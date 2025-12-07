AKB48 20¼þÇ¯µÇ°¸ø±éÀé½©³Ú¡¢Á°ÅÄÆØ»Ò¡Öºù¤ÎÌÚ¤Ë¤Ê¤í¤¦¡×ÆÈ¾§¤ÇËë³«¤± ¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡¦¾®ÅèÍÛºÚ¤é1´üÀ¸¤È¤Î²Î¾§¤Ç´¿À¼¡õ¤¹¤¹¤êµã¤¯À¼¤â
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/07¡ÛAKB48¤¬12·î4Æü¡Á7Æü¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ë¤Æ¡ØAKB48 20th Year Live Tour 2025 in ÆüËÜÉðÆ»´Û ¡Á¤¢¤Îº¢¡¢ÀÄ½Õ¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¡¢ÀÄ½Õ¤Ç¤¹¡Á¡Ù6¸ø±é¤ò³«ºÅ¡£Á°ÅÄÆØ»Ò¤é¡¢1´üÀ¸¤Ë¤è¤ë¡Öºù¤ÎÌÚ¤Ë¤Ê¤í¤¦¡×¤Î²Î¾§¤«¤é¡Ö20¼þÇ¯µÇ°¥³¥ó¥µ¡¼¥È Part3¡×¤ÈÂê¤·¤¿7ÆüÌë¸ø±é¤¬³«Ëë¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛAKB48¡È¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉOG¡É¤¬¹ë²Ú½¸·ë
overture¤¬Î®¤ì¡¢²ñ¾ì¤ÎÇ®µ¤¤¬¹â¤Þ¤ë¤È¡Öºù¤ÎÌÚ¤Ë¤Ê¤í¤¦¡×¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£½ãÇò¤Î°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤ÀÁ°ÅÄ¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢²Î¤¤»Ï¤á¤ë¤ÈÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬¡£¤½¤·¤Æ¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡¢ÈÄÌîÍ§Èþ¡¢¼ÄÅÄËãÎ¤»Ò¡¢Ê÷´ß¤ß¤Ê¤ß¡¢¾®ÅèÍÛºÚ¤¬Â³¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤·¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤È²Î¤¤¾å¤²¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤Ï´¿À¼¤È¤¹¤¹¤êµã¤¯À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
²Î¤¤½ª¤ï¤ë¤È¡¢¹â¶¶¤Ï¤¹¤Ç¤ËÎÞ¡£¤½¤Î¸å¤ÎMC¤Ç¤Ï¡¢ÈÄÌî¤«¤é¡Ö°ì¶ÊÌÜ¤«¤éµã¤¤¤Æ¤¿¤è¤Í¡©¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚAKB48 ¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼48¿Í¡Û
Àµµ¬¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ê40¿Í¡Ë
½©»³Í³Æà¡¦¿·°æºÌ±Ê¡¦°ËÆ£É´²Ö¡¦´äÎ©º»Êæ¡¦ÂÀÅÄÍµª¡¦ÂçÀ¹¿¿Êâ¡¦±üËÜ¥«¥¤¥ê¡¦¾®·ªÍ°Ê¡¦ÀîÂ¼·ë°á¡¦¹©Æ£²Ú½ã¡¦µ×ÊÝÉ±ºÚÇµ¡¦ÁÒÌîÈøÀ®Èþ¡¦ºäÀîÍÛ¹á¡¦Ç÷ Í³²ê¼Â¡¦º´Æ£åºÀ±¡¦²¼Èø¤ß¤¦¡¦ÇòÄ»º»Îç¡¦ÎëÌÚ¤¯¤ë¤ß¡¦¹â¶¶ºÌ²»¡Ê¢¨¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¡Ë¡¦ÅÄ¸ý°¦²Â¡¦ÀéÍÕ·ÃÎ¤¡¦ÆÁ±Êæ¹³¤¡¦Ä¹Í§ºÌ³¤¡¦À®ÅÄ¹áÉ±Æà¡¦±ÊÌî¶Ü²Â¡¦¶¶ËÜ·ÃÍý»Ò¡¦¶¶ËÜÍÛºÚ¡¦È«»³´õÈþ¡¦²ÖÅÄÍõ°á¡¦Ê¿ÅÄÐÒ´õ¡¦Ê¡²¬À»ºÚ¡¦ÉÛÂÞÉ´³ñ¡¦ÀµÃò¿¿Í¥¡¦¿åÅçÈþ·ë¡¦¸þ°æÃÏÈþ²»¡¦ÉðÆ£¾®ÎÛ¡¦È¬ÌÚ°¦·î¡¦»³Æâ¿ð°ª¡¦»³¸ý·ë°¦¡¦»³ºê¶õ¡Ê¢¨¡Öºê¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×¡Ë
20´ü¸¦µæÀ¸¡Ê3¿Í¡Ë
Âç²ìºÌÉ±¡¦¶áÆ£º»¼ù¡¦´Ý»³¤Ò¤Ê¤¿
21´ü¸¦µæÀ¸¡Ê5¿Í¡Ë¢¨MC¤Î¤ß½Ð±é
¹â¶¶Éñºù¡Ê¢¨¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¡Ë¡¦ÅÄÃæº»Í§Íø¡¦ËÒ¸Í°¦çý¡¦¿¹ÀîÍ¥¡¦ÅÏîµ°ª¿´
¡ÚOG¥²¥¹¥È 35¿Í¡Û
ÈÄÌîÍ§Èþ¡¦±ºÌî°ìÈþ¡¦ÂçÅçËã°á¡¦Àîºê´õ¡¦¾®ÅèÍÛºÚ¡¦¼ÄÅÄËãÎ¤»Ò¡¦¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡¦Ê¿Åè²Æ³¤¡¦Á°ÅÄÆØ»Ò¡¦Ê÷´ß¤ß¤Ê¤ß¡¦½©¸µºÍ²Ã¡¦ÇßÅÄºÌ²Â¡¦ÂçÅçÍ¥»Ò¡¦²ÏÀ¾ÃÒÈþ¡¦ÌîÏ¤²ÂÂå¡¦ÁýÅÄÍ²Ú¡¦µÜß·º´¹¾¡¦ÇðÌÚÍ³µª¡¦ÊÒ»³ÍÛ²Ã¡¦µÆÃÏ¤¢¤ä¤«¡¦ÅÄÌ¾ÉôÀ¸Íè¡¦ÃçÀîÍÚ¹á¡¦ÃçÃ«ÌÀ¹á¡¦ÁÒ»ýÌÀÆü¹á¡¦º´ÇìÈþ¹á¡¦ËÌ¸¶Î¤±Ñ¡¦»Ø¸¶è½Çµ¡¦µÜºêÈþÊæ¡¦¹â¾ë°¡¼ù¡¦¾¾°æºé»Ò¡¦²£»³Í³°Í¡¦²¬ÅÄÆà¡¹¡¦¾®Åè¿¿»Ò¡¦À¾ÌîÌ¤É±¡¦¾¾°æ¼îÍýÆà
