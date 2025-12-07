¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ú¥ë¥·´ÆÆÄ¤â»×¤ï¤º¶ì¾Ð¤¤¡¡¾åÅÄåºÀ¤¡¢°µ´¬¤Î4ÆÀÅÀ¡ª15»î¹ç18¥´¡¼¥ë¤ÎÎÌ»º¤Ë¸½ÃÏ¤âÃ¦Ë¹¡ÖÆÈÃÅ¾ì¤À¡×
¤³¤ÎÆü¤ÏÁ°È¾¤À¤±¤Ç¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¡£¾åÅÄ¤ÎÀª¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤(C)Getty Images
¡¡ÅÜÅó¤Î¥´¡¼¥ë¥é¥Ã¥·¥å¤Ç¾¡Íø¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Î¾åÅÄåºÀ¤¤¬¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸Âè15Àá¥º¥¦¥©¥ìÀï¤Ç4¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Á°È¾¤Ç¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢½øÈ×¤«¤éÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¡¢¥Û¡¼¥à¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÂç¤¤¤ËÊ¨¤«¤»¤¿¡£»î¹ç¤Ï¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤¬6-1¤Ç²÷¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¾åÅÄåºÀ¤¤¬°µ´¬¤Î4ÆÀÅÀ¡ª°µ´¬¤ÎÎÌ»º·à¤Ë¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ú¥ë¥·´ÆÆÄ¤¬»×¤ï¤º¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¥·¡¼¥ó¤â
¡¡11Ê¬¡¢º¸¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤Ë¾åÅÄ¤¬È¿±þ¡¢Áê¼ê¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤È¶¥¤ê¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¹ë²÷¤Ê¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥Ø¥Ã¥É¤Ç²¡¤·¹þ¤ßÀèÀ©¡£Â³¤¯20Ê¬¡¢º£ÅÙ¤ÏÁê¼êPA¼êÁ°¤ÇÂ¸µ¤Ë¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¾åÅÄ¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ»ý¤Á¹þ¤ß¡¢¥É¥ê¥Ö¥ë¤«¤é2ÅÀÌÜ¤Î¥´¡¼¥ë¡£¤µ¤é¤Ë35Ê¬¤Ë¤Ï¥¨¥ê¥¢Æâ¤ÇÅÝ¤µ¤ì¤ÆPK¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¡£¤³¤Î¥¥Ã¥«¡¼¤Ï¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ë¾ù¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Á°È¾½ªÎ»¤¬¶á¤Å¤¯42Ê¬¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤¿¤âº¸¥µ¥¤¥É¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤¿¥¯¥í¥¹¥Ü¡¼¥ë¤ò¾åÅÄ¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ÏÊüÊªÀþ¤òÉÁ¤¥´¡¼¥ë¥Þ¥¦¥¹¤Ø¡£¤³¤ì¤ÇÇØÈÖ¹æ9¤Ï¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤òÃ£À®¡£¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÏÂç´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡4-0¤È¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤¬ÂçÎÌ¥ê¡¼¥É¤Ç»î¹ç¤òÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È¡¢55Ê¬¤Ë¤Ï¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ë¾åÅÄ¤¬Èô¤Ó¹þ¤ß¡¢¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤Ç¤³¤ÎÆü¤Î¼«¿È4ÆÀÅÀÌÜ¤ò·è¤á¤¿¡£¤Þ¤µ¤Ë¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÆÀÅÀÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤Ë¸«¤»¤Ä¤±¤ë¡¢¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¥²¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ª¥é¥ó¥À¹ñÆâ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø1908.nl¡Ù¤âÆüËÜ¿Í¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Î³èÌö¤òÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»î¹ç¸å¤Î¥²¡¼¥à¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÇúÈ¯Åª¤Ê³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¥¢¥ä¥»¡¦¥¦¥¨¥À¤Ï4¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸15»î¹ç¤ÇÁá¤¯¤â18¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤³¤Î»î¹ç¤Ï¡¢¥¦¥¨¥À¤ÎÆÈÃÅ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¾Î¤¨¤ëÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤È¤Ê¤ë3ÅÀÌÜ¤ÎÆÀÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ÎÆü¤Î¥Ù¥¹¥È¥´¡¼¥ë¡×¤ÈÉ¾¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥Ï¥¤¥¹¡¦¥¹¥Þ¥ë¤Î¸«»ö¤Ê¥¯¥í¥¹¤¬¥¦¥¨¥À¤Ë¤Ô¤¿¤ê¤È¹ç¤¤¡¢¸å¤í¤Ë²¼¤¬¤ê¤Ê¤¬¤éÊü¤Ã¤¿¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤¬Èþ¤·¤¯¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼¤ÎÆâÂ¦¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÉÁ¼Ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢1»î¹ç4¥´¡¼¥ë¤¬¥¯¥é¥Ö»Ë¾å¡¢¡Ö2011Ç¯¤Î¥¸¥ç¥ë¥¸¥Ë¥ª¡¦¥ï¥¤¥Ê¥ë¥À¥à°ÊÍè¡×¤ÈÀâÌÀ¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î4ÆÀÅÀ¤Ë¤è¤ê¥¦¥¨¥À¤Ï¥¯¥é¥Ö»Ë¤ËÌ¾¤ò¹ï¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£µ¨18ÆÀÅÀ¤Î¾åÅÄ¤Ï¥ê¡¼¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¥È¥Ã¥×ÆÈÁö¾õÂÖ¤À¡£±Ô¤¤ÆÀÅÀ´¶³Ð¤òº£¸å¤â¤µ¤é¤ËËá¤¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤É¤ì¤À¤±ÆÀÅÀ¿ô¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢´üÂÔ¤Ï¹â¤Þ¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]