¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÛºäËÜ²Ö¿¥¡¢Á´ÆüËÜV5¤Ç¸ÞÎØÀÚÉä¤ò¡Ö1Ê¬1ÉÃ¤Ç¤âÁá¤¯¡×¡Ö²¿¤È¤·¤Æ¤Ç¤âÍ¥¾¡¡×
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈGP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Î¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¤¬7Æü¡¢Ì¾¸Å²°»ÔIG¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ºäËÜ²Ö¿¥¡Ê¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ï¡Ö¥Ý¥¤¥º¥ó¡×¤ò¥·¥Ã¥¯¤ËÉñ¤Ã¤¿¡£
¡¡¸áÁ°¤Ë¤ÏÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢3°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿º£Âç²ñ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¤Ò¤È¤Þ¤º¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£SP¤Ç¥ë¥Ã¥Ä¤Î²óÅ¾¤¬È´¤±¤Æ5°Ì¤È½ÐÃÙ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ç´¬¤ÊÖ¤·¤ÆÉ½¾´Âæ¤Ë¡£¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤ÎÂåÉ½Áª¹Í¤ÇÍ¥°Ì¤È¤Ê¤ëÆüËÜ¿Í¾å°Ì2¿Í¤Ë¤âÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡19Æü³«Ëë¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¡ÊÅìµþ¡Ë¤Ç¤Ï5Ï¢ÇÆ¤¬·ü¤«¤ë¡£¸ÞÎØÂåÉ½¤ÎºÇ½ªÁª¹Í¤Î¾ì¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢Í¥¾¡¤¹¤ì¤ÐÂ¨»þÆâÄê¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡Ö¡ÊÌÜÉ¸¤Ï¡Ë1°Ì¤Ç¡£1Ê¬1ÉÃ¤Ç¤âÁá¤¯°Â¿´¤·¤¿¤¤¡£²¿¤È¤·¤Æ¤Ç¤âÍ¥¾¡¤·¤Æ½ª¤ï¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«¿È¥é¥¹¥È¤È¤Ê¤ëÁ´ÆüËÜ¡£ÄºÅÀ¤ËÎ©¤Á¡¢¥ß¥é¥Î¤Ø¤ÎÀÚÉä¤ò¤Ä¤«¤à¡£