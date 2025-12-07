¡Ö¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤¬»Ø´ø´±¤ËÅÜ¤ê¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿Æü¡¢²¿¤«¤¬²õ¤ì¤¿¡×¡Èº®ÌÂ¡É¤¹¤ë¥Þ¥É¥ê¡¼¤Ë¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉOB¤¬°Õ¸«¡ÖÃæÈ×¤Î»×¹Í¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬ÃÙ¤¤¡×¡Ú¸½ÃÏÈ¯¥³¥é¥à¡Û
¡¡¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤ÏÀ¼¤òÀø¤á¡¢¤´¤¯°ìÉô¤Î¿Í´Ö¤À¤±¤Ë¸ì¤ê¤«¤±¤ë¤¿¤á¡¢ÄÀÌÛ¤µ¤¨¤â²ò¼á¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤¬¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½´ÆÆÄ¤ËÅÜ¤ê¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿Æü¡¢³§¤ÎÁ°¤Ç²¿¤«¤¬²õ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥·¥³£´Ï¢ÇÔÃæ¤À¤Ã¤¿¥Þ¥É¥ê¡¼¤Ï¤½¤Î¶þ¿«Åª¤ÊÎ®¤ì¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¡Ê¥¹¥³¥¢¤Ï£²¡Ý£±¡Ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î°Î¶È¤ò½Ë¤¦Âå¤ï¤ê¤Ë¡¢¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤Ï¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤ËÃí¤¬¤ì¤¿¡£Èà¤Ï¸òÂå¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤ë¤È¡¢Âç¤¤Êáòáû¤òµ¯¤³¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡Æ±¤¸¤³¤È¤Ï²áµî¤Î½ÅÍ×ÅÙ¤ÎÄã¤¤»î¹ç¤Ç¤â¤è¤ê¹µ¤¨¤á¤Ê·Á¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢È¿¶Á¤ÎÂç¤¤Ê¥¯¥é¥·¥³¤Ç¤Î¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤Î¸òÂå¤ËÈ¿¹³¤¹¤ë»Ñ¤Ï¥¹¥¥ã¥ó¥À¥é¥¹¤Ê¥È¥Ô¥Ã¥¯¤È¤Ê¤ê¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î·ë²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£
¡¡¥·¥ã¥Ó¤Îµá¿´ÎÏ¤òÄã²¼¤µ¤»¡¢»î¹çÃæ¤Îµ¤¤ò»¶¤é¤·¡¢¾¡Íø¤Î²ÁÃÍ¤òÂ»¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ë¾¡¤Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¾ÇÅÀ¤¬Åö¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£¤½¤Î¸å¡¢¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬ÅÜ¤é¤»¤¿Í£°ì¤Î¿ÍÊª¡¢¤Ä¤Þ¤ê¥·¥ã¥Ó¤ò½ü¤¯¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤«¤é¤ÎÈ¿±þ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»Ø´ø´±¤è¤ê¤â¡¢¾ï¤ËÈï³²¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÎ©¾ì¤òµý¼õ¤·¤Æ¤¤¤ë¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤ò»Ù»ý¤¹¤ëÁªÂò¤¬¤Ê¤µ¤ì¤¿¤È²ò¼á¤¹¤ë¤Î¤ÏÍÆ°×¤Ç¤¢¤ë¡£¥¯¥é¥·¥³¸å¡¢¥Þ¥É¥ê¡¼¤ÏÂç¾¡¡Ê£´¡Ý£°¡Ë¤·¤¿¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢Àï¤ò¶´¤ó¤Ç¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤ËÇÔ¤ì¡Ê£°¡Ý£²¡Ë¡¢¥é¡¼¥¸¥ç¡¦¥Ð¥¸¥§¥«¡¼¥Î¤È¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£¤â¤Ã¤È¤âÂ¾¤Î¥ê¡¼¥°¤Ç¤â¡¢Æ±¤¸Æü¤Ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°Àª¤Î¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤È¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥µ¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¤È¥æ¥Ë¥ª¥ó¡¦¥Ù¥ë¥ê¥ó¤È°ú¤Ê¬¤±¤¿¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
