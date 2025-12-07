¥Õ¥£¥®¥å¥¢³¦¤Ç¡ÖÀ¤³¦¤Ë¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡×¤â¤¦1¿Í¤ÎÆüËÜ¿Í¡¡Áª¼ê¤è¤êÌÜÎ©¤Á¡Ö²¹ÅÙº¹¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯¹¥¤¡×
¥°¥é¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¡ÊGP¡Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ï6Æü¡¢°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°»Ô¤ÎIG¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¶¥µ»ºÇ½ªÆü¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤Îº´Æ£½Ù¡Ê¥¨¡¼¥à¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦ÌÀÂç¡Ë¤Ï3°Ì¤ÇÉ½¾´Âæ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¸ÞÎØ¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡È¤â¤¦1¿Í¤ÎÃË¡É¤¬µÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Â¸ºß´¶¤òÊü¤ÄÃË¤Ë¡¢À¤³¦¤âÃíÌÜ¤·¤¿¡£
¡¡6Æü¤ÎÃË»Ò¥Õ¥ê¡¼¡£¥¥¹¡õ¥¯¥é¥¤¤ÇÎ¾¼ê¤òµó¤²¤Æ¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Æü²¼¶©ÎÏ¡Ê¤¿¤À¤ª¡Ë¥³¡¼¥Á¡£º´Æ£¤¬¤¤¤º¤ì¤â¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¥Õ¥ê¡¼194.02ÅÀ¡¢¹ç·×292.08ÅÀ¤òÃ¡¤½Ð¤¹¤È¡¢ÇÉ¼ê¤Ê¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤Ç´î¤ó¤À¡£
¡¡Æü²¼¥³¡¼¥Á¤ÏÌÀ¤ë¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢¥ÉÇÉ¼ê¤Ê¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡ÈÌ¾Êª¡É¡£ÎäÀÅ¤Êº´Æ£¤È¤Î²¹ÅÙº¹¤¬ÅÙ¡¹ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¡£¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¸ø¼°X¤â¡¢¡Ö¥µ¥È¥¦¡¦¥·¥å¥ó¤Î¥³¡¼¥Á¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÏÈ´·²¤À¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢GP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Èº£Ç¯10·î¤ÎGP¥·¥ê¡¼¥º¡¦Ãæ¹ñÇÕ¤Ç¸«¤»¤¿¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÊÂ¤Ù¤ÆµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤»¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¸ø¼°¤«¤éÇ§Äê¤µ¤ì¤¿Æü²¼¥³¡¼¥Á¡×¡ÖÀ¤³¦¤ÎTadao KUSAKA!! ¤À¡¼¡×¡Ö¤¼¤ÒÆü²¼¥³¡¼¥Á¤Î¼Ì¿¿½¸¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö²¹ÅÙº¹¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤µ¤ó¤Ë¤â¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Æü²¼ÀèÀ¸¡×¡ÖÆü²¼ÀèÀ¸µ¤¤ËÆþ¤é¤ì¤Æ¤ë¤Ê¤¢¡×¡ÖÀ¤³¦¤Ë¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¿¤±¤É¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬ÊÂ¤Ó¡¢À¤³¦¤«¤é¤â»ëÀþ¤¬Ãí¤¬¤ì¤ëÆü²¼¥³¡¼¥Á¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º´Æ£¤ÎÄ¾Á°¤Ç±éµ»¤·¤¿¥¤¥ê¥¢¡¦¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤¬¡¢4²óÅ¾¥¸¥ã¥ó¥×7ËÜ¤ò·è¤á¤ë°Û¼¡¸µ¤Î±éµ»¡£¥Õ¥ê¡¼¤ÎÀ¤³¦µÏ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë238.24ÅÀ¤òÃ¡¤½Ð¤·¡¢°ÛÍÍ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢º´Æ£¤Ï¤Î¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¹¥±é¡£¥Þ¥ê¥Ë¥ó¡¢¸°»³Í¥¿¿¤ËÂ³¤¯Æ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
