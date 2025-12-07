¡Ú¤Ù¤é¤Ü¤¦¡¡Âç²Ï³¨¡Ê¤Ù¤é¤Ü¤¦³¨¡Ë¡ÛÂè46ÏÃ¡¡À¸ÅÄ¼£ºÑ¤¬ÊÑ¡ª¤½¤Ã¤¯¤ê¤µ¤óÅÐ¾ì¤Ç¼Ì³Ú¤ÎÌ¾ºî¤â¿á¤ÃÈô¤ó¤À
¡¡ÇÐÍ¥¤Î²£ÉÍÎ®À±¡Ê29¡Ë¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¡ÊÆüÍË¸å8¡¦00¡Ë¤ÎÂè47ÏÃ¤¬7Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¾×·â¤Î¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤ËÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿Á°ÏÃ¡£°ì¶¶¼£ºÑ¡ÊÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¡Ë¤Î¡È°Ëâ¤Ã¤×¤ê¡É¤ËÇØ¶Ú¤¬Åà¤Ã¤¿¡ÖÁ¾²æº×¤ÎÊÑ¡×¤òÀÐ°æ¤µ¤ó¤¬ÉÁ¤¤¤¿¡£
¡¡Á°²ó¤ÎÂè46ÏÃ¡£ÄÕ½Å¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤ÏÇ¼ÆÀ¤¹¤ëÌò¼Ô³¨¤¬»Å¾å¤¬¤é¤º¹Ô¤µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÄÕ½Å¤È²ÎËû¡ÊÀ÷Ã«¾ÂÀ¡Ë¡¢2¿Í¤Ë¤·¤«À¸¤ß½Ð¤»¤Ê¤¤³¨¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤ÈÁÊ¤¨¤ë¤Æ¤¤¡Ê¶¶ËÜ°¦¡Ë¡£¤³¤Î»×¤¤¤ËÆÍ¤Æ°¤«¤µ¤ì¡¢²ÎËû¤¬ºÆ¤Ó¹Ì½ñÆ²¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢Ìò¼Ô³¨¤Ï´°À®¤·¡¢²ÎÉñ´ì¤Î¶½¹Ô¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ÄÕ½Å¤Ï³¨»Õ¡¦Åì½§ºØ¼Ì³Ú¤ÎÌ¾¤Ç³¨¤òÇä¤ê½Ð¤¹¡ª¼Ì³Ú¤Î¤¦¤ï¤µ¤Ï¡¢½ù¡¹¤Ë¹¾¸Í»ÔÃæ¡¢¹¾¸Í¾ëÃæ¤Ë¤â¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡Ä¤È¤¤¤¦Å¸³«¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡È¥Á¡¼¥à¼Ì³Ú¡É¤ÎµÕ½±¡£¤½¤ó¤Ê»ëÄ°¼Ô¤Î´üÂÔ¤ò¿á¤ÃÈô¤Ð¤¹¾×·â¤Î¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°ì¶¶¼£ºÑ»÷¤À¤±¤É¡¢ÌÀ¤é¤«¤ËÉ½¾ð¤äÊ·°Ïµ¤¤¬°ã¤¦¿ÍÊª¤ÏÃ¯¡©Î¢ÀÚ¤ê¼Ô¤ÏÃ¯¡©»°±º¾±»Ê¡Ê¸¶ÅÄÂÙÂ¤¡Ë¤¬¸À¤Ã¤¿¡Ö¤«¤«¤Ã¤¿¡×¤Ã¤Æ²¿¡©¡½¡½¡£ÊüÁ÷½ªÎ»Ä¾¸å¤«¤é»ëÄ°¼Ô¤Îº¤ÏÇ¤ÎÀ¼¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿Á°ÏÃ¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢½éÅÐ¾ì¤«¤é¡È¥µ¥¤¥³¥Ñ¥¹¡É¤Ê¤É¤È¶²¤ì¤é¤ì¡¢ÉÔµ¤Ì£¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù°ÅÌö¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¼£ºÑ¤Î¥Ò¡¼¥ë¤Ã¤×¤ê¤¬¡¢¤Ä¤¤¤ËºÇ¹âÄ¬¤ËÃ£¤·¤¿¡£
