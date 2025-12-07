¡Ú¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë¡Û¥¨¥¹¥Ý¥éー¥ÀËÌ³¤Æ» 2ÉôÍ¥¾¡¡õ3µ¨¤Ö¤ê1ÉôÉüµ¢ ¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¼¼ÅÄ¡ÖÍè¥·ー¥º¥ó£±Éô¤ÎÉñÂæ¤ÇË½¤ì¤¿¤¤¡×
¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë¤ÎF£²¥êー¥°¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¨¥¹¥Ý¥éー¥ÀËÌ³¤Æ»¤Ï
£·ÆüËÌ¥¬¥¹¥¢¥êー¥Ê¤Ç¥Þ¥ë¥Ð¿å¸ÍFC¤È¤Î¥·ー¥º¥óºÇ½ªÀï¤ËÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿
Á°Àá¡¢¼ó°Ì¡¦¥Ç¥¦¥½¥ó¿À¸ÍÀï¤È¤Î£±Àï¤Ë3-2¤ÇµÕÅ¾¾¡Íø¡£
¤³¤Î»î¹ç¤Ë¾¡Íø¤¹¤ì¤ÐµÕÅ¾Í¥¾¡¤Ç£±Éô¾º³Ê¤È¤Ê¤ëÂç°ìÈÖ¡£
¤³¤Î»î¹ç¤â»¥ËÚ»Ô½Ð¿È¤Ç¸µÆüËÜÂåÉ½¤Î¼¼ÅÄÍ´´õÁª¼ê¤¬¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥Þー¥¯¤ò´¬¤¤Þ¤¹¡£
¼¼ÅÄ¤Ï£±ÅÙ¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºò¥·ー¥º¥ó¤Ë¥Áー¥à¤ò£±Éô¤ËÆ³¤¯¤¿¤á¸½ÌòÉüµ¢¡¢
¸½ºß23¥´ー¥ë¤ÇÆÀÅÀ²¦¤È¥Áー¥à¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¥¨¥¹¥Ý¥éー¥ÀËÌ³¤Æ»¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¥¨ー¥ë¤òÁ÷¤ê¤Þ¤¹
»î¹ç¤ÏÁ°È¾4Ê¬¤ËÆ°¤¤Þ¤¹
Áê¼ê¤Î¥´ー¥ëÁ°¤ÇµÜ¸¶¤¬¥Ñ¥¹¤ò¥«¥Ã¥È¤·ÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È
¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¼¼ÅÄ¤¬¡¢ÎäÀÅ¤Ë¥´ー¥ë·è¤á¤ÆÀèÀ©¡£
¾º³Ê¤Ë¸þ¤±¤ÆÂç¤¤Ê¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Þ¤¹¡£
¹¶·â¤Î¼ê¤ò´Ë¤á¤Ê¤¤¥¨¥¹¥Ý¥éー¥À¤Ï2ÅÀ¥êー¥É¤ÎÁ°È¾14Ê¬
¼¼ÅÄ¤¬¥É¥ê¥Ö¥ë¤ÇÁê¼ê£³Áª¼ê¤òÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤·¡¢ºÇ¸å¤Ï¥ëー¥×¥·¥åー¥È¤Ç¤³¤Î»î¹ç2ÆÀÅÀÌÜ¤ò·è¤á¤Þ¤¹
¥¨¥¹¥Ý¥éー¥À¤Ï¤½¤Î¸å¤â¥´ー¥ë¤ò½Å¤Í4ÆÀÅÀ¤È¥êー¥É¤òÂç¤¤¯¹¤²»î¹ç¤òÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È
¸åÈ¾¤âÀª¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤º6-1¤Ç¾¡Íø¡£µÕÅ¾¤Ç¤Î2Éô¥êー¥°Í¥¾¡¡¢3¥·ー¥º¥ó¤Ö¤ê¤Î£±ÉôÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¼¼ÅÄÍ´´õ
¡ÖÍ¥¾¡¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤¬¥´ー¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç
¡¡Íè¥·ー¥º¥ó£±Éô¤ÎÉñÂæ¤ÇË½¤ì¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Íè¥·ー¥º¥ó¤â±þ±ç¤ÎÊý¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
