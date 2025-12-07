¡Ö¤Þ¤µ¤«¤³¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤Ï¡ª¡×ÆÁ±Ê±ÑÌÀàÃÏ¸µ¸ø±éá¤ÇË¬¤ì¤¿¡Ö²û¤«¤·¤Î¾ì½ê¡×¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¸Î¶¿¤Î»×¤¤½Ð¤Ç¤¹¤Í¡×
à¥ì¥È¥í¤ÊÊ·°Ïµ¤á¤¬¿Íµ¤
¡¡¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÆÁ±Ê±ÑÌÀ(Ê¡²¬¸©ÌøÀî»ÔÀ¸¤Þ¤ì)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡¢¸Î¶¿¤Ç¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡6Æü¤ËÊ¡²¬¤Ç¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿ÆÁ±Ê¤Ï¡Ö²û¤«¤·¤Î¡Ø¤À¤¶¤¤¤ÕÍ·±àÃÏ¡Ù¤Ø¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¡¢ÂÀºËÉÜÅ·ËþµÜ¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ç1957Ç¯¤«¤é±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤ëÏ·ÊÞÍ·±àÃÏ¡Ö¤À¤¶¤¤¤ÕÍ·±àÃÏ¡×¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£Æþ¸ý¥²¡¼¥È¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¥Ð¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡»×¤¤½Ð¤ÎÃÏ¤Ç¤Î1Ëç¤Ë¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¸Î¶¿¤Î»×¤¤½Ð¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¸å¤í»Ñ¤âÁÇÅ¨¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¤³¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤Ï¡ª¡×¡Ö»ä¤â¾®¤µ¤¤º¢¤è¤¯ÁÄÉã¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÎÍ·±àÃÏ¤Ï³Ú¤·¤á¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡¤À¤¶¤¤¤ÕÍ·±àÃÏ¤Ï¡¢³«±à¤«¤é68Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¸½ºß¤â²ÔÆ¯Ãæ¤Îà¤³¤É¤âµ¥¼Öá¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Îò»Ë¤ò´¶¤¸¤ë¥ì¥È¥í¤ÊÍ·¶ñ¤¬Â¿¿ôÀßÃÖ¤·¤Æ¤¢¤ê¡¢²º¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤â¤¢¤¤¤Þ¤Ã¤Æ»Ò¶¡Ï¢¤ì¤òÃæ¿´¤Ëº¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£