¡¡AKB48¤Ï7Æü¡¢Åìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç·ëÀ®20¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ØAKB48 20th Year Live Tour2025 in ÆüËÜÉðÆ»´Û¡Á¤¢¤Îº¢¡¢ÀÄ½Õ¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¡¢ÀÄ½Õ¤Ç¤¹¡Á¡Ù4Æü´Ö·×6¸ø±é¤ÎºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¥é¥¤¥ÖÃæÈ×¤Ë¤Ï¡¢ÂçÅçÍ¥»Ò¤¬¥½¥í¤Ç½éÅÐ¾ì¤·¤Æ¤É¤è¤á¤¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡4Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤ÎOG¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ÂçÅç¤Î½éÅÐ¾ì¤Ï¼«¿È¤Î¸ø±é¥½¥í¶Ê¡Öµã¤¤Ê¤¬¤éÈù¾Ð¤ó¤Ç¡×¡£°æ¾å¥è¥·¥Þ¥µ¤Î¥Ô¥¢¥ÎÈ¼ÁÕ¤Ç¤·¤Ã¤È¤ê¤ÈÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡4Æü¤Ë¤ÏÅêÉ¼¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁª¤Ð¤ì¤¿³Ú¶Ê¤ò¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë¡Ö¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¥¢¥ï¡¼¡×¸ø±é¤ò³«ºÅ¡£7Æü¤Ë¤ÏÆüËÜ¡¦¥¢¥¸¥¢5ÅÔ»Ô¤ò¤á¤°¤Ã¤¿¡Ö20¼þÇ¯¥Ä¥¢¡¼¡×Àé½©³Ú¡¢5Æü¡Á7Æü¤Ë¤Ï3¸ø±é¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡Ö20¼þÇ¯µÇ°¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡AKB48¤Ï¡¢2005Ç¯12·î8Æü¤ËÅìµþ¡¦½©ÍÕ¸¶¤ÎÀìÍÑ·à¾ì¡¢AKB48·à¾ì¤Ç³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¡¢º£·î8Æü¤Ë20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£ÆüËÜ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë³¦¤Ë³×Ì¿¤òµ¯¤³¤·¡¢¥ª¥ê¥³¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤â¿ô¡¹¤ÎµÏ¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤Æ¤¤¿¡£º£Ç¯¤Ï6Ç¯¤Ö¤ê13²óÌÜ¤Î¡Ø¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù½Ð¾ì¤â·èÄê¡£¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¶¦¤Ë¡¢Á°ÅÄÆØ»Ò¡¦¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡¦¾®ÅèÍÛºÚ¡¦ÈÄÌîÍ§Èþ¡¦Ê÷´ß¤ß¤Ê¤ß¡¦ÂçÅçÍ¥»Ò¡¦ÇðÌÚÍ³µª¡¦»Ø¸¶è½Çµ¤éOG8¿Í¤â½¸·ë¤·¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ò¥Ã¥È¥á¥É¥ì¡¼¤òÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
