¡¡J1¥ê¡¼¥°¤Ï12·î6Æü¤ËºÇ½ªÀá¤¬³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤¬9Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©¡¼¥ì¹ÃÉÜ¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿¸µÆüËÜÂåÉ½FW¥Ï¡¼¥Õ¥Ê¡¼¡¦¥Þ¥¤¥¯»á¤¬º£µ¨¤òÁí³ç¤·¤Ä¤Ä¡¢¼¯Åç¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡áFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë
¡¡¼¯Åç¤Ïº£µ¨¤è¤êµ´ÌÚÃ£´ÆÆÄ¤ò¾·æÛ¤·¡¢¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤Ï5¾¡1Ê¬1ÇÔ¤È¥¹¥¿¡¼¥È¥À¥Ã¥·¥å¤òÀÚ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢4·î¤Ë¤Ï3Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤¹¤ë¤Ê¤É¶ì¤·¤ó¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤â7Ï¢¾¡¤Ç´¬¤ÊÖ¤¹¤È9·î¤Ë¤Ï¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ9¾¡5Ê¬¤È14ÀïÌµÇÔ¤Î¾õÂÖ¤ÇºÇ½ªÀá¤ò·Þ¤¨¡¢¾¡¤Æ¤Ð¼«ÎÏ¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤¬·è¤Þ¤ë¤Ê¤«¡¢¥Û¡¼¥à¤Ë²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤ò·Þ¤¨·â¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤Ï¼¯Åç¤¬½øÈ×¤«¤éÍ¥Àª¤Ë¿Ê¤á¤ë¤È¡¢Á°È¾21Ê¬¤Ë¥ì¥ª¡¦¥»¥¢¥é¤¬DF¤Î´Ö¤«¤éÂ¤ò½Ð¤·¤Æº£µ¨20ÅÀÌÜ¤È¤Ê¤ë¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ÆÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¸åÈ¾¤â²¡¤·¹þ¤à¤ÈÆ±12Ê¬¡¢ºÆ¤Ó¥ì¥ª¡¦¥»¥¢¥é¤¬¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤Æ¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤¿¡£½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¤Ï1ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î»î¹ç¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ½ªÎ»¡£¼¯Åç¤¬9Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡Ö9Ç¯¤Ö¤ê¤Ê¤Î¤ËºÇÂ¿Í¥¾¡¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÅÁÅý¤¢¤ë¥Á¡¼¥à¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤»×¤Ã¤¿¤·¡¢¤Þ¤¿¶¯¤¤¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¥Ï¡¼¥Õ¥Ê¡¼»á¤Ï¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÍ¥¾¡¤ÎÍ×°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ´ÌÚ´ÆÆÄ¤Î¾·æÛ¤È¸À¤¤¡¢¡Ö¤¤¤¤´ÆÆÄ¤Ï¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤âÍ¥¾¡¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£µ´ÌÚ¤µ¤ó¤¬Íè¤¿¤éÍ¥¾¡¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤ß¤¿¤¤¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¥·¡¼¥º¥óÄÌ¤·¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÀäÂÐ¶¯¤¯¤Ê¤ë¤·¼ó°Ì¤Ë¤ÏÀäÂÐ¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤½¤ì¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¤¦¤Þ¤¤¶ñ¹ç¤ËÁ´Éô¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö·ë¶É¤Ï´ÆÆÄ¤¬°ìÈÖÂç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¿È¤â¤â¤Á¤í¤óÂç»ö¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼¯Åç¤Ï¥Ù¥Æ¥é¥ó¡¢Ãæ·ø¡¢¼ã¼ê¤¬¤·¤Ã¤«¤êÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ç¤ÏMF¼Æºê³Ù¡¢Ãæ·ø¤ËFWÎëÌÚÍ¥Ëá¤äDF¿¢ÅÄÄ¾ÄÌ¡¢MF»°´È·òÅÍ¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿º£Ç¯AÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿GKÁáÀîÍ§´ð¤¬¥Á¡¼¥à¤òºÇ¸åÈø¤«¤é»Ù¤¨¤¿¡£
¡ÖÁª¼ê¤¿¤Á¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤âµ´ÌÚ¤µ¤ó¤¬¤¦¤Þ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤ÎÃßÀÑ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ë¡£¤³¤³¿ôÇ¯¤ÇÎëÌÚÁª¼ê¤ä»°´ÈÁª¼ê¤Ê¤É¤Î³¤³°Áª¼ê¤ò¸Æ¤ÓÌá¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÂç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤ÏÁáÀîÁª¼ê¤ÎÀ®Ä¹¤Ç¤¹¤è¤Í¡£PK´Þ¤á¤ÆÂç»ö¤Ê¶ÉÌÌ¤Ç»ß¤á¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¡¢ÁáÀî¤Ç¾¡¤ÁÅÀ¤ò½¦¤Ã¤¿»î¹ç¤¬¿ôÂ¿¤¯¤¢¤Ã¤¿¤È¾Î»¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ÎMVP¤Ë¤ÏÎëÌÚÍ¥Ëá¤ÎÌ¾¤òµó¤²¡¢¡ÖÈà¤¬¤º¤Ã¤ÈÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î²èÌÌ±Û¤·¤Ç¤·¤«¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢°õ¾Ý¤¬¤¹¤´¤¤¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ì£Êý¤À¤í¤¦¤¬Å¨¤À¤í¤¦¤¬µ¤Ç÷¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Èà¤¬¥Á¡¼¥à¤Ë¸þ¤¯¤Ù¤Êý¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¡¢¤½¤Î»ÑÀª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬Æ±¤¸ÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÀÎ¤Î¼¯Åç¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢Æñ¤·¤¤»î¹ç¤Ç¤â·ë¶ÉºÇ¸å¤Ï1-0¤Ç¼¯Åç¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£°ú¤Ê¬¤±¤¬Â³¤¯»þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Ç´¤ê¶¯¤µ¤ò¸«¤Æ¡¢Â¾¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤äÂ¾¤Î¥Á¡¼¥à¤¬·ù¤¬¤ëÀÎ¤Î¼¯Åç¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡7Ç¯Á°¤Ë¤ÏºÇ½ªÀá¤ÇÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤ËµÕÅ¾Í¥¾¡¤È°Ì´¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç¼¯Åç¤é¤·¤µ¤òÈ¯´ø¤·±É´§¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£Ì¾¾¡¦µ´ÌÚ´ÆÆÄ¤Î¸µ¡¢Íèµ¨¤ÎÆÃÊÌ¥·¡¼¥º¥ó¡¢¤½¤·¤Æ26-27¥·¡¼¥º¥ó¤â¤É¤¦¤è¤¦¤ÊÀï¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤À¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë