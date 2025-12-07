¡Úº´À¤ÊÝ¶¥ÎØ¡¡G3¶å½½¶åÅç¾ÞÁèÃ¥Àï¡Û³ÑÎá±ûÆà¤¬3Ãå¡¡ÍèÇ¯¤Î¶¥ÎØº×½Ð¾ì¸¢¥²¥Ã¥È¡ÖÂç¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡ª¡×
¡¡º´À¤ÊÝ¶¥ÎØ¤Î³«Àß75¼þÇ¯µÇ°G3¡Ö¶å½½¶åÅç¾ÞÁèÃ¥Àï¡×·è¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¾¾±ºÍª»Î¤¬23ÅÙÌÜ¤ÎG3À©ÇÆ¡£2Ãå¤Ïº´¡¹ÌÚÎ¶¡¢3Ãå¤Ï³ÑÎá±ûÆà¤Ç3Ï¢Ã±¤Ï21Ëü±ß¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Î¹âÇÛÅö·èÃå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡½é¤ÎG3·è¾¡¤Ç4ÈÖ¼ê²ó¤ê¤À¤Ã¤¿³ÑÎá±ûÆà¡Ê38¡áÊ¡²¬¡Ë¤¬3Ãå¡£ÍèÇ¯¤Î¶¥ÎØº×½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÄÉ²Ã»²Àï¤ÇÂç¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡ª¶¥ÎØº×¤â·è¤Þ¤Ã¤¿¤·¡¢¥À¡¼¥Ó¡¼¤â¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡ª¡×
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇG1¤Ï3²ó½Ð¾ì¤·¤¿´²¿Î¿Æ²¦Ç×¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¡£¾¯¤Ê¤¤¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¥â¥Î¤Ë¤·¤¿³Ñ¡£º£Âç²ñ¤Ï¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£