ÂÅÄ¤µ¤ó¤Ê¡ª¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£