¡¡¤Ä¤¤¤Ç¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¥í¥ó¥É¥ó¡¢¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤¤¤º¤ì¤Î¾ì½ê¤Ç¤â´ÆÆÄ¤¬ÀÕÇ¤¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Þ¥É¥ê¡¼¤Ç¤Ï¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£´íµ¡Åª¾õ¶·¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍ£°ì½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¡¢¤Ä¤Þ¤ê´ÆÆÄ¤ÎÎ©¾ì¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤òÂÕ¤Ã¤¿Âå½þ¤ò¥¯¥é¥Ö¤Ï»ÙÊ§¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¥Þ¥É¥ê¡¼¤ÎÉÔ°ÂÄê¤µ¤Ï¡¢¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤è¤¯¤¢¤ë¤è¤¦¤ÊÆæ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Îò»Ë¤ÈÏÀÍý¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥é¡¼¥¸¥çÀï¤Î¸å¤â¥¨¥ë¥Á¥§¡Ê£²¡Ý£²¡Ë¡¢¥¸¥í¡¼¥Ê¡Ê£±¡Ý£±¡Ë¤ÈÅ¨ÃÏ¤Ç¤Î¥É¥í¡¼¤¬Â³¤¤¤¿¤¬¡¢ÄÌ¾ï¤Ï¤½¤¦¤·¤¿³Ê²¼¤¬Áê¼ê¤À¤ÈÍ¥ÀªÅª¤Ë»î¹ç¤ò¿Ê¤á¡¢´õË¾¤Ë²Ð¤ò¤È¤â¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¶¯¹ëÆ±»Î¤Î»î¹ç¤È¤Ê¤ë¤È¡Ê¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë¥¿¥Õ¤Ê¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤â¤Þ¤ì¤¿¥Á¡¼¥à¤¬Áê¼ê¤À¤È¤Ê¤ª¤µ¤é¤À¡Ë¡¢¤½¤ÎÀª¤¤¤¬¼º¤ï¤ì¤ë´í¸±À¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¸¶°ø¤¬´ÆÆÄ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¤é¡©
¡¡À¤³¦ºÇ¹â¤ÎGK¡Ê¥¯¥ë¥È¥ï¡Ë¤È¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¡Ê¥¨¥à¥Ð¥Ú¡Ë¤¬¤¤¤ì¤Ð¡¢Â¿¤¯¤Î»î¹ç¤Ë¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£»þ¤Ë¤Ï¡¢¾¡¤Ä¤ËÃÍ¤·¤Ê¤¤»î¹ç¤Ë¤â¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤·¤«¤·½ÅÍ×¤Ê»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢¼é¤ë¥´¡¼¥ë¤È¹¶¤á¤ë¥´¡¼¥ë¤Î´Ö¤Ç¡¢Ãá½ø¡¢¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡¢ìÅÍß¤µ¡¢¤½¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¥ê¥º¥à¤¬É¬Í×¤À¡£
¡¡¥Þ¥É¥ê¡¼¤ÏÁÈ¿¥ÎÏ¤È¸¥¿ÈÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æº£¸å¤âÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢º£¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÁê¼ê¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ë°û¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¤Þ¤ÀÀ®½Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÁª¼ê¤¿¤Á¤Î¼«¸Êµ¾À·¤ÎÀº¿À¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬¥ª¥Á¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÌäÂê¤Îº¬¸»¤Ï¡¢¥Á¡¼¥àÊÔÀ®¤ÈÁª¼êÁØ¤Ë¤¢¤ë¡£ÆÃ¤Ë¥Á¡¼¥à¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢°Õ¿Þ¡¢»Ø´ø¤ò·èÄê¤Å¤±¤ëÃæÈ×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤½¤ì¤Ï¸²Ãø¤À¡£¸½ºß¤Î¥Þ¥É¥ê¡¼¤ÎMF¿Ø¤¬Áö¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢»