¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç²Î¼ê¤ÎÎëÌÚÍö¡¹(50)¤¬ÈäÏª¤·¤¿¥·¥ç¡¼¥È¥Ü¥Ö¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö»¶È±¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡Ö¤³¤³ºÇ¶á¤º¤Ã¤ÈÁ°²¼¤¬¤ê¤Î¥Ü¥Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¡¡¶ßÂ¤¬¥¹¥Ã¥¥ê¤¹¤ë¤È¥Ï¥¤¥Í¥Ã¥¯¤¬Ãå¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¡Ö#Á°²¼¤¬¤ê¥Ü¥Ö¡×¤È¥¿¥°ÉÕ¤±¤·¡¢ÀÖ¤ß¤¬¤«¤Ã¤¿¿·¥Ø¥¢¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤Ï1990Ç¯Âå¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥Ý¥ó¥¥Ã¥¡¼¥º¡×¤Îà¥·¥¹¥¿¡¼¥é¥Ó¥Ã¥Äá¤È¤·¤Æ¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¡¢¥Ü¡¼¥¤¥Ã¥·¥å¤Ê¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¤ÈÅ·¿¿à¥à¥¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£¡¡ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¼ã¡¹¤·¤¤1Ëç¤Ë¡Ö¥·¥ã¥ì¥ª¥Ä¡×¡ÖÈ±·¿¡¢¥¹¥Æ¥¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥á¥¬¥Í¤â²Ä°¦¤¤¡Á!!¡×¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¥Ü¥Ö²Ä°¦¤¤¡¡È±¿§¤â²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥³¡¼¥È¤Î¶ß¤Ë¤â¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡Á¡×¤Ê¤É¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£