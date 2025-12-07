Á°ÅÄÆØ»Ò¡Ö»ä¤ÏÃ¯¡¢¤³¤³¤Ï¤É¤³¡×Ìó£¸Ç¯¤Ö¤êAKB48¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡Ö¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥²¥Ã¥È¡×ÈäÏª
¡ÖAKB48 20th Year Live Tour 2025 in¡¡ÆüËÜÉðÆ»´Û¡Á¤¢¤Îº¢¡¢ÀÄ½Õ¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¡¢ÀÄ½Õ¤Ç¤¹¡Á20¼þÇ¯µÇ°¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡¡part3¡×¤¬7Æü¡¢Åìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
4Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ëÉðÆ»´Û¸ø±é¤ÎºÇ½ªÆü¡£AKB48¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¡¢Á°ÅÄÆØ»Ò¡Ê34¡Ë¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¤«¤Ä¤Æ¡È¿À7¡É¤È¾Î¤µ¤ì¤¿ÈÄÌîÍ§Èþ¡Ê34¡Ë¡¢¾®ÅèÍÛºÚ¡Ê37¡Ë¡¢¼ÄÅÄËãÎ¤»Ò¡Ê39¡Ë¡¢¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡Ê34¡Ë¤È¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇºßÀÒ¤·¤¿1´üÀ¸¡¢Ê÷´ß¤ß¤Ê¤ß¡Ê33¡Ë¤Ç¡Öºù¤ÎÌÚ¤Ë¤Ê¤í¤¦¡×¤ò²Î¾§¤·¡¢Ëë¤¬³«¤±¤¿¡£
2¶ÊÌÜ¤ËÁ°ÅÄ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯AKB48¤ÎÂåÉ½¶Ê¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ö¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥²¥Ã¥È¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë²Ú¤ä¤«¤ËÎ©¤ÄÁ°ÅÄ¤Î»Ñ¤Ë¡¢Âç¤¤Ê´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£»Ø¸¶è½Çµ¡Ê33¡Ë¡¢ÇðÌÚÍ³µª¡Ê34¡Ë¤â²Ã¤ï¤ê¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç°ì½ï¤Ë²Î¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È²ñ¾ì¤ò1¤Ä¤Ë¤·¤¿¡£
Á°ÅÄ¤¬AKB48¤Î¥é¥¤¥Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤Î¤Ï¡¢17Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¾®Åè¤ÎÂ´¶È¥³¥ó¥µ¡¼¥È°ÊÍè¡£¡Ö»ä¤ÏÃ¯¡¢¤³¤³¤Ï¤É¤³¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¤È¤ª¤É¤±¡Ö¤Þ¤À¾õ¶·¤¬°û¤ß¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£¡Öº£Æü¤Ï¤¿¤«¤ß¤Ê¡Ê¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡Ë¤ÎÞÕ¿È¡Ê¤³¤ó¤·¤ó¡Ë¤Î¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ç¤¹¡£³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤ÈÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
ÈÄÌî¤Ï¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬À³Ê¤âÉ÷ËÆ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤µ¤¹¤®¤Æ¡¢Ä¢¿¬¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¡×¤È¾Ð¤ï¤»¡¢¾®Åè¤¬¡ÖÄ¢¿¬¤ò¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡1´üÀ¸¤È¤·¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£