¡Ú£Í£Ì£Â¡Û¥ä¥ó¥¡¼¥¹à£³²¯¥É¥ë¤Î¹ËÅÏ¤êá¤ËÈáÌÄ¡¡ìÔÂôÀÇ°µÇ÷¤ËÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖÂç¤¤ÊÊø²õ¡×
¡¡¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Îº£¥ª¥Õ¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¡ÖºâÀ¯¤ÎÊÉ¡×¤ËÆÍ¤Åö¤¿¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£¥ä¥ó¥¡¼¥¹ÀìÌçÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Ô¥ó¥¹¥È¥é¥¤¥×¡¦¥¢¥ì¡¼¡×¤Ï¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Ï¥ë¡¦¥¹¥¿¥¤¥ó¥Ö¥ì¥Ê¡¼»á¡Ê£µ£¶¡Ë¤¬Ç¯ÊðÁí³Û£³²¯¥É¥ë¡ÊÌó£´£¶£¶²¯±ß¡ËÄ¶¤¨¤ò¤¿¤á¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ö¼Â¤òÆ§¤Þ¤¨¡Ö¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ï¼«¤é¤Î²áµî¤Î·ÀÌóÀïÎ¬¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿ÈÆ°¤¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆÊüÁ÷¶É¡Ö£Ù£Å£Ó¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡×¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥«¥ê¡¼»á¤¬¡¢Æ±¶É¤ÎÈÖÁÈ¡Ö¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡¦¥Û¥Ã¥È¥¹¥È¡¼¥Ö¡×¤Ç¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£Åß¤ÏÂç¤¤ÊÆ°¤¤¬¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Ö¥í¥ó¥¯¥¹¤Î¥Õ¥¡¥ó¿´Íý¤ÏÉÔ°ÂÅÙ¤¬²ÃÂ®¡£¿äÄêÁíÇ¯Êð¤Ï¤¹¤Ç¤Ë£²²¯£¶£°£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£´£°£´²¯±ß¡Ë¤ËÅþÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¡¢ÀïÎÏ³°¤«¤é¸½ºß¤â£Æ£Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥Ò¥Ã¥¯¥¹³°Ìî¼ê¡Ê£³£¶¡áÁ°¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¤ä£Ä£Ê¡¦¥ë¥á¥¤¥æÆâÌî¼ê¡Ê£³£·¡Ë¤Î¥Ð¥¤¥¢¥¦¥ÈÈñÍÑ¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êà¥Ç¥Ã¥É¥Þ¥Í¡¼ÌäÂêá¤â¤Î¤·¤«¤«¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë£²£°£²£¶Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Þ¥¯¥Þ¥Û¥óÆâÌî¼ê¡Ê£³£°¡Ë¡¢¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥Ü¥ë¥ÔÆâÌî¼ê¡Ê£²£´¡Ë¤é¤¬¡¢·ÀÌó¾å¤ÎÍýÍ³¤Ê¤É¤«¤é¼ÂÀÓ°Ê¾å¤ÎÇ¯Êð¤òÆÀ¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡ÖÊä¶¯¤Ë»È¤¨¤ë¤Î¤ÏÌó£´£°£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£¶£²²¯±ß¡Ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡ÊÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¡Ë¤È¤¤¤¦¸·¤·¤¤·×»»¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Åß¤Î¥¹¥È¡¼¥Ö¥ê¡¼¥°¤Ç¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤«¤é£Æ£Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥³¥Ç¥£¡¦¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼³°Ìî¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤Î¥Á¡¼¥à»ÄÎ±¤ËÁ´ÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤ë¿¿¤ÃºÇÃæ¡£¤·¤«¤·¡¢ºÇÄã¤Ç¤â¿äÄêÇ¯Êð£²£·£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£´£²²¯±ß¡Ë¤¬É¬Í×¤È¤ß¤é¤ì¤ë¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼¤ò»ÄÎ±¤µ¤»¤ì¤Ð¡¢»Ä¤ê¤ÎÍ½»»¤Ï¤Û¤ÜÄì¤òÆÍ¤¡¢²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀèÈ¯Åê¼ê¤ÎÄÉ²ÃÊä¶¯¤Ïº¤Æñ¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Æ±µ»ö¤ÏÀ¾Éð¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç£Í£Ì£ÂÄ©Àï¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ëº£°æÃ£ÌéÅê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡¢¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÎÀÑ¶ËÊä¶¯¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¤Ë¤ÏºÇÅ¬¤À¤¬¡¢¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼¤È¤Î¥À¥Ö¥ë³ÍÆÀ¤ÏÉÔ²ÄÇ½¡×¤ÈÃÇ¤¸¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ïº¬ËÜÅª¤ÊÌäÂê¤È¤·¤Æ¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤¬£Ã£Â£Ô¡Ê£Ã£ï£í£ð£å£ô£é£ô£é£ö£å¡¡£Â£á£ì£á£î£ã£å¡¡£Ô£á£ø¡áìÔÂôÀÇ¡Ë²óÈò¤Î¤¿¤á¤Ë²áµî¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿·ÀÌó±äÄ¹¤äÇ¯Êð°µ½Ìºö¤¬àÌ¤Íè¤Ø¤ÎÉéºÄá¤È¤·¤ÆÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤¿ÅÀ¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¹´ü·ÀÌó¤ÇÇ¯Êð¤òÊ¿½à²½¤·¤Æ¤¤¿·ë²Ì¡¢¶á¤¤¾Íè¤Ç¤¢¤ë£²£°£²£µ¡Á£²£·Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎÇ¯ÊðÁí³Û¤¬ËÄÄ¥¤·¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï²Ð¤ò¸«¤ë¤è¤ê¤âÌÀ¤é¤«¤Ç¡¢¤â¤Ï¤äÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¤¡£
¡¡º£¤ä¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ï¡Ö¼çÎÏ¤Ë°ÍÂ¸¤·¤¿Ç¯Êð¹½Â¤¡×¡ÖÂÇ¤Æ¤Ê¤¤Áª¼ê¤Î¹â³Û·ÀÌó¡×¡Ö¼ã¼ê¤ÎÀ®Ä¹ÂÔ¤Á¡×¡Ö£Ã£Â£Ô¤ÎÇû¤ê¡×¤È¤¤¤¦à»Í½Å¶ìá¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ïµ»ö¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤È¤·¤Æ¡Ö¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤ÏÄ¹Ç¯¤Î¹ËÅÏ¤ê¤Î½ªÅÀ¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¾®¤µ¤Ê¤Û¤³¤í¤Ó¤¬¡¢¤ä¤¬¤ÆÂç¤¤ÊÊø²õ¤ËÊÑ¤ï¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹¡£
¡¡¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ï¡ÖºâÀ¯¤ÎÊÉ¡×¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥ê¥¹¥¯¤òÈò¤±à¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼°ìÂò¤ÎÅßá¤Ë½ª¤ï¤ë¤Î¤«¡£¥Ö¥í¥ó¥¯¥¹¤ÎÅß¤ÏÎãÇ¯°Ê¾å¤ËÎä¤¨¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£