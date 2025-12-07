¥Þ¥¤¥¯¥í¥Ð¥¹¤ÎÃæ³ØÀ¸19¿Í¤Ë¥±¥¬¤Ê¤· ±ÀÀç»Ô¤Î¹ñÆ»¤Ç·Ú¾èÍÑ¼Ö¤È¾×ÆÍ»ö¸Î¡ÔÄ¹ºê¡Õ
7Æü¸áÁ°¡¢±ÀÀç»Ô¾®ÉÍÄ®¤Î¹ñÆ»¤ÇÃæ³ØÀ¸¤é¤¬¾è¤Ã¤¿¥Þ¥¤¥¯¥í¥Ð¥¹¤È·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬ÀµÌÌ¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
7Æü¸áÁ°9»þº¢¡¢±ÀÀç»Ô¾®ÉÍÄ®¤Î¹ñÆ»57¹æ¤Ç¥Þ¥¤¥¯¥í¥Ð¥¹¤È·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬ÀµÌÌ¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤ä¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¥Þ¥¤¥¯¥í¥Ð¥¹¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿70Âå¤ÎÃËÀ¤È·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Î80Âå¤È60Âå¤Î½÷À2¿Í¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°Õ¼±¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥¤¥¯¥í¥Ð¥¹¤Ë¤ÏÄ¹ºê»Ô¤Î¥µ¥Ã¥«ー¥¯¥é¥Ö¤ÎÃæ³ØÀ¸19¿Í¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥±¥¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¸½¾ì¤ÏÊÒÂ¦1¼ÖÀþ¤Î´Ë¤ä¤«¤Ê¥«ー¥Ö¤Ç¡¢·Ù»¡¤¬»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£