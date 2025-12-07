BTS¡¦JUNG KOOK¡õaespa¡¦¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¤ÎÄÀÌÛ¤ËÂÐ¤¹¤ëÅÜ¤ê¤Ë¸«¤ë¥Õ¥¡¥ó¿´Íý¤ÎÊ£»¨¤µ
¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×BTS¤ÎJUNG KOOK¤È¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×aespa¤Î¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¤ÎÇ®°¦Àâ¤ÇK-POP³¦¤¬Ç®¤¤¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥«¥Ã¥×¥ë¥¿¥È¥¥¡¼¤Þ¤Ç¡© ¡È3¤Ä¤Îº¬µò¡É
¥«¥Ã¥×¥ë¥¿¥È¥¥¡¼¤Ë»÷¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤É¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¡È¾Úµò¡É¤ÇÇÈÌæ¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢Åö»ö¼Ô¤È2¿Í¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤ÏÄÀÌÛ¤ò¼é¤êÈ´¤¯Êý¿Ë¤ò¸Ç¤á¡¢Èà¤é¤Ø¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¿®Íê¤¬Êø²õ¤ÎÃû¤·¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
²áµî¤Î¤Û¤«¤ÎÇ®°¦Àâ¤Î¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¡Ö»ö¼Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÀÑ¶ËÅª¤ËÈÝÇ§¤·¤¿¤³¤È¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢ÄÀÌÛ¤òÁª¤Ó¡¢°ìÉô¤Î¿Í¡¹¤«¤é¤Ï¡Ö»ö¼Â¾åÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦È¿±þ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¿¿¼Â¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊÌ¤È¤·¤Æ¡¢Û£Ëæ¤ÊÂÖÅÙ¤¬¥Õ¥¡¥ó¤ÎÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤òÂç¤¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤À¡£
¼ÂºÝ¡¢JUNG KOOK¤È¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¤ÎÇ®°¦Àâ¤Ï¡¢¥´¥·¥Ã¥×¤ò±Û¤¨¤ÆK-POP¤Î¥Õ¥¡¥óÊ¸²½¤ÎÊ£»¨¤ÊÌÌ¤òÏª¤ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¤¤ï¤æ¤ë¡Èµ¿»÷Îø°¦ÏÀ¡É¤Ï¸í¤Ã¤¿Ê¬ÀÏ¤À¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÇ®°¦Àâ¤¬Éâ¾å¤¹¤ëÅÙ¤Ë¡Èµ¿»÷Îø°¦¡É¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤Î´¶¾ð¤¬»É·ã¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦Ê¬ÀÏ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤òÎø°¦ÂÐ¾Ý¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤¬Î¢ÀÚ¤é¤ì¤¿¤È´¶¤¸¤ë¤È¤¤¤¦²ò¼á¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Ï¥Õ¥¡¥óÊ¸²½¤òÃ±½ã²½¤·¤¿¸í¤ê¤À¡£
Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤òÎø°¦ÂÐ¾Ý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºÇ¤â¿®Íê¤·»Ù»ý¤¹¤ë¡ÈÃç´Ö¡É¤Ç¤¢¤ê¡È²ÈÂ²¡É¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÀ®¸ù¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤Èºâ»º¤òÃí¤®¹þ¤à¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤Ï¡¢¡ÈÎø¿Í¡É¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡È¸¥¿ÈÅª¤Ê°¦¡É¤Ë¶á¤¤¡£¥Õ¥¡¥ó¤¬Îø°¦¤½¤Î¤â¤Î¤òÌµ¾ò·ï¤ËÁË»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
¥Õ¥¡¥ó¤Î¼ºË¾¤ÎËÜ¼Á¤Ï¡¢µ½¤¤Ë¤è¤ëÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤¿´¶¾ð¤À¡£Îø°¦¤Î»ö¼Â¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òñÙ¤·¤ÆÎø°¦¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ËÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤¿¤È´¶¤¸¤ë¤«¤é¤À¡£
ÆÃ¤Ë¡¢JUNG KOOK¤È¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¤ÎÇ®°¦Àâ¤Ï¥«¥Ã¥×¥ë¥¿¥È¥¥¡¼¡¢¤ªÂ·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤É¡¢¼«¤éÛ£Ëæ¤Êº¯À×¤ò¸øÁ³¤ÈÉ½¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ÇµÄÏÀ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤òµ½¤¡¢ÓÞÏ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë±Ç¤Ã¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¿®Íê¤ò¿¿¤Ã¸þ¤«¤éÎ¢ÀÚ¤ë¹Ô°Ù¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¼«Ê¬¤¬¿®¤¸¤ÆÁ´ÌÌÅª¤Ë»Ù»ý¤·¤¿¿Í¤ËñÙ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦´Ø·¸¤ÎÁÓ¼º´¶¤À¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÇ®°¦Àâ¤¬Éâ¾å¤·¤¿¤È¤¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈÆ÷¤ï¤»¡É¤Î¾Úµò¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤µ¤é¤Ë¿¼¤¤½ý¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤À¡£
