¡¡½÷Í¥¤ÎÁó°æÍ¥¤¬£·Æü¡¢Âçºå¾ë¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè£´£³²ó¥µ¥ó¥È¥ê¡¼£±Ëü¿Í¤ÎÂè¶å¡×¤ËÏ¯ÆÉ¥²¥¹¥È¤Ç½é»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¤ËÌÜ¤òÍî¤È¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Ï¯ÆÉ¤òÈäÏª¤·¤¿Áó°æ¤Ï¡Ö±Ç²è¤Î¡Ø£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¥¿¥¯¥·¡¼¡Ù¤Ç¶¦±é¤·¤¿ÇÜ¾ÞÀé·Ã»Ò¤µ¤ó¤Ë¡Ø¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ù¤È¤ª»Ç¤¤¤·¤¿¤é¡¢¡Ø»ä¤Ï¤¤¤Ä¤â£±¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¤ªÏÃ¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Âç¾æÉ×¤è¡Ù¤Ã¤Æ¥Ï¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ÎÏ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ³§¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç¤ªÏÃ¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¤Û¤Û¾Ð¤ó¤À¡£º£Ç¯¤Ï¾¼ÏÂ£±£°£°Ç¯¡¢Àï¸å£¸£°Ç¯¡¢ºå¿ÀÃ¸Ï©Âç¿ÌºÒ£³£°Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤Ç¡Ö£±Ëü¿Í¤Ç²Î¤òÂ£¤ëÆü¤Ë¤·¤è¤¦¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë³«ºÅ¡£»Ê²ñ¤ò£²Ç¯Ï¢Â³¤ÇÌ³¤á¤¿¾¾²¬çýÍ¥¤Ï¡Ö¿®Íê¤È¤«Âº·É¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¹ç¾§ÃÄ¤ä¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤¬º´ÅÏÍµ»á¤Î»Ø´ø¤ò¸«¤Ä¤á¤ëÌÜÀþ¤«¤é´¶¤¸¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥²¥¹¥È¤Î°ìÀÄãØ¤Ï¡¢¹â¹»À¸¥³¡¼¥é¥¹¤È°ì½ï¤Ë¡Ö¥Ï¥Ê¥ß¥º¥¡×¤òÇ®¾§¡£¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¦¤Þ¤¯²Î¤¨¤Þ¤¹¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤Î»Ò¤¿¤Á¤Î¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ê¿´¤¬Àµ²ò¡£¤¦¤Þ¤¯²Î¤ª¤¦¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢ÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬Âç»ö¡×¤È¾Ð´é¡£¡ÖÃ¶Æá¤È¤Î¤Ê¤ì½é¤á¤òÊ¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¹â¹»À¸¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÎø¥Ð¥Ê¤Ë¤â²Ö¤¬ºé¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£º´ÅÏ»á¤Ïº£²ó¤ÎÂè¶å¤ò¡Ö¥ì¥Ù¥ë¤ÏËÜÅö¤Ë¥Ô¡¼¥¯¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£Âç¹¥¤¤Êºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤¬¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Ï»¹Ã¤ª¤í¤·¤ò¥é¥Ç¥Ä¥¡¼¹Ô¿Ê¶Ê¤È¥ß¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¥¢¥ì¥ó¥¸¤ÇÈäÏª¡£¹ç¾§ÃÄ¤¬Ï»¹Ã¤ª¤í¤·¤ò²Î¤¦»Ñ¤ò¥Ë¥³¥Ë¥³¤È¸«¤Ä¤á¤Æ¤ª¤ê¡Ö²»³Ú¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡£¤Ê¤ó¤«·Á¤Ë»Ä¤ë¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¿Í¤Î¿´¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¤½¤¦¤¤¤¦»Å»ö¤Ë¼«Ê¬¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤ë¤Ê¡¢¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ë¤Ê¤È¡¢¤Ä¤¯¤Å¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÜ¿¬¤ò²¼¤²¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÌÏÍÍ¤Ï£²£°Æü¸á¸å£´»þ¤«¤é¡Ö¥µ¥ó¥È¥ê¡¼£±Ëü¿Í¤ÎÂè¶å¡¡£²£°£²£µ¡Á£±Ëü¿Í¤Ç²Î¤òÂ£¤ëÆü¡Á¡×¤È¤·¤Æ¡¢£Í£Â£Ó¡¦£Ô£Â£Ó·ÏÁ´¹ñ£²£¸¶É¥Í¥Ã¥È¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£