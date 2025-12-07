4Ç¯¤Ö¤êÉü³è¡ª ¥Û¥ó¥À¿··¿¡Ö¡È5¿Í¾è¤ê¡ÉSUV¡×È¯É½¡ª ¡È¥¢¥³¡¼¥É¡É¥¨¥ó¥¸¥ó¡õ¹âÀÇ½4WDÅëºÜ¡ª ¡È2ÎóÌÜ¡É¤¬¹¤¹¤®¤ë¡Ö6ÂåÌÜCR-V¡×¤É¤ó¤Ê¥¯¥ë¥Þ¡©
4Ç¯¤Ö¤êÉü³è¤Î¿··¿CR-VÅÐ¾ì¤Ø
¡¡¥Û¥ó¥À¤Ï2025Ç¯12·î4Æü¡¢2026Ç¯2·î¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î¿··¿¡ÖCR-V(¥·¡¼¥¢¡¼¥ë¥Ö¥¤)¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤ò¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ÇÀè¹Ô¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢12·î15Æü¤è¤êÀè¹ÔÍ½Ìó¤Î¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡
¡¡¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥Û¥ó¥À¤Î¿··¿¡Ö¡È5¿Í¾è¤ê¡É¥ß¥É¥ë¥¯¥é¥¹SUV¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡CR-V¤Ï1995Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ÅÔ»Ô·¿SUV¤Ç¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ç»þÂå¤ä¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2025Ç¯8·î¤Ë¤Ï¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÎß·×ÈÎÇäÂæ¿ô¤¬1500ËüÂæ¤òÆÍÇË¤·¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤ò³ÍÆÀ¡¢¥Û¥ó¥À¤Î4ÎØ»ö¶È¤ò»Ù¤¨¤ë1Âæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ë6ÂåÌÜ¤Ï¡¢¹ñ³°¤Ç¤Ï2022Ç¯¤«¤é¤¹¤Ç¤ËÈÎÇä¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2024Ç¯7·î¤ËÇ³ÎÁÅÅÃÓ¼ÖÈÇ¤È¤Ê¤ë¡ÖCR-V e¡§FCEV¡×¤¬¥ê¡¼¥¹ÀìÍÑ¤ÇÆüËÜÆ³Æþ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤ÏÆüËÜ¤Ë¤ÏÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ2025Ç¯10·îËö¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼2025¤Ç¡¢¤½¤ÎÆ³Æþ¤¬È¯É½¤µ¤ìÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤¹¤ëCR-V¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¤ÏÌó4Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉü³è¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥°¥é¥ó¥É¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤Ï¡Ö´¶Æ°CR-V¡×¤ò·Ç¤²¡¢¡ÖSUV¤À¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦ÂÅ¶¨¤ò°ìÀÚÇÓ½ü¡¢ÁêÈ¿¤¹¤ë²ÁÃÍ´¶¤Ç¤¢¤ë²÷Å¬À¡¦Áö¹ÔÀ¡¦¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¦¥É¥é¥¤¥Ð¥Ó¥ê¥Æ¥£¤òÅ°ÄìÅª¤ËËá¤¾å¤²¤¿µæ¶Ë¤Î¥ª¡¼¥ë¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤¬ÌÜ»Ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢Á´Ä¹4700mm(ÀèÂåÈæ+95mm)¡¢Á´Éý1865mm(Æ±+10mm)¡¢Á´¹â1680mm(FF¥â¥Ç¥ë¡¢Æ±+0mm)¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹2700mm(Æ±+40mm)¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÇ¾®²óÅ¾È¾·Â¤ÏÀèÂå¤ÈÆ±Åù¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤Î³ÈÂç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼¼Æâ¤Î¹¤µ¤ÈÁö¹Ô°ÂÄêÀ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢Àè¿Ê¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¹ü³Ê¤ò¤µ¤é¤ËËá¤¾å¤²¡¢¤è¤êÎÏ¶¯¤¤SUV¤é¤·¤¤¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ø¤È¿Ê²½¡£¿åÊ¿´ðÄ´¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÂ¤·Á¤ÎÃæ¤Ë¡¢ÎÏ¶¯¤µ¤ÈÀöÎý¡¦¾å¼Á¡¦Âç¿Í¤é¤·¤µ¤ò¶Å½Ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ê¥¢¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢CR-V¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ë½Ä·¿¥ê¥¢¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥é¥ó¥×¤òÆ§½±¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥ê¥Ã¥É¥é¥ó¥×¤ä¥é¥¤¥»¥ó¥¹°ÌÃÖ¤ò¾åÊý¤ËÇÛÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾å¼Á´¶¤È¤É¤Ã¤·¤ê¤È¤·¤¿°ÂÄê´¶¤ò¹â¤¤¼¡¸µ¤ÇÎ¾Î©¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ï¡¢¡Ö¥×¥é¥Á¥Ê¥Û¥ï¥¤¥È¡¦¥Ñ¡¼¥ë¡×¡Ö¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¡¼¥ë¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¿§¤Î¡Ö¥¹¥ì¡¼¥È¥°¥ì¡¼¡¦¥Ñ¡¼¥ë¡×¡Ö¥¥ã¥Ë¥ª¥ó¥ê¥Ð¡¼¥Ö¥ë¡¼¡¦¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¡×¡¢¤½¤·¤Æ¥Û¥ó¥À½é¤È¤Ê¤ë¡Ö¥Ö¥ì¥¤¥¸¥ó¥°¥ì¥Ã¥É¡¦¥Ñ¡¼¥ë¡×¤ÎÁ´5¿§¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢¼«Á³¤Ë»È¤¨¤ëHMI¤È±¿Å¾¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡ÖÆ°´¶»ë³¦¡×´ÑÅÀ¤ÇÂ¤·Á¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤µ¤È¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿·¤¿¤Ë2ÎóÌÜÀÊ¤Ë¥·¡¼¥È¥¹¥é¥¤¥É¤òÁõÈ÷¡£¤¢¤é¤æ¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤Î»È¤¤¾¡¼ê¤ÎÎÉ¤µ¤ä¥¯¥é¥¹¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î¥«¡¼¥´ÍÆÎÌ¤¬¤µ¤é¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç·¿¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤ä¥´¥ë¥Õ¥Ð¥Ã¥°4¸Ä¡¢29¥¤¥ó¥Á¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹3¸Ä¤Ê¤É¤ÎÀÑºÜ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡ÁõÈ÷ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢10¥¤¥ó¥ÁTFT¥á¡¼¥¿¡¼¤ä¥Õ¥í¥ó¥È¥¬¥é¥¹Åê±Æ¥¿¥¤¥×¤Î¥Ø¥Ã¥É¥¢¥Ã¥×¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡¢GoogleÅëºÜ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¢BOSE¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥µ¥¦¥ó¥É¥·¥¹¥Æ¥à(12¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼)¤Ê¤É¤òºÎÍÑ¡£¤Þ¤¿¡¢¥·¡¼¥È¥Ò¡¼¥¿¡¼µ¡Ç½¤Ë²Ã¤¨¡¢±¿Å¾ÀÊ¤È½õ¼êÀÊ¤Ë¤ÏÁ÷É÷µ¡Ç½¤âÁõÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥³¡¼¥É¡×¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë2.0¥ê¥Ã¥¿¡¼¥¢¥È¥¥ó¥½¥ó¥µ¥¤¥¯¥ëÄ¾Ê®¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