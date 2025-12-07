『じゃあ、あんたが作ってみろよ』沼落ち必至のイケメン俳優2ショットにファン歓喜「メロいふたりが並んでる！！！」
夏帆と竹内涼真がダブル主演するドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系／毎週火曜22時）の公式インスタグラムが7日にオフショットを公開。青木柚と楽駆の2ショットに番組ファンから反響が寄せられた。
【写真】『じゃあ、あんたが作ってみろよ』イケメン俳優2ショット
『じゃあ、あんたが作ってみろよ』は谷口菜津子による同名コミックを実写ドラマ化したロマンスコメディー。恋人のために手の込んだ料理を作り、“恋人ファースト”な彼女を演じてきたゆえに、次第に自分を見失ってしまった山岸鮎美（夏帆）と令和の時代には少し珍しい「料理は女が作って当たり前」と思っている亭主関白思考な海老原勝男（竹内）を主人公に、2人の成長と再生を活写する。本作で青木は勝男のライバルとなるミナトを演じ、楽駆は情報通のバーテンダー・太平を演じている。
公式インスタグラムが「太平くんのバーの名前は音ぼろ」と投稿したのは青木と楽駆の2ショット。写真には、リラックスした表情の2人が仲良く並ぶ様子が収められている。
この投稿にファンからは「おふたりともかっこいい」「音ぼろで出会いたい2人」「メロいふたりが並んでる！！！」などの声が集まっている。
引用：『じゃあ、あんたが作ってみろよ』公式インスタグラム（@antaga_tbs）
