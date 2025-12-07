¥¦¥½¤Î¸òÉÕ¿½ÀÁ¤·¤ÆÌó880Ëü±ßº¾µ½¤Îµ¿¤¤¤Ç3¿ÍÂáÊá¡¡¥¹¥Þー¥ÈÇÀ¶È¤Ë´Ø¤¹¤ëÊä½õ¶â¡¡°°Àî»Ô
¥¹¥Þー¥ÈÇÀ¶È¤Ë´Ø¤¹¤ëÊä½õ¶â¤ª¤è¤½880Ëü±ß¤ò¹ñ¤«¤é¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ°°Àî»Ô¤ÎÃË½÷3¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º¾µ½¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢°°Àî»Ô¤Î²¬ÅÄ±É¸çÍÆµ¿¼Ô¤ÈÂçÌø¾´µ×ÍÆµ¿¼Ô¡¢ËãÌîÈþÊæÍÆµ¿¼Ô¤Ç¤¹¡£
3¿Í¤ÏµîÇ¯4·îÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Î¡Ö¥¹¥Þー¥ÈÇÀ¶Èµ¡³£¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÊä½õ¶â¤ò½ä¤êÇÀ¶È¥É¥íー¥ó¤¬Ç¼ÉÊ¤µ¤ì¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ËÁõ¤¤¥¦¥½¤Î¸òÉÕ¿½ÀÁ¤ò¤·¤Æ¸½¶â882Ëü5000±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È3¿Í¤Ï¿½ÀÁ¤ÎºÝ¡¢¥¦¥½¤ÎÇ¼ÉÊ½ñ¤äÇ¼ÉÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥É¥íー¥ó¤Î²èÁü¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï3¿Í¤ÎÇ§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
