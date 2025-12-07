¹ñÆ»113¹æ¤Ç½ÅÂÎ»ö¸Î¡¡¹âÎð½÷À¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¡¡¥È¥ó¥Í¥ëÆâ¤Ç¼Ö£²Âæ¤Î¾×ÆÍ»ö¸Î¡¡»³·Á¡¦¾®¹ñÄ®
7ÆüÍ¼Êý¡¢»³·Á¸©¾®¹ñÄ®¤Î¹ñÆ»113¹æ¤Î¥È¥ó¥Í¥ëÆâ¤Ç¼Ö2Âæ¤¬¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢ÃË½÷¹ç¤ï¤»¤Æ3¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¡¢¤³¤Î¤¦¤Á¹âÎð½÷À1¿Í¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢7Æü¸á¸å5»þÈ¾¤´¤í¡¢¾®¹ñÄ®¾ÂÂô¤Î¹ñÆ»113¹æ¤Î¿·±§ÄÅ¥È¥ó¥Í¥ëÆâ¤Ç¾èÍÑ¼Ö¤È·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö¸Î¤ÇÃË½÷¤¢¤ï¤»¤Æ3¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¡¢¤³¤Î¤¦¤Á·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹âÎð½÷À1¿Í¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»¡¤¬¾Ü¤·¤¤»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ö¸Î¤Î±Æ¶Á¤Ç¸½¾ìÉÕ¶á¤Ï°ì»þ¡¢Á´ÌÌÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤ê¡¢¸á¸å7»þ¤¹¤®¤«¤é¤ÏÊÒÂ¦¸ò¸ßÄÌ¹Ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£