¡Ö·ã¥«¥ï¤¹¤®¡×º´µ×´ÖÂç²ð¡¢¥¨¥Ã¥Õ¥§¥ëÅã¤Ç¡È¥é¥¦¡¼¥ë¥Ý¡¼¥º¡É¡ª ¡Ö²è¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö¥Ñ¥ê¤È¤ÎÁêÀÎÉ¤¹¤®¡×
Snow Man¤Îº´µ×´ÖÂç²ð¤µ¤ó¤Ï12·î7Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¥Ñ¥ê¤Î»×¤¤½Ð¡×¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº´µ×´ÖÂç²ð¡¢¥Ñ¥ê¤Ç¡È¥é¥¦¡¼¥ë¥Ý¡¼¥º¡É¡ª
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö¥é¥¦¤Á¤ã¤ó¤À¤¡¾Ð¡×¡Ö¥é¥¦¡¼¥ë¤µ¤ó¤Î¿¿»÷¤·¤Æ¤ë¤Î·ã¥«¥ï¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¥Ñ¥ê¤Îº´µ×´Ö¤¯¤ó¤âºÇ¹â¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥Ñ¥ê¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¡×¡Ö1Ëç1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ËÀâÌÀ¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤Î¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¡ÖåºÎï¤Í¤§¡Ä¤µ¤Ã¤¯¤ó¤¬¡×¡Ö¤µ¤Ã¤¯¤ó¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç²Ä°¦¤¤¤¹¤®¡×¡Ö¥Ñ¥ê¤È¤µ¤Ã¤¯¤ó¤ÎÁêÀÎÉ¤¹¤®¡×¡Ö³¹ÊÂ¤ß¤È¤µ¤Ã¤¯¤ó¤¬²è¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤ë¡×¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:Ê¡Åç ¤æ¤)
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº´µ×´ÖÂç²ð¡¢¥Ñ¥ê¤Ç¡È¥é¥¦¡¼¥ë¥Ý¡¼¥º¡É¡ª
¡Ö¥¨¥Ã¥Õ¥§¥ëÅã¤È¤¤¤Ã¤¿¤é¥é¥¦¡¼¥ë¥Ý¡¼¥º¡ª¡×º´µ×´Ö¤µ¤ó¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¥Ñ¥ê¤Î»×¤¤½Ð¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢20Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òºÜ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1Ëç¤º¤Ä¼Ì¿¿¤ÎÀâÌÀ¤òÅº¤¨¡¢1ËçÌÜ¤Ç¤Ï¡Ö¥¨¥Ã¥Õ¥§¥ëÅã¤È¤¤¤Ã¤¿¤é¥é¥¦¡¼¥ë¥Ý¡¼¥º¡ª¡×¤È¡ÖSnow Man¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¥é¥¦¡¼¥ë¤µ¤ó¤¬°ÊÁ°¥¨¥Ã¥Õ¥§¥ëÅã¤ÎÁ°¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤È¤¤ÈÆ±¤¸¡È¥é¥¦¡¼¥ë¥Ý¡¼¥º¡É¤òÈäÏª¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢Çò¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤È¥Ç¥Ë¥à»Ñ¤Ç¥Ñ¥ê¤Î³¹ÊÂ¤ß¤òÊâ¤¡¢½é¤á¤Æ¤Î¥Ñ¥ê¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡È¥¨¥Ã¥Õ¥§¥ëÅã¥Ý¡¼¥º¡É¤Îº´µ×´Ö¤µ¤ó10·î22Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢º´µ×´Ö¤µ¤ó¤¬É½»æ¤ò¾þ¤Ã¤¿¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¡¦¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë»¨»ï¡ØPen12·î¹æÁý´©¹æ¡Ù¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¡¢Æ±¤¸¤¯¥¨¥Ã¥Õ¥§¥ëÅã¤òÁ°¤Ë¡È¥¨¥Ã¥Õ¥§¥ëÅã¥Ý¡¼¥º¡É¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿º´µ×´Ö¤µ¤ó¡£¼«¿È¤¬°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¹âµéÏÓ»þ·×¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Ö¥ì¥²¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë»Å»ö¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤µ¤Ã¤¯¤ó¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤ª»Å»ö¤Ç¤¤ë¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤¤¤Í¡×¡ÖÂç¹¥¤¤ÊÏÓ»þ·×¤Î¤ª»Å»ö¤Ç¥Ñ¥ê¤Ë¹Ô¤±¤¿¤À¤Ê¤ó¤Æ»ä¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤À¤¤¤¹¤¤Ê»þ·×¤Ç¤ª¤·¤´¤È¤â¤é¤Ã¤Æ¤Æ¤¹¤´¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÂç¹¥¤¤Ê»þ·×¤Î»¨»ï¤ÎÉ½»æ¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È´¿´î¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:Ê¡Åç ¤æ¤)