JUNG KOOK¤È¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¤Ï¡¢º£²ó¤Î¤³¤È¤òµ¡¤Ë¼«¾Ê¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¥Õ¥¡¥ó¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î²»³Ú¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿Í´ÖÀ¤½¤Î¤â¤Î¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÇ§¼±¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¤½¤ì¤¬Àµ¤·¤¤¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊÌ¤È¤·¤Æ¡¢K-POP¤Î¥Õ¥¡¥óÊ¸²½¤¬¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤â¤È¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¿¡£º£¡¢2¿Í¤¬µý¼õ¤·¤Æ¤¤¤ëÉÙ¤ÈÌ¾ÍÀ¤â·ë¶É¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤ÎÌµ¸Â¤Î»Ù»ý¤ò´ðÈ×¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
ÀèÎ©¤Ã¤Æ¡¢aespa¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥«¥ê¥Ê¤Ï¼«¿È¤ÎÇ®°¦Àâ¤¬Éâ¾å¤·¤¿¤È¤¡¢Ä¾É®¤Î¼ÕºáÊ¸¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢Èà½÷¤¬¶¯Ä´¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖÎø°¦¤ò¤·¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î¼ºË¾¤ËÂÐ¤¹¤ë¼Õºá¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤ì¤Û¤ÉÂçÀÚ¤ÊÂ¸ºß¤Ê¤Î¤«¤ËÂÐ¤¹¤ë¿®Íê²óÉü¤Î°Õ»Ö¤À¤Ã¤¿¡£
K-POP¤ÎÎò»Ë¤¬¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òËº¤ì¤¿¥¹¥¿¡¼¤ÏÃ¯¤â¶È³¦¤ÇÀ¸¤»Ä¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£JUNG KOOK¤È¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¤âÆ±¤¸¤À¡£
¡þJUNG KOOK ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1997Ç¯9·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥°¥¯¡£2011Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿´Ú¹ñ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼K¡Ù¥·¡¼¥º¥ó3¤ÎÍ½Áª¤ÇÃ¦Íî¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÏÆ¨¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸½»öÌ³½ê´Þ¤áÂ¿¿ô¤ÎÂç¼ê·ÝÇ½»öÌ³½ê¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¡£ËÜ¿Í¤Ï¡¢¡Ö¸«³Ø¤ÎºÝ¤ËRM¤Î¥é¥Ã¥×¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤Æ·è¤á¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢2013Ç¯¤ËBTS¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢À¤³¦Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2023Ç¯12·î¤ËÆþÂâ¤·¡¢2025Ç¯6·î11Æü¤Ë½üÂâ¤·¤¿¡£
¡þ¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¡ÊWINTER¡Ë ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
2001Ç¯1·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¥ç¥ó¡£2020Ç¯11·î17Æü¤Ë¡¢SM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤«¤é¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿aespa¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¡£Í¥¤ì¤¿²Î¾§ÎÏ¤È¥À¥ó¥¹¥¹¥¥ë¤Ç¡¢¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡£ÌÀ¤ë¤¤À³Ê¤Ç¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤âÃ´¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤¿¤º¤é¹¥¤¤Ê°ìÌÌ¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£WINTER¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ÎÍ³Íè¤Ï¡¢ÅßÀ¸¤Þ¤ì¤ÇÇò¤¯¤ÆÈþ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤«¤é¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£