¡Ú°ËÀªºê¥ª¡¼¥È¡¦£Ç¶¥ì¥¸¥§¥ó¥É£Ã¡Û¹â¶¶µÁ¹°¤¬£Ç¶½éÀ©ÇÆ¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤âºÇ¹â¡ª¡×
¡¡°ËÀªºê¥ª¡¼¥È¤Î£Ç¶¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥«¥Ã¥×¡×¤Ï£·Æü¡¢£±£²£Ò¤ÇÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¹â¶¶µÁ¹°¡Ê£´£²¡áÀî¸ý¡Ë¤¬Â®¹¶¤«¤é¤ÎÈ´¤±½Ð¤·¤Ç£Ç¶½éÀ©ÇÆ¡£ÄÌ»»£±£´²óÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡ÃÇÁ³¿Íµ¤ÉÔºß¤Îº®Àï¥ì¡¼¥¹¤òÀ©¤·¤¿¤Î¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼ÃæºÇ¤â¼ã¤¤à¿·±Ôá¤À¤Ã¤¿¡£¥¹¥¿¡¼¥È¸å£´ÈÖ¼ê¤Ë¤Ä¤±¡¢¤Þ¤¯¤ê¹¶Àª¤Ç£²¼þ²ó¤Ë£²ÈÖ¼ê¤Ë¾å¤¬¤ë¡££´¼þ£³¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÇÆ¨¤²¤ëÀ¾¸¶ÃÒ¾¼¤òÈ´¤¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÀèÆ¬¤òÅÏ¤µ¤º¥´¡¼¥ë¡£¡ÖÍ¥¾¡¤Ç¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤âºÇ¹â¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡ÖÈÓÄÍ¡Ê£Çµ¡Ë¤Î»þ¤âºÇ½ª¥ì¡¼¥¹¤À¤È¤¤¤¤µ¤¤¬¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤³¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤Ï¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬¤¤¤¤»þ¤Ï²¿¤â¤·¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡Êº£²ó¤â¡Ë²¿¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡£°¦µ¡¤Ï´°Ä´¤Ç¡¢À°È÷¤äÄ´À°¤Îºî¶È¤âÉõ°õ¤Ç¤¤¿¡£
¡¡Á°²óÂç²ñ¤«¤é»²²Ã¤Î£²£¹´ü¤Ç½é¤ÎÂç²ñÇÆ¼Ô¡£¡Ö¸µ¡¹ÄÉ²Ã¤À¤Ã¤¿¤·¡Ä¡£Î®¤ì¤¬ÎÉ²á¤®¤ë¡×¤È¶Ã¤¤ò±£¤µ¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¸ºÎÌ¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÂç¤¤¤¤«¤Ê¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤Ï·ÚÎÌÍÍø¤¬ÄêÀâ¡£ºÇ¶á¤Ï¥ì¡¼¥¹¸å¤ËÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤Æ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤«¤±¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢Æü¡¹¤ÎÅØÎÏ¤âÊó¤ï¤ì¤¿³Ê¹¥¤À¡£
¡¡¼¡Áö¤Ï£±£·Æü³«Ëë¤ÎÉÍ¾¾£Ç£É¡¦Âè£¶£·²ó¥¹¥Ô¡¼¥É²¦·èÄêÀï¡£¡ÖÉÍ¾¾¤ÏÆÀ°Õ¤À¤±¤É¡¢¿·ÁöÏ©¤Ê¤Î¤Çµ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é´èÄ¥¤ë¡×¡£º£¤ÎÎ®¤ì¤ÈÀª¤¤¤òÌ£Êý¤Ë¡¢¼¡Àá¤Ç¤â·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¡£