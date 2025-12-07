UT¤Ï¡ØG440¡Ù¤¬1°ÌÃ¥´Ô¡ª¡¡2°Ì¡Ø¥¼¥¯¥·¥ª14¡Ù¤è¤ê¿Íµ¤¤ÎÍýÍ³¤Ï¡©¡ÚUTÇä¤ê¾å¤²¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û
¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡¢¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥¤¥¦¥Ã¥É¤Ç¤Ï¡Ø¥¼¥¯¥·¥ª14¡Ù¤¬È¯Çä¤«¤é2½µÏ¢Â³¤Ç¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤Ç¤Ï¡ØG440¡Ù¤¬1°Ì¤òÃ¥´Ô¤·¤¿¡£È¯ÇäÄ¾¸å¤Î¹ñÌ±Åª¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤â°ú¤±¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¡ØG440¡Ù¤Î¶¯¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Í²ì±à¥´¥ë¥ÕÀéÍÕÅ¹¤Î¹õ¿ÜÅ°¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¥¼¥¯¥·¥ª14¡Ù¤È¡ØG440 MAX¡ÙUT¤Î¹½¤¨¤¿´é¤òÅùÇÜ¤ÇÈæ³Ó
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡Ø¥¼¥¯¥·¥ª14¡Ù¤Î¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤â¿Íµ¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç¤Ï¡ØG440¡Ù¤¬°µÅÝÅª¤Ç¤¹¡£2025Ç¯¤Ï¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡¢¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥¤¥¦¥Ã¥É¤Ç¤â¡ØG440¡Ù¤¬1ÈÖ¿Íµ¤¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¤â¥·¥§¥¢¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤Ç¤¹¡×¤Ê¤¼¡ØG440¡Ù¤Î¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤Ï¥·¥§¥¢¤¬¹â¤¤¤Î¤«¡£¡Ö¡ØG440¡Ù¤Î¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤Ï½é¿´¼Ô¡¢¥¢¥Ù¥ì¡¼¥¸¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶¥µ»¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤ä¥¢¥¹¥ê¡¼¥ÈÁØ¤«¤é¤â»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¥¿¥¤¥È¥ê¥¹¥È¤ä¥Æ¡¼¥é¡¼¥á¥¤¥É¤Î¥í¡¼¥¹¥Ô¥ó·Ï¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ç¤â¡¢¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤À¤±¤Ï¡ØG440¡Ù¤òÁª¤Ö¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¡£¥¿¡¼¥²¥Ã¥ÈÁØ¤Î¹¤µ¤¬¿Íµ¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¥Ô¥ó¤Ï80¥°¥é¥àÂæ¤Î¥«¡¼¥Ü¥ó¥·¥ã¥Õ¥È¤Þ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬ËÉÙ¡£¤½¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤â»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ëÍ×°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£Çä¤ê¾å¤²¥é¥ó¥¥ó¥°¡¡¥È¥Ã¥×3¡Û1°Ì¡¡¥Ô¥ó G4402°Ì¡¡¥À¥ó¥í¥Ã¥× ¥¼¥¯¥·¥ª143°Ì¡¡¥Æ¡¼¥é¡¼¥á¥¤¥É Qi35¢¨¥Ç¡¼¥¿Äó¶¡¡§ÌðÌî·ÐºÑ¸¦µæ½ê¡¢11·î24Æü¡Á11·î30Æü¤Î¥Ç¡¼¥¿¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ½÷»Ò¥×¥í¤Î»ÈÍÑUT¤òÄ´ºº¡£´ØÏ¢µ»ö¡ØÀ¾¶¿¿¿±û¡¢¸Å¹¾ºÌ²Â¡¢º´µ×´Ö¼ëè½¡¢¸¶±Ñè½²Ö¡¢Àîùõ½Õ²Ö¡Ä½÷»Ò¥×¥í¤¬¼êÊü¤»¤Ê¤¤Ì¾´ï¿Þ´Õ¡Ù¤Ç¾ÜºÙ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤ë¡£
