¡¡¡Ú¥â¥¹¥¯¥ï¶¦Æ±¡Û¥í¥·¥¢¤Î¥Ú¥¹¥³¥ÕÂçÅýÎÎÊóÆ»´±¤Ï¥¿¥¹ÄÌ¿®¤¬7ÆüÊó¤¸¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢Âè2¼¡¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤¬½é¤á¤ÆÈ¯É½¤·¤¿¡Ö¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀïÎ¬¡ÊNSS¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥í¥·¥¢¤¬Ä¾ÀÜÅª¤Ê¶¼°Ò¤È¤·¤Æ¸ÀµÚ¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡ÖÁ°¸þ¤¤Ê°ìÊâ¤À¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡¥Ú¥¹¥³¥Õ»á¤Ï¡¢¿·¤¿¤ÊNSS¤Ç¤Ï¡¢ÀïÎ¬Åª°ÂÄê¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¥í¥·¥¢¤È¤Î¶¨ÎÏ¤¬¸Æ¤Ó¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤â»ØÅ¦¡£ÊÌ¤Î¹ñ±Ä¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡ÖÂ¿¤¯¤ÎÅÀ¤Ç¤ï¤ì¤ï¤ì¤Î¸«²ò¤È¤Î°ìÃ×¤¬¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÌäÂê¤ÎÊ¿ÏÂÅª²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿¶¦Æ±ºî¶È¤ò·ÑÂ³¤Ç¤¤ëÊÝ¾Ú¤Ë¤Ê¤ë¤È´üÂÔ´¶¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎNSS¤Ç¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¤è¤ë¥í¥·¥¢¤È¤Î¸ò¾Ä»ÑÀª¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤¿¡£