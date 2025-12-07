¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¡Ö¿ÍÁ°¤Ë½Ð¤ë¤Î¤¬ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡×¡¡¡ØTHE MANZAI¡ÙÊÌ¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é½Ð±é
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¤¬¡¢7ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ø¥¢¥µ¥Ò¥Ó¡¼¥ë ¥¹¥Þ¥É¥ê¡¡THE MANZAI 2025 ¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¡Ù¡Ê¸å7¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ºÇ¹â¸ÜÌä¤òÌ³¤á¤ëÆ±ÈÖÁÈ¤Ë¡¢ÊÌ¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¶¡¦¤Ü¤ó¤Á¤Ï44Ç¯¤Ö¤ê¡ªº£²ó¤â¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸·ë
¡¡ÊÌ¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤³¤¿¤Ä¤ËÆþ¤Ã¤¿»Ñ¤Î¤¿¤±¤·¤Ë¡¢¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤¬¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£¤¿¤±¤·¤Ï¡Ö¤â¤¦¡¢ºÇ¹â¸ÜÌä¤Ï¤Í¡¢Æ°¤«¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡£¤â¤¦¤³¤¿¤Ä¤À¤è¡£¿ÍÁ°¤Ë½Ð¤ë¤Î¤¬ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤â¤Î¡£¡Ê¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Î¡Ë¥¿¥«¥¢¥ó¥É¥È¥·¤Î¥Í¥¿¤Ê¤ó¤«¡¢¤¦¤Ê¤º¤¤Ê¤¬¤é¡¢¾Ð¤¦¤ÎËº¤ì¤Æ¤¿¤è¡×¤È¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤â¡¢Ì¡ºÍ³¦¤ÎºÇÁ°Àþ¤ò¤Ò¤¿Áö¤ë¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤¿¤Á¤¬Âç½¸·ë¡£Æüº¢¡¢·à¾ì¤ò¼çÀï¾ì¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¥ó¥Ó¤Ë¤è¤ë¡È²¦Æ»¤ÎÌ¡ºÍ¡É¤«¤é¡¢¸½ºß¤Ï¼ç¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¥ó¥Ó¤Ë¤è¤ë¡¢ÅöÈÖÁÈ¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡È¥ì¥¢¤ÊÌ¡ºÍ¡É¤Þ¤Ç¡¢¸ÄÀË¤«¤ÊÌ¡ºÍ¤¬¼¡¡¹¤È·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£½éÂå²¦¼Ô¤ÎÃæÀî²È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Á¥å¡¼¥È¥ê¥¢¥ë¡¢NON STYLE¡¢¥ß¥ë¥¯¥Ü¡¼¥¤¡¢¶Ó¸ñ¤é¡¢¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù¤ÎÎòÂå¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤¬Â¿¿ôÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Û¤«¡¢·ëÀ®16Ç¯°Ê¾å¤ÎÌ¡ºÍ»Õ¤¿¤Á¤¬¤·¤Î¤®¤òºï¤ëÌ¡ºÍ¾Þ¥ì¡¼¥¹¡ØTHE SECOND¡ÁÌ¡ºÍ¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡Á¡Ù¤«¤é¤Ï¡¢2023Ç¯Í¥¾¡¤Î¥®¥ã¥í¥Ã¥×¡¢2024Ç¯Í¥¾¡¤Î¥¬¥¯¥Æ¥ó¥½¥¯¡¢¤½¤·¤Æ2025Ç¯Í¥¾¡¤Î¥Ä¡¼¥È¥é¥¤¥Ö¤È¡¢²áµî3Âç²ñ¤ÎÍ¥¾¡¥³¥ó¥Ó¤¬Àª¤¾¤í¤¤¡£¥Ä¡¼¥È¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢ÂÔË¾¤Î¡ØTHE MANZAI ¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¡Ù½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æº£²óºÇ¤âÆÃÉ®¤¹¤Ù¤½Ð±é¼Ô¤¬¡¢1972Ç¯¥³¥ó¥Ó·ëÀ®¤ÎÂç¥Ù¥Æ¥é¥ó¡¢¥¶¡¦¤Ü¤ó¤Á¡£º£Ç¯5·î¡¢¡ØTHE SECOND¡ÁÌ¡ºÍ¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡Á2025¡Ù¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¡¢³ÆÀ¤Âå¤Î¤ª¾Ð¤¤¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÇ®¤¤ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¥¶¡¦¤Ü¤ó¤Á¤Ï¡¢¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¤Ë¤Ïº£²ó¤¬½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¡ØTHE