¡¡º£½ÕÁªÈ´4¶¯¤Î·òÂç¹âºê¡Ê·²ÇÏ¡Ë¤Ï7Æü¡¢Æ±¹»¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç3Ç¯À¸¤Î¤ªÊÌ¤ì»î¹ç¤ò¹Ô¤¤¡¢¥í¥Ã¥Æ¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡¦ÀÐ³À¸µµ¤¤È¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹3°Ì¤Îº´Æ£Î¶·î¡Ê¤ê¤å¤¦¤¬¡Ë¤é¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐ³À¤Ï3²ó¤Ë¾¡¤Á±Û¤·Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Á¡¢7²ó¤Ë¤ÏÍÞ¤¨Åê¼ê¤È¤·¤Æ150¥¥í¤ò·×Â¬¤¹¤ë¤Ê¤ÉÅêÂÇ¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤¿¡£¡ÖËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¯¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬1ÈÖ¡£3Ç¯´Ö¤ß¤ó¤Ê¤È¤ä¤ì¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡º´Æ£¤Ï½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¥Ù¥ó¥Á¤«¤é»î¹ç¤òÀ¹¤ê¾å¤²¡Ö¼«Ê¬¤Ï»î¹ç¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÎºÇ¸å¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à»Ñ¤¬¸«¤ì¤¿¤ó¤Ç³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Â´¶È¸å¤Ï¥×¥íÀ¤³¦¤ØÈô¤Ó¹þ¤à2¿Í¡£ÀÐ³À¤Ï¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê·Ð¸³¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¾å¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£ºß³ØÃæ¤Ëº¸Éª¤Î¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Îº¤Æñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿º´Æ£¤Ï¡ÖÉáÄÌ¤Î¹â¹»À¸¤¸¤ã·Ð¸³¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤½¤Î·Ð¸³¤òÎÈ¤Ë¡¢¤Þ¤¿ÀÐ³À¤È¸ª¤òÊÂ¤Ù¤ÆÅê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤ÎÅê¤²¹ç¤¤¤òÇ®Ë¾¤·¤¿¡£