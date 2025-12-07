Æù´¶¥Ò¥Ã¥×ºÝÎ©¤Ä¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¡¡I¥«¥Ã¥×¤¬¤Ï¤ß½Ð¤·¤½¤¦¤Ê²£¥«¥Ã¥È¡¡30ºÐ¤Î´Ç¸î»Õ¥°¥é¥É¥ë¤¬¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¤Ç¡Ö¤È¤³¤È¤óÌ¥¤»¤Þ¤¹!!¡×
¸½Ìò´Ç¸î»Õ¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¿¿ÅÄ¤Þ¤³¤È¤µ¤ó¤Î¡Ø¿¿ÅÄ¤Þ¤³¤È¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¼Ì¿¿½¸ ¥¹¥Ú¥ë¥Ð¥¦¥ó¥É¡Ù¡Ê»£±Æ¡§ Ìîß·ÏË¿¡¢ÀÇ¹þ4180±ß¡¢A4È½¥ª¡¼¥ë¥«¥é¡¼112¥Ú¡¼¥¸¡Ë¤¬ÆÁ´Ö½ñÅ¹¤«¤é¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉáÃÊ¤Ï½µ5¤Ç´Ç¸î»Õ¤Î¤ª»Å»ö¤ò¤³¤Ê¤¹¿¿ÅÄ¤Þ¤³¤È¤µ¤ó
½µ5¤Ç¥¬¥Á¶ÐÌ³¤¹¤ë¥ê¥¢¥ë´Ç¸î»Õ¤Î¿¿ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢À¤¤Î¥á¥ó¥º¤¿¤Á¤òÇº»¦¤¹¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼I¥«¥Ã¥×¥Ð¥¹¥È¤Î»ý¤Á¼ç¤È¤·¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸DVD¤ò12ºî¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢²¡¤·¤â²¡¤µ¤ì¤â¤»¤Ì¿Íµ¤¥°¥é¥Ó¥¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°ìÌÌ¤â¡£¤½¤ó¤ÊÆóÅáÎ®¤ÎÇò°á¤ÎÅ·»È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Ç°´ê¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤È¤³¤È¤óÌ¥¤»¤Þ¤¹¡×¤ÈËÜ¿Í¤¬¸ì¤ë°Õµ¤¹þ¤ß¤¬Á´ÊÔ¤Ë¤Ë¤¸¤ß¤Þ¤¹¡£
¡ÖÇ°´ê¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈËÜ¿Í¤¬¹âÍÈ¤¹¤ë¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¿È¤Ï¸«¤É¤³¤í¤À¤é¤±¡£Ìþ¤ä¤··Ï¤Î½À¤é¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤È¡¢I¥«¥Ã¥×¥Ü¥Ç¥£¤¬À¸¤ß½Ð¤¹ÍÅ±ð¡£Çò°á¤¬»÷¹ç¤¦À¶Á¿¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤«¤é°ìÅ¾¡¢ÆÃµ»¤Î¥´¥ë¥Õ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê»Ñ¤ä¡¢¥Ó¡¼¥Á¤ä¥Ù¥Ã¥É¡¢¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç²òÊü¤µ¤ì¤¿ÂçÃÀ¤Ê¥«¥Ã¥È¤Þ¤Ç¡¢½À¤é¤«¤¹¤®¤ëI¥«¥Ã¥×¤¬¤³¤Ü¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤ÎÂçÃÀ¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎÏ¢È¯¤Ç¤¹¡£
¥¤¥á¡¼¥¸DVD¤Ç¤â¤¤¤Ä¤â¥µ¡¼¥Ó¥¹Àº¿ÀËþÅÀ¤ÎÈà½÷¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅöÁ³¤Î¤è¤¦¤Ë¼Ì¿¿½¸¤Ç¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¥·¡¼¥ó¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡£¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ËÂ¥¤µ¤ì¤Æ¤°¤Ó¤Ã¤ÈàÆÝ¤ó¤Àá¤Û¤í¿ì¤¤¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¿¿¤ÃÇò¤ÊÈ©¤òÀÖ¤é¤á¡¢¼«¿È½é¤á¤Æ¤ÎËËþ¼ê¤Ö¤é¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÄ©Àï¡£¥Ü¥ó¥Ç¡¼¥¸°áÁõ¤Ç¤Ï¥Ð¥¹¥È¤ËÉé¤±¤Ê¤¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¶Ë¾å¥Ò¥Ã¥×¥é¥¤¥ó¤ÈÈþµÓ¤ò¤³¤ì¤Ç¤â¤«¤ÈÈäÏª¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é¤º¤È¤âÌÜ¤¬¤¯¤®ÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡Ö¥¹¥Ú¥ë¥Ð¥¦¥ó¥É¡×¤Ï¡¢¡ÖËâË¡¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤¿¡×¡ÖÌ¥Î»¤µ¤ì¤¿¡×¾õÂÖ¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¥ï¡¼¥É¡£ËÜ¿Í¤¬¤¹¤Ç¤Ë¡Ö¤³¤Î¼Ì¿¿½¸¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¡Á¤ì¡×¤ÈËâË¡¤ò¤«¤±¤¿¤È¤¤¤¦µÇ°¤¹¤Ù¤¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¤Ë¡¢¤¼¤Ò³§¤µ¤ó¤âÌ¥Æþ¤é¤ì¤Æ¡£
¡Ú¿¿ÅÄ¤Þ¤³¤È¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£¥ë¡Û
¤µ¤Ê¤À¡¦¤Þ¤³¤È¡¡1994Ç¯12·î28ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡ÀéÍÕ¸©½Ð¿È¡¡T167¡¦B95¡¦W61¡¦H95¡¡·ì±Õ·¿A¡¡Âç³ØÉÂ±¡¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë´Ç¸î»Õ»þÂå¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¼èºà¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¥¹¥«¥¦¥È¤ò·Ð¤Æ¥°¥é¥Ó¥¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£2022Ç¯°Ê¹ß¤À¤±¤Ç¥¤¥á¡¼¥¸DVD¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬12ºî¡Ê13ºîÌÜ¡ÖÌ¥¤»¤é¤ì¤Æ¡×¤¬12·î10Æü¤ËÈ¯Çä¡Ë¤È¡¢¥È¥Ã¥×¥°¥é¥É¥ë¤È¤·¤ÆÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤ÃÏ°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£¤Þ¤¿¡¢¥´¥ë¥Õ¤Ï¥Ù¥¹¥È¥¹¥³¥¢85¤È¤¤¤¦ÏÓÁ°¡£¥´¥ë¥Õ°Ê³°¤Ë¤â¡¢¼ñÌ£¤Ï¥«¥é¥ª¥±¡¢¥Ð¥¤¥¯¡¢¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¡¢ÅÐ»³¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¡£