¡¡2026Ç¯Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢Å·²¼¿Í¡¦½¨µÈ¤ÎÄï¡¢½¨Ä¹¡Ê¤Ò¤Ç¤Ê¤¬¡Ë¤À¡£
¡Ö¤¨¡©¡¡½¨Ä¹¤Ã¤Æ¡Ä¡ÄÃ¯¡©¡×¡£¤½¤¦»×¤Ã¤¿Êý¤â¤´°Â¿´¤ò¡£
¡Ø¥Þ¥ó¥¬¤È¿Þ²ò¤ÈÃÏ¿Þ¤Ç¤ï¤«¤ë¡ªË¿Ã½¨Ä¹¡¡Å°Äì²òÀâ¡Ù¡Ê¥ß¥¹¥¿¡¼Éð»ÎÆ»/¼çÉØ¤ÎÍ§¼Ò¡Ë¤¬¡¢Îò»Ë¤Ë¾Ü¤·¤¯¤Ê¤¤Êý¤Ë¤â¡¢½¨Ä¹¤ÎÀ¸¤¤¿»þÂå¤ÎÎ®¤ì¡¢²ÈÂ²¡¢²È¿Ã¡¢¼è¤ê´¬¤¯¿Í¡¹¤ò¡ÖÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡×²òÀâ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ãø¼Ô¤Ï¼«¿È¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØÀï¹ñBANASHI¡Ù¤ÎÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤¬20Ëü¿Í¤È¤¤¤¦¡ÈNo.1Îò»Ë·ÏYouTuber¡É¤Î¥ß¥¹¥¿¡¼Éð»ÎÆ»»á¡£Àï¹ñ»þÂå¤òÃæ¿´¤ËÎò»Ë¾Ò²ð¤ä²òÀâ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Äê´üÅª¤Ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤ëÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Î²òÀâ¤âÍ×ÃíÌÜ¤À¡£
¡¡¤½¤ÎÃø¼Ô¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¢¤Þ¤ê¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿Ë¿Ã½¨Ä¹¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤ò¡Ö¾ðÊó¤¿¤Ã¤×¤ê¡õ¥¹¥Ã¥¥ê¡×¤È²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ËÜ½ñ¡£
¡¡¤µ¤Æ¤µ¤Æ¤É¤ó¤ÊÆâÍÆ¤«¡¢¾¯¤·¤´¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
¢£½¨Ä¹¤Ï½¨µÈ¤Î¡ÖÊ¬¿È¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡©
¡¡½¨Ä¹¤Ï½¨µÈ¤ÎÄï¤È¤·¤Æ1540Ç¯¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£Éã¿Æ¤Ï½ôÀâ¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡Ê½¨µÈ¤È¤Ï°ÛÉã·»ÄïÀâ¤â¤¢¤ë¡Ë¡¢¡ÖÌ¾»ú¤ò»ý¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤ÉË×Íî¤·¤¿Éð»Î¡×¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï³Î¤«¤Ê¤è¤¦¤À¡£
¡¡ÉÏ¤·¤¤ÍÄ¾¯´ü¤ò²á¤´¤·¤¿½¨Ä¹¤À¤¬¡¢¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤Ë»Å¤¨¡¢¤á¤¯¤ë¤á¤¯½ÐÀ¤¤ò¿ë¤²¤¿·»¡¦½¨µÈ¤Î¡ÖÊäº´Ìò¡×¤È¤·¤Æ¡¢¸å¤ËÂçÏÂ¡¦ÏÂÀô¡¦µª°Ë¤Î½ÅÍ×¤Ê»°¥«¹ñ¤òÎÎ¤¹¤ëÂçÂçÌ¾¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Èà¤Ë´Ø¤¹¤ë»ËÎÁ¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡¢½¨µÈÉÔºß¤ÎºÝ¤ÎÍ×ÃÏ¤Î¼é¸î¡¢Àï¾ì¤Ç¤ÎÊÌÆ¯Ââ¤ÎÂç¾¡¢½¨µÈ¤ÎÌ¾Âå¤È¤·¤Æ¤Î¸ò¾Ä¤Ê¤É¡¢¡Ö½¨µÈ¤ÎÊ¬¿È¤Î¤´¤È¤¯¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Å·²¼¿Í¤Î¡ÖÊ¬¿È¡×¤ÎÆ¯¤¤¬À®¤»¤ë½¨Ä¹¡¢¤ª¤½¤é¤¯Âþ¼Ô¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¤Ï¤º¡£
¢£½¨µÈ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª ½¨Ä¹¤Ë¤â¡Ö¿Í¤¿¤é¤·¡×¤ÎºÍÇ½¤¬¤¢¤Ã¤¿