×¹Í¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬ÃÙ¤¤¡£¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ï½¸ÃÄÅª¤Ê¹½ÃÛÊª¤Ç¤¢¤ê¡¢¥â¥É¥ê¥Ã¥Á¤È¥¯¥í¡¼¥¹¤ÎÃÎÀ¤Ê¤·¤Ç¤Ï¡¢ÍÆ°×¤Ë¸«¤¨¤¿¤³¤È¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÀïÎ¬²È¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¥Á¥å¥¢¥á¥Ë¤ÏÉÔÆ°¤ÎÂ¸ºß¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à¤Ï³Î¤«¤Ê²ÁÃÍ¤ò»ý¤Á¡¢¥Ð¥ë¥Ù¥ë¥Ç¤Ï¸Î¾ã¼Ô¤¬Éüµ¢¤¹¤ì¤Ð¡¢ËÜÍè¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤Î³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Û¤«¤Ë¤â¥®¥å¥ì¥ë¡¢¥Þ¥¹¥¿¥ó¥È¥¥¥ª¡¼¥Î¡¢¥«¥Þ¥Ó¥ó¥¬¡¢¥í¥É¥ê¥´¡¢¥Ö¥é¥Ò¥à¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¡¢¥»¥Ð¥¸¥ç¥¹¤ÈÃæÈ×¤òËä¤á¤ë¤¿¤á¤ÎÁªÂò»è¤¬ËÉÙ¤Ë¤¢¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¤¤¤¯¤é»î¹Ôºø¸í¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤â¡¢½¸ÃÄÅª¤Ê´ð½à¤ò¸«½Ð¤¹¤³¤È¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÆñ¤·¤¤¡£´ÆÆÄ¤Î»Å»ö¤Ï¡¢Í¿¤¨¤é¤ì¤¿Áª¼ê¤Ç¶¥ÁèÎÏ¤Î¤¢¤ë¥Á¡¼¥à¤òºî¤ë¤³¤È¤À¡£³Î¤«¤Ë¤½¤ÎÄÌ¤ê¤À¡£¤·¤«¤·¡¢£µÊ¬¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
Ê¸¡ü¥Û¥ë¥Ø¡¦¥Ð¥ë¥À¡¼¥Î
ËÝÌõ¡ü²¼Â¼Àµ¹¬
¡ÚÃø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
¥Û¥ë¥Ø¡¦¥Ð¥ë¥À¡¼¥Î¡¿1955Ç¯10·î£´Æü¡¢¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤Î¥í¥¹¡¦¥Ñ¥ì¥Ï¥¹À¸¤Þ¤ì¡£¸½Ìò»þÂå¤Ï¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢73Ç¯¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¦¥§¥ë¥º¤Ç¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ë¤È¡¢75Ç¯¤Ë¥¢¥é¥Ù¥¹¤Ø°ÜÀÒ¡£79¡Á84Ç¯¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥µ¥é¥´¥µ¤Ç¤Î³èÌö¤¬Ç§¤á¤é¤ì¡¢84Ç¯¤Ë¤Ï¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤ØÆþÃÄ¡£87Ç¯¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¤¹¤ë¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢¥é¡¦¥ê¡¼¥¬À©ÇÆ¤ÈUEFA¥«¥Ã¥×Í¥¾¡¤ò£²ÅÙ¤º¤ÄÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£75Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½¤Ç¤Ï¡¢£²ÅÙ¤ÎWÇÕ¡Ê82Ç¯¤È86Ç¯¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢86Ç¯¤Î¥á¥¥·¥³Âç²ñ¤Ç¤ÏÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¡£¸½Ìò°úÂà¸å¤Ï¡¢¥Æ¥Í¥ê¥Õ¥§¡¢¥Þ¥É¥ê¡¼¡¢¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢¤Î´ÆÆÄ¤òÎòÇ¤¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥Þ¥É¥ê¡¼¤ÎSD¤äÉû²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤¿¡£¸½ºß¤Ï¡¢¡Ø¥¨¥ë¡¦¥Ñ¥¤¥¹¡Ù»æ¤Ç¥³¥é¥à¤ò¼¹É®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨¡Ø¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWEB¡Ù¤Ç¤ÏÆüËÜÆÈÀê·ÀÌó¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡Ø¥¨¥ë¡¦¥Ñ¥¤¥¹¡Ù»æ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¥Ð¥ë¥À¡¼¥Î»á¤Î¥³¥é¥à¤òËÝÌõÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
