69ºÐ¡¢°úÂàÀ£Á°¤À¤Ã¤¿½÷Í¥¡¢Netflix¥É¥é¥Þ¤Ç¿ÍÀ¸ÂçµÕÅ¾¡Öº£¤¬°ìÈÖ¡×¡¡¡Ö¥¿ー¥ß¥Íー¥¿ー¡×¥ê¥ó¥À¡¦¥Ï¥ß¥ë¥È¥ó
¡¡±Ç²è¡Ö¥¿ー¥ß¥Íー¥¿ー¡×¡Ê1985Ç¯¡Ë¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥ê¥ó¥À¡¦¥Ï¥ß¥ë¥È¥ó¡Ê69¡Ë¤Ï¡¢Netflix¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ãー¡¦¥·¥ó¥°¥¹ Ì¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦¡×¤Î½Ð±é¥ª¥Õ¥¡ー¤ò¼õ¤±¤ëÁ°¤Ë°úÂà¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¸Ô´ØÀá¤ÎÌäÂê¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ä¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥ê¥ó¥À¡£´ÆÆÄ¤Î¥À¥Õ¥¡ー·»Äï¤«¤éºÇ½ª¥·ー¥º¥ó¤Ç¥±¥¤Çî»ÎÌò¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤¿¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿ºÝ¤Î¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÈºÇ¶¯¤ÇºÇ¶²¡É¤³¤Î2¿Í¤¬¤½¤í¤¨¤ÐÀ¤³¦¤òµß¤¨¤½¤¦¡ª
¡¡¡Ö¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡¦¥¦¥£ー¥¯¥êー¡×»ï¤Ë¥ê¥ó¥À¤Ï¡ÖÌÇÂ¿¤Ë¤Ê¤¤¤³¤È¤è¡£Èà¤é¤¬»ä¤Î¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ¤¤¿¤Î¡×¤È¥ª¥Õ¥¡ー¤¬Íè¤¿»þ¤Î¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡ÖÅö»þ¤Ï¸Ô´ØÀá¤Î¤»¤¤¤Ç°úÂà¤ò¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£Â¤ò°ú¤¤º¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£Â¤ò°ú¤¤º¤ëÌò¤¸¤ã¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¡¢¡Ø¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤¹¤³¤È¤â¡¢ËèÆü»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤«¤âÊÝ¾Ú¤Ç¤¤Ê¤¤¡£°úÂà¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤Î¾õ¶·¤âÀâÌÀ¡£¡Ö¤½¤·¤¿¤é3¥«·î¸å¤Ë¡Ø¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ãー¡¦¥·¥ó¥°¥¹¡Ù¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Í¡£°úÂà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤½¤ì°Ê¾å¤ÎÏÃ¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ãè¤Ö¤é¤ê¤ó¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¡Ø¥ê¥ó¥À¡¦¥Ï¥ß¥ë¥È¥ó¤Ï6·î¤«¤é¼¡¤Î6·î¤Þ¤Ç¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¡©¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤ì¤Æ¡¢Èà¡Ê¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡Ë¤Ï¡Ø¥¤¥¨¥¹¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤³¤Ã¤Á¤Ï³§¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Èà¤Ï»ä¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤â¤»¤ºÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈËÜ¿Í¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ÈÌµ»ë¡É¤ÇÏÃ¤¬¿Ê¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ±¥É¥é¥Þ¤Î¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤òÆ°¤±¤ë¾õÂÖ¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á·üÌ¿¤ÊÅØÎÏ¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥ê¥ó¥À¤Ï¡Ö1Ç¯´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Èà¤é¤¬»ä¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë»þ´ü¡¢¿ÈÂÎÅª¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÍ×µá¤¬¤¢¤ë¤«¤òÍ½Â¬¤·¤Ä¤Ä¡¢¤½¤ÎÀè¤ò¸«±Û¤·¤Æ½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡£ PT¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÆ°¤±¤ë½àÈ÷ËüÃ¼¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢½µ3²ó¥¸¥à¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤âÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£Ç¯¤ò¼è¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤ï¤±¡£¤¢¤ì¤¬ºÇ¸å¤Î¥¹¥¿¥ó¥È¥ê¥Ïー¥µ¥ë¤À¤Ã¤¿¤«¤â¡£¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¡Ø¤â¤¦½ª¤ï¤ê¡Ù¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¸«¤â¤Î¤À¤ï¡×¤È¼«¿È¤ËÂÐ¤¹¤ë´üÂÔ¤â¥Á¥é¥ê¡£¡Ö¤Ç¤âËÜÅö¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¡¢ÂÎÄ´¤òÀ°¤¨ËüÃ¼¤Ë¤·¡¢Ç½ÎÏ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÅØÎÏ¤ò¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æº£¡¢¤½¤ì¤ò¤ä¤ê¿ë¤²¤¿¤³¤È¤Ë°ÂÅÈ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£¤·¤«¤â¤¢¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÏÂ¤ò°ú¤¤º¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥ê¥ó¥À¤Ï¸½ºß¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ç¯½é¤á¤ËSF¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ö¥ª¥·¥ê¥¹¡×¤¬Á´ÊÆ¸ø³«¡¢¹¹¤Ë¡Ö¥È¥é¥¹¥È¡¦¥ßー¡¢¥¢¥¤¥à¡¦¥¢¡¦¥É¥¯¥¿ー¡×¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â¿Ë»¤ÇÈèÏ«¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¼«Ê¬¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¥ê¥ó¥À¤Ï¡Ö¤³¤ó¤ÊÏ¢Â³¤·¤Æ»Å»ö¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°úÂà¤ò¹Í¤¨»Ï¤á¤Æ¤«¤é¤³¤ó¤Ê¤ËÆ¯¤¯¤Ê¤ó¤Æ¡£º£¤Ï¾ï¤Ë»Å»öÃæ¡×¤È¤¦¤ì¤·¤¤ÈáÌÄ¡£¡Ö¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤â¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤â¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤â¤¤¤Ê¤¤¡£ËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤Î¤ä¤êÊý¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¼«Ê¬¤ÇÁ´Éô¤ä¤ë¤Î¡£¤½¤·¤¿¤éÂçÄñ¤Ï¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¸«¤¨¤ë¤â¤Î¤è¡£Á´Éô¼«Ê¬¤Ç¤³¤Ê¤¹¤ó¤À¤«¤éËÜÅö¤ËÈè¤ì¤ë¤·¡×¤ÈÂçÊÑ¤À¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÌÌÇò¤¤À¤³¦¤è¡£º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢Á´¤¯½õ¤±¤¬¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡£¶á¤¯¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤·¡¢¸¤¤¿¤Á¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÍ§¿Í¤âÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£»ä¤Ï¤¿¤À¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Ë¹Ô¤¯¤À¤±¡×¤È¥·¥ó¥×¥ë¤Ê»Å»öÀ¸³è¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â¹ðÇò¡£¡Ö¼Â¤Ïº£¤¬°ìÈÖ±éµ»¤¬¹¥¤¤Ê»þ¤Í¡£¼ã¤¤½÷Í¥¤Ç¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶ー¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¥¦ー¥Þ¥ó¤À¤È¡¢»Å»ö¤ò¤¹¤ë»þ´Ö¤â»Ò¶¡¤È²á¤´¤¹»þ´Ö¤âºî¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¡£¤À¤«¤éº£¤ÏìÔÂô¤Ë°ìÆüÃæÂæËÜ¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢Ç®¤¯¤Ê¤ì¤ë¡£ËÜÅö¤Ë¤¸¤Ã¤¯¤êÂæ»ì¤ò³Ð¤¨¡¢ÂæËÜ¤Ê¤·¤Ç´°àú¤Ê¾õÂÖ¤Ç¸½¾ì¤ËÆþ¤ì¤ë¤Î¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÊBANG Media International¡¿¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹¡Ë