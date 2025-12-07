¡ÖÈþ¿Í¤¹¤®¤ë¡×µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡ÈNo.1°½÷¥ì¥¹¥é¡¼¡É¤¬»äÉþ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤âÌ¥Î»¡ÄÂ¸ºß´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¡È2000Ç¯Âå¥ë¥Ã¥¯¡É¤Ë¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÈà½÷¤Ï¥¢¥¤¥³¥ó¤À¡×
¡¡µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡ÈWWE¤ÎNo.1°½÷¡É¤¬2000Ç¯Âå¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¡£Éüµ¢»î¹ç¤â¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢ÂçÃÀ¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛNo.1¾®°ËâÈþ½÷¡¢¡ÈÊ¿À®¡É´¶¤¸¤ë»äÉþ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡WWE¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¥ê¥ô¡¦¥â¡¼¥¬¥ó¤¬X¤ò¹¹¿·¡£2000Ç¯Âå½éÆ¬¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¥¥ã¥Ã¥×¤òÈï¤Ã¤¿¾Ð´é¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÅê¹Æ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÌÜ¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥µ¥ó¥°¥é¥¹»Ñ¤ÇÄ©È¯Åª¤Ê´ãº¹¤·¤ò¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤±¤ë¥ê¥ô¤Ï¡¢¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¤È¥Ü¥ó¥À¥Ã¥Á¤Î¥³¥é¥Ü¥Ï¥Ã¥È¤Ç2000Ç¯Âå½é´ü¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥»¥ì¥Ö»ÅÍÍ¡£¥Õ¥¡¥ó¤â¡Ö¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤¤¤¤¤Í¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÈà½÷¤Ï¥¢¥¤¥³¥ó¤À¡×¡ÖÀ¤³¦¤Ç°ìÈÖÈþ¤·¤¤½÷À¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÍò¡£¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡ÖÉþÁõ¤Ë´Ø¤·¤Æ¸À¤¨¤Ð¡¢¥ê¥ô¡¦¥â¡¼¥¬¥ó¤¬ÃÇ¥È¥Ä¤Ç°ìÈÖ¤À¤Í¡£Èà½÷¤ÎÁÇÅ¨¤Ê¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¥Ï¥Ã¥È¤ä¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¤Ê¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò´Þ¤á¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¤Þ¤µ¤ËºÇ¹â¤À¤è¡Ä¡Ä¡×¤ÈÉ¾ÏÀ²Èµ¤¼è¤ê¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ä¡¢ËÜÌ¾¤Î¡Ö¥¸¥ç¥ó¥Ê¡×¸Æ¤Ó¤ò¤¹¤ë¸Å»²¥Õ¥¡¥ó¤â¸½¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Èà½÷¤ÎÉüµ¢¤ò´î¤ÖÉ½¸½¤Ë°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Àè½µ¤Î¡Ö¥µ¥Ð¥¤¥Ð¡¼¡¦¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ËÍðÆþ¤·ÅÅ·âÉüµ¢¡£¤·¤«¤â°úÂà´Ö¶á¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥·¡¼¥Ê¤ËÄËÎõ¤Ê¡È¥í¡¼¥Ö¥í¡¼¡É¤ò¤ª¸«Éñ¤¤¤¹¤ë¾×·âÅª¤Ê½é»Å»ö¤Ç¡¢Îø¿Í¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥ß¥¹¥Æ¥ê¥ª¤ÎIC²¦ºÂÃ¥´Ô¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·¤¿¡£¼«¿È¤¬¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¿¥æ¥Ë¥Ã¥È¡È¥¸¥ã¥Ã¥¸¥á¥ó¥È¡¦¥Ç¥¤¡É¤Î¼çÆ³¸¢Áè¤¤¤Ê¤ÉÌäÂê¤Ï»³ÀÑ¤ß¤À¤¬¡¢¥ê¥ô¤Ï¥Ò¡¼¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é°µÅÝÅª¤Ê¥«¥ê¥¹¥Þ¤òÈ¯´ø¡£¤³¤ì¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¸¢ÎÏÆ®Áè¤Ë¤â´üÂÔ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
