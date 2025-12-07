¹âÀÇ½µÛ²»ºà¤òºÎÍÑ¡ª¥ê¥Ö¥°¥é¥Õ¥£¡ÖBOX¥Ç¥¹¥¯¡×
¥ê¥Ö¥°¥é¥Õ¥£¤è¤ê¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤ä¥³¥ï¡¼¥¥ó¥°¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¸þ¤±¤¿È¾¸Ä¼¼·¿¥ï¡¼¥¯¥¹¥Ú¡¼¥¹¡ÖBOX¥Ç¥¹¥¯¡×¤¬2025Ç¯12·î12Æü(¶â)¤è¤êºÆÈÎ¤ò³«»Ï¡£
µÛ²»¤È¼×²»¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¹½Â¤¤Ë¤è¤ê¡¢¼þ°Ï¤Î²»¤òµ¤¤Ë¤»¤ººî¶È¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
¥ê¥Ö¥°¥é¥Õ¥£¡ÖBOX¥Ç¥¹¥¯¡×
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯12·î12Æü(¶â)
²Á³Ê¡§99,000±ß(ÀÇ¹þ)
ÈÎÇä¾ì½ê¡§¼«¼Ò¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖLIBGRAPHY ONLINE SHOP¡×
¥µ¥¤¥º¡§(ËÜÂÎ) ¹â¤µ160¡ßÉý86¡ß±ü¹Ô75cm¡¢(¥Ç¥¹¥¯Éô) Éý75.5¡ß±ü¹Ô45cm
½ÅÎÌ¡§Ìó45kg
¥ª¥Õ¥£¥¹Æâ¤Ç¤ÎWEB²ñµÄ¤ä½¸Ãæºî¶È¤Î¤¿¤á¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿È¾¸Ä¼¼·¿¥ï¡¼¥¯¥¹¥Ú¡¼¥¹¡£
ÁÏ¶È60Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ë¹©¶ÈÍÑËÉ¿¶¥´¥à¡¦µÛ²»ºà¥á¡¼¥«¡¼¤Îµ»½Ñ¤ò³è¤«¤·¡¢¹âÀÇ½µÛ²»ºà¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀµÌÌ¡¦²£Êý¸þ¤Ç-15dB°Ê¾å¤ÎËÉ²»¸ú²Ì¤ò¼Â¸½¤·¡¢¹©»öÉÔÍ×¤Ç´ÊÃ±¤ËÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¸áÁ°Ãæ¤Þ¤Ç¤ÎÃíÊ¸¤ÇºÇÃ»ÅöÆü½Ð²Ù¤È¤¤¤¦¥¹¥Ô¡¼¥ÉÇ¼ÉÊ¤âÆÃÄ§¡£
Í¥¤ì¤¿ËÉ²»ÀÇ½¤È²÷Å¬À
ÀìÍÑÀß·×¤µ¤ì¤¿ÁÇºà¤Ë¤è¤ê¡¢²»¤ò¸úÎ¨Åª¤ËµÛ¼ý¡¦¼×ÃÇ¡£
Ê£¿ôÂæÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤µ¤é¤Ë¸ú²Ì¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢µÛ²»ºà¤ÎÆÃÀ¤Ë¤è¤Ã¤Æ²»¤¬¤³¤â¤ëºÝ¤Î¼ª¤Î°ãÏÂ´¶¤ò·Ú¸º¤·¡¢Ä¹»þ´Ö¤Îºî¶È¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñµÄ¤Ç¤â²÷Å¬¤Ê²»´Ä¶¤ò¥¡¼¥×¡£
¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ËÆëÀ÷¤à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¥«¥é¡¼
¥ª¥Õ¥£¥¹¤ä¥³¥ï¡¼¥¥ó¥°¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
¥Õ¥ê¡¼¥¢¥É¥ì¥¹²½¤¬¿Ê¤à¸½Âå¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½ÀÆð¤Ê¥ì¥¤¥¢¥¦¥ÈÂÐ±þ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏÁ´4¿§¤òÅ¸³«¡£
¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¥°¥ê¡¼¥ó¤ä¥Ù¡¼¥¸¥å¤Ê¤É¡¢¶õ´Ö¤ËºÌ¤ê¤òÍ¿¤¨¤Ä¤Äµ¡Ç½À¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Æ¯¤Êý²þ³×¤ä¥Õ¥ê¡¼¥¢¥É¥ì¥¹Æ³Æþ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡¢¼ê·Ú¤Ç¹âµ¡Ç½¤ÊÈ¾¸Ä¼¼¥Ö¡¼¥¹¡£
½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¥ï¡¼¥¯¥¹¥Ú¡¼¥¹¹½ÃÛ¤Î¿·¤·¤¤ÁªÂò»è¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
¥ê¥Ö¥°¥é¥Õ¥£¡ÖBOX¥Ç¥¹¥¯¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¹âÀÇ½µÛ²»ºà¤òºÎÍÑ¡ª¥ê¥Ö¥°¥é¥Õ¥£¡ÖBOX¥Ç¥¹¥¯¡× appeared first on Dtimes.