¡¡Á¾²æº×¤ÎÎ¢¤ÇÆÇñ½Æ¬¤¬¡È¸ÂÄêÇÛÉÛ¡É¡£Å¨¿Ø¤Ë¼«¤éÆþ¤ê¹þ¤ó¤À¼£ºÑ¤ÈÄê¿®¡Ê°æ¾åÍ´µ®¡Ë¤é¹¾¸Í¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤È¥Á¡¼¥à¼Ì³Ú¤ÎÆ®¤¤¡£¤¢¤Î¡ÈºÇ¶²¡ÉÂçºê¡Ê±ÇÈþ¤¯¤é¤é¡Ë¤â´ÊÃ±¤ËÆÇ¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£¤À¤¬¡¢¼¡²óÍ½¹ð¤Ë¤ÏºÆ¤ÓÂçºê¤Î»Ñ¤¬Î®¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë»ëÄ°¼Ô¤Ïº¤ÏÇ¡Ä¡£¡Ö¤¢¤È2ÏÃ¤À¤è¤Í¡©¡×¡Ö¤â¤¦Ã¯¤â¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡×¡Ö»°±º¥¹¥Ñ¥¤Àá¡¢¿¹²¼ÀèÀ¸¤¬ÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¹¤é¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ä¶ì¾Ð¡×¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯À¸ÅÄ¼£ºÑ¤Î°Ìò¤Ã¤×¤ê¤ÏÈ¾Ã¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡×¡Ö¼£ºÑ¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡©¤¤¤Ä¤«¤é¡©¤Ê¤ó¤Ê¤Î¡Ä¡×¤È¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤ÊÅ¸³«¤ËÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼£ºÑ¤Î¿ÍÊª¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¡¢Î¢ÀÚ¼Ô¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¡¢Âçºê¤Ï»à¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡Äº£Ìë¤òÆþ¤ì¤Æ»Ä¤ê2ÏÃ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¾×·âÅ¸³«¤Ë¡¢¡ÖÅì½§ºØ¼Ì³Ú¡×¤ÎÌ¿Ì¾¡¢ÍÌ¾¤Ê¼Ì³Ú¤È¸À¤¨¤Ð¤Î°ìËç¡Ö»°ÂåÌÜÂçÃ«µ´¼¡¤Î¹¾¸ÍÊ¼±Ò¡×¤ÎÂç¼ó³¨¤ÎÅÐ¾ì¡¢¤½¤·¤ÆÉÙ»°Ïº¡Êºä¸ýÎÃÂÀÏº¡Ë¤Î¡Ö¤ï¤¿¤·¤ã¡¢¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÉÁ¤¯¤Ê¤ó¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤è¡ª¡×¤ÎÌ¾±é¤â±ó¤¤ÀÎ¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦46ÏÃ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè47ÏÃ¤Ï¡Öñ½Æ¬(¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦)¤³¤ï¤¤¡×¡£
¡¡¡þÀÐ°æ¡¡Æ»»Ò¡Ê¤¤¤·¤¤¡¦¤ß¤Á¤³¡Ë³¨ÉÁ¤¡£ÀéÍÕ¸©À¸¤Þ¤ì¡£À¶ÌîºÚÌ¾¤È¾¾²¼Æà½ï¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÎÃëÂÓ¥É¥é¥Þ¡Ö¥È¥Ã¥È¤Á¤ã¤ó¡ª¡×¡Ê2017Ç¯10·î´ü¡Ë·àÃæ²è¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡£¡ÖALL¡¡OF¡¡SHOHEI¡¡2023¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¼Ì¿¿½¸¡×¡Ö¥¹¥Ý¥Ë¥Á¡¡URAWA¡¡REDS¡¡2023¡¡±ºÏÂ¥ì¥Ã¥ºÆÃ½¸¹æ¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¿·Ê¹¼Ò¡Ë¤Ê¤É¤Ë¥¤¥é¥¹¥È¤ò·ÇºÜ¡£¥¹¥Ý¥Ë¥Á¥¢¥Í¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤ÎÂç²Ï³¨Ï¢ºÜ¤Ï¡Ö³ùÁÒÅÂ¤Î13¿Í¡×¡Ê2022Ç¯¡Ë¤«¤é»Ï¤Þ¤ê4Ç¯ÌÜ¡£