¹â½ÐÎÏ¥â¡¼¥¿¡¼¤òÊ¿¹Ô¼´ÇÛÃÖ¤·¤¿¿··¿E-CVT¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Âè»ÍÀ¤Âåe:HEV¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢CR-VÀìÍÑ¤Î¥Ï¥¤¡¿¥í¡¼2ÃÊ¤Î¥¨¥ó¥¸¥óÄ¾·ë¥®¥¢¤òÁõÈ÷¡£¥®¥¢¥ì¥·¥ª¤òÀìÍÑÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Û¥ó¥À½é¤È¤Ê¤ë¥í¡¼¥®¥¢¤Ë¤è¤ë¥¨¥ó¥¸¥ó¥É¥é¥¤¥Ö¥â¡¼¥É¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÁÖ²÷¤Ç¾å¼Á¤ÊÁö¤ê¤È¹â¤¤´Ä¶ÀÇ½¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ø¤ÈÂçÉý¤Ë¿Ê²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Áö¹ÔÀÇ½ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¥·¡¼¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁö¹ÔÆÃÀ¤òÁªÂò¤Ç¤¤ëDRIVE¥â¡¼¥É¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÅëºÜ¡£¡ÖNORMAL¡×¡ÖECON¡×¡ÖSPORT¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢CR-V½é¤È¤Ê¤ë¡ÖINDIVIDUAL¡×¤È¡ÖSNOW¡×¥â¡¼¥É¤òÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡AWDÀ©¸æ¤â¿Ê²½¤·¡¢AWD´ðËÜÇÛÊ¬¤òÁö¹Ô¥·¡¼¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ²ÄÊÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ä¾¿Ê¥È¥é¥¯¥·¥ç¥óÀÇ½¤È¥³¡¼¥Ê¥ê¥ó¥°ÀÇ½¤òÎ¾Î©¡£¥³¡¼¥Ê¥ê¥ó¥°Ãæ¤Î°Â¿´´¶¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ÂÁ´ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¥ì¡¼¥À¡¼¤È¥«¥á¥é¤Î¹³Ñ²½¡¢¥³¡¼¥Ê¡¼¥ì¡¼¥À¡¼ÄÉ²Ã¤Ë¤è¤ê°ÂÁ´»Ù±ç¥·¡¼¥ó¤ò³ÈÂç¤·¤¿¡ÖHonda SENSING 360¡×¤ò¥Û¥ó¥À¤ÎSUV¤È¤·¤ÆÆüËÜ½éÅëºÜ¡£³¹Ãæ¤Ç¤ÏÂÐ¸þ¼Ö¤ä¸òº¹ÅÀ½Ð²ñ¤¤Æ¬¥·¡¼¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë»ö¸Î²óÈòµ¡Ç½¤ò¿Ê²½¡¢¹ßºä¡¦²£É÷¡¦ÇòÀþÀÚ¤ì¤Ê¤ÉÁö¹Ô´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤ä³°Íð¤ËÂÐ±þ¤·¤¿±¿Å¾Éé²Ù·Ú¸ºµ¡Ç½¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¤Ï¥ì¡¼¥ó¥Á¥§¥ó¥¸»þ¤Î»Ù±ç¤ä¡¢»ö¸Î¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°À©¸æµ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°ÂÁ´À¤ÈÍøÊØÀ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÂ¾¡¢¡ÖHonda CONNECT¡×¤Ë¤âÂÐ±þ¡£¥¨¥¢¥³¥óÁàºî¤äËº¤ìÊªÄÌÃÎ¡¦Áàºîµ¡Ç½¡¢¥¯¥ë¥Þ¤òÃµ¤¹µ¡Ç½¤Ê¤É¤¬»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¥°¥ì¡¼¥É¹½À®¤Ï¡ÖRS¡×¤È¡ÖRS BLACK EDITION¡×¤Î2¥¿¥¤¥×¡£¡ÖRS BLACK EDITION¡×¤Ï¡¢¥Ô¥¢¥Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥¢¥¦¥¿¡¼¥Ï¥ó¥É¥ë¤È¥í¥¢¡¼¥¬¡¼¥Ë¥Ã¥·¥å¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¡¢¥À¡¼¥¯ÀÚºï¥¯¥ê¥¢¡ß¥Ù¥ë¥ê¥Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î19¥¤¥ó¥Á¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¡¼¥ë¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2026Ç¯2·î¤ÎÈ¯Çä¤ËÀè¶î¤±¡¢12·î15Æü¤è¤êÀè¹ÔÍ½Ìó¤Î¼õÉÕ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£