¡¡ËÜÇ½»û¤ÎÊÑ¤Î¸å¡¢Å·²¼Åý°ì¤Ø¸þ¤±¡¢Ãå¼Â¤ËÆÍ¤¿Ê¤à½¨µÈ¡£Å·Àµ15Ç¯¡Ê1587Ç¯¡Ë¤Ë¤Ï½¾¤¦°Õ»×¤ò¸«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿ÅçÄÅ»á¤Ø¸þ¤±½Ð·³¤¹¤ë¡Ö¶å½£À¬È²¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤À¤¬¡¢½¨Ä¹¤Ï¤½¤ÎºÝ¡¢½¨µÈ¤È¤ÏÊÌÆ¯Ââ¤Ç¡¢¡Ö¤â¤¦°ì¿Í¤ÎÂç¾¡×¤Î¤´¤È¤¯¿Ê·³¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¶å½£À¬È²¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¡¢½¨Ä¹¤ÏÂçºä¤ÇÂçÍ§½¡ÎÛ¡Ê¤ª¤ª¤È¤â¡¦¤½¤¦¤ê¤ó¡Ë¤È¤¤¤¦¡¢ÅçÄÅ¤ÈÆ±¤¸¶å½£¤ÎÂçÌ¾¤ÈÌÌ²ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¤Ï½¨Ä¹¤Î¡ÖË¿ÃÀ¯¸¢¤Î³°¸þ¤¤ÎÁë¸ý¡×¤Ç¤¢¤ê¡Ö¿Í¤¿¤é¤·¡×¤Î°ìÌÌ¤¬±®¤¨¤ë¡£
¡¡ÅçÄÅ»á¤ÈÂçÍ§»á¤ÏÄ¹¤¯¶å½£¤ÎÇÆ¸¢¤òÁè¤¤¹çÀï¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢½¨µÈ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÖÄäÀï¡×Ì¿Îá¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÂçÍ§»á¤Ï¤½¤ì¤Ë½¾¤¤¤¿¤¤¤Î¤À¤¬¡¢ÅçÄÅ»á¤ÏÊÑ¤ï¤é¤ºÀï¤¤¤òÂ³¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º¤¤Ã¤¿ÂçÍ§»á¤¬¡¢Âçºä¤Þ¤ÇÍè¤Æ½¨µÈ¤Ëµß±ç¤òÍ×ÀÁ¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤ÎºÝ¡¢ÀÜÂÔÌò¤Î½¨Ä¹¤Ï¡¢½¡ÎÛ¤È¼ò¤ò¼à¤ß¸ò¤ï¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÎÌÌÁ°¤Ç½¡ÎÛ¤Î¼ê¤ò¼è¤ê¡¢¡Ö¡ÊÅçÄÅ¤Î°ì·ï¤Ï¡Ë°Â¿´¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÃúÇ«¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¤È¤«¡£
¡¡¤½¤Î¤³¤È¤Ë¡¢½¡ÎÛ¤Ï¤È¤Æ¤â´¶Æ°¤·¤Æ¡Ö½¨Ä¹¤È¡ÊÆ±ÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡ËÀéÍøµÙ¤Ï¡¢¥½¥¦¥ë¥á¥¤¥È¡Ê¸æÆþº²Àì°ì¡Ë¤À¡×¤È²È¿Ã¤Ë¸À¤¦¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¿Í¤¿¤é¤·¡×¤È¸À¤¨¤Ð½¨µÈ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¤¬¡¢Éé¤±¤ºÎô¤é¤º½¨Ä¹¤âÆ±¤¸Ç½ÎÏ¤ËÄ¹¤±¤Æ¤¤¤¿¿ÍÊª¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢Ê¸¾Ï¤Ç½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÆâÍÆ¤ò¡¢Ì¡²è¤ÇÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Îò»Ë¤Ë¶ì¼ê°Õ¼±¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¹¤ó¤Ê¤êÆ¬¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡½ê¡¹º¹¤·¹þ¤Þ¤ì¤ë¥³¥é¥à¤âÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡£½¨Ä¹¤ÎÀµºÊ¤Ï¡¢µÁÊì¡Ê½¨Ä¹¤ÎÊì¡Ë¤È´Ø·¸¤¬¤è¤¯¡ÖÉ×¤Î²ÈÂ²¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤¬¤¦¤Þ¤¤¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡Ä¡Ä¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿»¨³Ø¤âÂç¤¤¤Ë³Ú¤·¤á¤¿¡£
¡¡»öÁ°¤ËËÜ½ñ¤ÇÍ½½¬¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢ÍèÇ¯¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤ò¤è¤ê°ìÁØ³Ú¤·¤á¤½¤¦¤À¡£
Ê¸¡á±«Ìî¿þ