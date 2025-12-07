¿§Áª¤Ó¤ËÇº¤ó¤À¤é¡Ö¥Ö¥é¥¦¥ó¡×°ìÂò¡ª¡ÚGU¡Û40¡¦50Âå¤¬¤³¤Ê¤ì¤ë¡ÖÅß¥È¥Ã¥×¥¹¡×
Åß¥È¥Ã¥×¥¹¤Î¿§Áª¤Ó¤ËÇº¤ó¤À¤é¡¢¥È¥ì¥ó¥É¥«¥éー¤Ç¤¢¤ë¥Ö¥é¥¦¥ó¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£Âç¿Í½÷À¤é¤·¤¤¾åÉÊ¤«¤Ä¤³¤Ê¤ì¤¿Ê·°Ïµ¤¤ò¤Þ¤È¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤ÇÃµ¤¹¤Ê¤é¡ÚGU¡Ê¥¸ー¥æー¡Ë¡Û¤Î¥Ë¥Ã¥È¥È¥Ã¥×¥¹¤¬ÁÀ¤¤ÌÜ¡£º£²ó¤Ï¡¢¥ª¥ó¤Ë¤â¥ª¥Õ¤Ë¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Á¯ÅÙ¹â¤á¤Ê¥³ー¥Ç¤ËÆ³¤¯¥Ý¥í¶ß¥Ë¥Ã¥È
¡ÚGU¡Û¡Ö¥Ñ¥Õ¥Ë¥Ã¥È¥Ý¥í¥·¥ã¥Ä¡×\2,490¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤è¤¦¤Ê¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¥Àー¥¯¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥Ë¥Ã¥È¥È¥Ã¥×¥¹¡£¥Ý¥í¶ß¤Ç¤¤Á¤ó¤È¸«¤¨¤¬ÁÀ¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ï¡Ö¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤ÆÃå¿´ÃÏ¤¬¤è¤¯¡×¤È¤¢¤ê¡¢¥Ë¥Ã¥È¤Î¥Á¥¯¥Á¥¯´¶¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£¥×¥êー¥Ä¥¹¥«ー¥È¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¥×¥ì¥Ã¥Ôー¤Ë¡¢¥ï¥¤¥É¥¸ー¥ó¥º¤Ç¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÃå¤³¤Ê¤·¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
ÂÎ·¿¥«¥Ðー¤â¡ý ¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹´¶¤Î¤¢¤ë¥Á¥å¥Ë¥Ã¥¯
¡ÚGU¡Û¡Ö¥Ñ¥Õ¥Ë¥Ã¥È¥ªー¥Ðー¥µ¥¤¥º¥Á¥å¥Ë¥Ã¥¯Q¡×\2,490¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥Á¥å¥Ë¥Ã¥¯¾æ¤Î¥Ë¥Ã¥È¥È¥Ã¥×¥¹¤Ï¡¢¥µ¥Þ¸«¤¨¤·¤Ê¤¬¤éÂÎ·¿¥«¥Ðー¤â³ð¤¤¤½¤¦¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤Î¥Àー¥¯¥Ö¥é¥¦¥ó¤â¡¢Âç¿Í¤Î¾åÉÊ¸«¤¨¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£Ã±ÂÎ¤Ç¤æ¤ë¤Ã¤ÈÃå¤ë¤Û¤«¡¢¥·¥ã¥Ä¤ò¥ì¥¤¥äー¥É¤·¤Æ¤â¤ª¤·¤ã¤ì¤ËÃå¤é¤ì¤½¤¦¡£¥Ü¥È¥à¥¹¤Ï¥Æー¥Ñー¥É¥Ñ¥ó¥Ä¤ä¥Ê¥íー¥¹¥«ー¥È¤Ç¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤È»Å¾å¤²¤ë¤È¡ý
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤ÏGU½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§Emika.M