MANZAI¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤Ï¡¢1981Ç¯12·î8ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø²ÐÍË¥ï¥¤¥É¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë THE MANZAI9¡Ù°ÊÍè¡¢¤Ê¤ó¤È44Ç¯¤Ö¤ê¡£1980Ç¯Âå½é¤á¡¢¡ØTHE MANZAI¡Ù¤Î¼çÎÏ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î1ÁÈ¤È¤·¤Æ¡¢¶õÁ°¤ÎÌ¡ºÍ¥Ö¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¿¥¶¡¦¤Ü¤ó¤Á¤Î2¿Í¤¬¡¢È¾À¤µª¶á¤¯¤Î»þ¤ò·Ð¤¿º£¡¢¤½¤Î¸å·ÑÈÖÁÈ¤Ç¤¢¤ë¡ØTHE MANZAI ¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¡Ù¤ÎÉñÂæ¤Ç¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤ÊÌ¡ºÍ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡£¤Þ¤¿¡¢ÌÁÍ§¡¦¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡Ä¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¶¡¦¤Ü¤ó¤Á¤Ï44Ç¯¤Ö¤ê¡ªº£²ó¤â¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸·ë
¡¡ÊÌ¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤³¤¿¤Ä¤ËÆþ¤Ã¤¿»Ñ¤Î¤¿¤±¤·¤Ë¡¢¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤¬¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£¤¿¤±¤·¤Ï¡Ö¤â¤¦¡¢ºÇ¹â¸ÜÌä¤Ï¤Í¡¢Æ°¤«¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡£¤â¤¦¤³¤¿¤Ä¤À¤è¡£¿ÍÁ°¤Ë½Ð¤ë¤Î¤¬ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤â¤Î¡£¡Ê¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Î¡Ë¥¿¥«¥¢¥ó¥É¥È¥·¤Î¥Í¥¿¤Ê¤ó¤«¡¢¤¦¤Ê¤º¤¤Ê¤¬¤é¡¢¾Ð¤¦¤ÎËº¤ì¤Æ¤¿¤è¡×¤È¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æº£²óºÇ¤âÆÃÉ®¤¹¤Ù¤½Ð±é¼Ô¤¬¡¢1972Ç¯¥³¥ó¥Ó·ëÀ®¤ÎÂç¥Ù¥Æ¥é¥ó¡¢¥¶¡¦¤Ü¤ó¤Á¡£º£Ç¯5·î¡¢¡ØTHE SECOND¡ÁÌ¡ºÍ¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡Á2025¡Ù¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¡¢³ÆÀ¤Âå¤Î¤ª¾Ð¤¤¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÇ®¤¤ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¥¶¡¦¤Ü¤ó¤Á¤Ï¡¢¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¤Ë¤Ïº£²ó¤¬½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¡ØTHE MANZAI¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤Ï¡¢1981Ç¯12·î8ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø²ÐÍË¥ï¥¤¥É¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë THE MANZAI9¡Ù°ÊÍè¡¢¤Ê¤ó¤È44Ç¯¤Ö¤ê¡£1980Ç¯Âå½é¤á¡¢¡ØTHE MANZAI¡Ù¤Î¼çÎÏ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î1ÁÈ¤È¤·¤Æ¡¢¶õÁ°¤ÎÌ¡ºÍ¥Ö¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¿¥¶¡¦¤Ü¤ó¤Á¤Î2¿Í¤¬¡¢È¾À¤µª¶á¤¯¤Î»þ¤ò·Ð¤¿º£¡¢¤½¤Î¸å·ÑÈÖÁÈ¤Ç¤¢¤ë¡ØTHE MANZAI ¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¡Ù¤ÎÉñÂæ¤Ç¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤ÊÌ¡ºÍ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡£¤Þ¤¿¡¢ÌÁÍ§¡¦¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡Ä¡£