´Ú¹ñ¥´¥ë¥Õ¤ÎÄ¶¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬º§Á°½÷»Ò²ñ¡¡¥¤¡¦¥Ü¥ß¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¥·¥ã¥ï¡¼¡×¤ÈÅê¹Æ¡¡°úÂà¡õ·ëº§¤Î¸µÀ¤³¦£±°Ì¤òÃç´Ö¤Ç½ËÊ¡
¡¡½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤Î¥¤¡¦¥Ü¥ß¡¢¿½¥¸¥¨¤¬£·Æü¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¡£¸µÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°£±°Ì¤Ç£´·î¤Î¥·¥§¥Ö¥í¥óÁª¼ê¸¢¤òºÇ¸å¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿ÌøäÔÁ³¡Ê¥æ¡¦¥½¥è¥ó¡Ë¤Î·ëº§¤ò½ËÊ¡¤¹¤ë¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¥·¥ã¥ï¡¼¤ÎÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡ÌøäÔÁ³¤ÏÊÆ¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»£¶¾¡¤Ç¡¢¤¦¤Á£²¾¡¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¡£
¡¡¥¤¡¦¥Ü¥ß¤Ï¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¥·¥ã¥ï¡¼¡×¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î²Ä°¦¤¤Ëö¤Ã»Ò¥½¥è¥ó¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ï¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¤Ã¤È¹¬¤»¤Ë¤Ê¤í¤¦¡×¤Ê¤É¤È¡¢¿½¥¸¥¨¤Ï¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¥½¥è¥ó¡×¡Ö¿´¤«¤é½ËÊ¡¤·¡¢´î¤Ó¤Þ¤¹¡ª¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â·ò¹¯¤Ç¤ª¹¬¤»¤Ë¡×¤Ê¤É¤Èµ¤·½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¡¡£²¿Í¤¬Åê¹Æ¤·¤¿½¸¹ç¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢Ãæ±û¤ËÇò¤Î¥É¥ì¥¹¤òÃå¤¿ÌøäÔÁ³¤¬¡£¤½¤Î¼þ¤ê¤ò¹õ¤Î¾å²¼¤Î¥¤¡¦¥Ü¥ß¡¢¿½¥¸¥¨¡¢ËÑ¿ÎÈÞ¡Ê¥Ñ¥¯¡¦¥¤¥ó¥Ó¡Ë¡¢¥¥à¡¦¥Ï¥Ì¥ë¡¢ÖÃÍåÏ¡¡Ê¥Á¥§¡¦¥Ê¥è¥ó¡Ë¡¢¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥¦¥ó£µ¤È¡¢¤½¤¦¤½¤¦¤¿¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬°Ï¤ó¤À¡£