¡Ú¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥«¥Ã¥×¡¦Gµ¡Û¥À¥Ö¥ë¥Ï¡¼¥È¥Ü¥ó¥É¡õºä°æÎÜÀ±¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè¤Î¥³¥ó¥Ó¤¬¿·¤¿¤ÊÎò»Ë¤ò¹ï¤àV¡ª·²Íº³äµò¤Î¥À¡¼¥È³¦¤Î¿·¤¿¤Ê¡È½÷²¦¡É¤È¤Ê¤ë
Ãæµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥À¡¼¥ÈºÇ¶¯²¦·èÄêÀï¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥«¥Ã¥×¡¦Gµ¡£
¥ì¥â¥ó¥Ý¥Ã¥×°úÂà¸å¡¢º®ÆÙ¡Ê¤³¤ó¤È¤ó¡Ë¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¥À¡¼¥È³¦¤Ë¿·¤¿¤Ê¡È½÷²¦¡É¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤ÎÄ¾Àþ¤Ç·ã¤·¤¤°ìµ³ÂÇ¤Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥À¥Ö¥ë¥Ï¡¼¥È¥Ü¥ó¥É¤È¥¦¥£¥ë¥½¥ó¥Æ¥½¡¼¥í¡£
¼Ì¿¿È½Äê¤Î·ë²Ì¡¢¥Ï¥Êº¹¤Ç¥À¥Ö¥ë¥Ï¡¼¥È¥Ü¥ó¥É¤¬¾¡Íø¡£
ÌÆÇÏ¤Ë¤è¤ëÀ©ÇÆ¤Ï¡¢2015Ç¯¥µ¥ó¥Ó¥¹¥¿°ÊÍè10Ç¯¤Ö¤ê2Æ¬ÌÜ¡£
Á°Áö¤¬JRA½Å¾Þ½éÄ©Àï¡õ¥ì¥³¡¼¥ÉV¡¢¤½¤ÎÀª¤¤¤Î¤Þ¤Þ°ìµ¤¤ËÄºÅÀ¤Ø¤È¶î¤±¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤àºä°æÎÜÀ±µ³¼ê¤Ï¡¢¥ì¡¼¥¹»Ë¾å½é¤Î3Ï¢ÇÆ¡£
2024Ç¯¡£¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤ÇÍ½ª¤ÎÈþ¤ò¾þ¤Ã¤¿¥ì¥â¥ó¥Ý¥Ã¥×¤ËÂ³¤¡¢¤Þ¤¿¤â°¦ÇÏ¤ò¥À¡¼¥ÈºÇ¶¯¤ÎºÂ¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
2Ãå¤Ï2ÈÖ¿Íµ¤¥¦¥£¥ë¥½¥ó¥Æ¥½¡¼¥í¡¢3Ãå¤Ë¤Ï7ÈÖ¿Íµ¤¥é¥à¥¸¥§¥Ã¥È¡£
1ÈÖ¿Íµ¤¥Ê¥ë¥«¥ß¤Ï¡¢13Ãå¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£