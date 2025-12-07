¡È¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¼Ò²ñ¤ò»Â¤ê¤Ï¤¸¤á¤ëÎ¢»ö¾ð¡É¤È¤Ï? ËôµÈÄ¾¼ù¤¬¡È¶È³¦¤ÎÆæ¡É¤òÊ¬ÀÏ¡Ö¡È¤ª¥Ð¥«¥¥ã¥é¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤¬¡Ä¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ô¡¼¥¹¤ÎËôµÈÄ¾¼ù¤¬11·î29Æü¡¢¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¥Ô¡¼¥¹ËôµÈÄ¾¼ù¡Ú±²¡Û¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤Ï¡¢¤Ê¤¼Ç¯¤ò¼è¤Ã¤¿¤é¼Ò²ñ¤ò»Â¤ê¤Ï¤¸¤á¤ë¤Î¤«?¡×¤È¤¤¤¦¡ÈÆæ¡É¤ò¹Í»¡¤·¤¿¡£
¡Ö¡È¤ª¥Ð¥«¥¥ã¥é¡É¤ß¤¿¤¤¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¿Í¤¬¡¢¿ôÇ¯·Ð¤Ã¤¿¤é¡È¤´°Õ¸«ÈÖ¡É¤ß¤¿¤¤¤ÊÆ°¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿ËôµÈ¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤¬¼Ò²ñ¤ò»Â¤ê¤Ï¤¸¤á¤ë¤ó¤À? ¤È»×¤¦¤·¡£²¼¼ê¤·¤¿¤é¼«Ê¬¤Ç¤â»×¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¦¡£¡È¤¨? »ä? ¤¤¤±¤Þ¤¹?¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÅÇÏª¡£¤³¤ÎÎ®¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¿Í´Ö¤¬Ç¯¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¯À¸¤Êª¤À¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¡¢¡Ö¼ã¼Ô¤ÏÆüËÜ¼Ò²ñ¤Ç¤ÏÊª¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¿¤é¥À¥á¡£¼Ò²ñ¤Î¤³¤È¤ò¤È¤ä¤«¤¯¸À¤¦¤³¤È¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¥¢¥Û¡¢ÌµÃÎ¡¢Ì¤½Ï¡¢Ì¤À®½Ï¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤«¤ï¤¤¤¬¤é¤ì¤ë°ì¤Ä¤Î¾ò·ï¡×¤ÈÀâÌÀ¡£°ìÊý¤Ç¡¢Ç¯¤ò¼è¤ë¤È¡¢¡ÖÂç¿Í¤Ê¤Î¤Ë²¿¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¥ä¥Ð¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¶²ÉÝ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¶²ÉÝ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤È¹¥¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤«¤é¤Ï¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥¿¥ì¥ó¥È¤¬Ç¯¤ò¼è¤Ã¤Æ¤âÇä¤ìÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤É¤³¤«¤Ç¥¥ã¥é¤òÊÑËÆ¤µ¤»¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿ËôµÈ¡£¡Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¡È¤ª¥Ð¥«¥¥ã¥é¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤¬»Ä¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥é¥¤¥É¤·¤Æ¸¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¤¤Ï¤¸¤á¤¿¤ê¡£¼Ò²ñ¤ò»Â¤ë¤È¤«¡¢¡È¤´°Õ¸«ÈÖ¡ÉÅª¤ÊÆ°¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö»ÅÊý¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤·¡¢ËÜ¿Í¤¿¤Á¤â¾È¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤ë¤ä¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¡×¤È¶»Ãæ¤òÁÛÁü¡£¤Þ¤¿¡¢¼«¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¼ã¤¤¤È¤¤«¤é¡¢µÞ¤Ë¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¤³¤È¤ä¿¼¹ï¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡×¤¿¤á¡¢¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê¼«Ê¬¤Î¸À¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤È¤«¡¢Âç¤¤¯¤ÏÊÑ¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¤â¡£ºÇ¸å¤Ï¡¢¡Ö¼Ò²ñ¤òÀµÌÌ¤«¤é»Â¤ë¤È¤«¡¢µá¤á¤é¤ì¤Æ¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤É¤Ã¤«¤Ç¾È¤ì¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈËÜ²»¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
ËôµÈÄ¾¼ù¤Ï¡¢2020Ç¯6·î¤ËYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¥Ô¡¼¥¹ËôµÈÄ¾¼ù¡Ú±²¡Û¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¤ò³«Àß¡£¸åÇÚ¤¿¤Á¤ò´¬¤¹þ¤ó¤À´ë²è¤äÌÑÁÛ²ò¼á¡¢ºîÉÊ¥ì¥Ó¥å¡¼¤Ê¤É¤¬¹¥É¾¤Ç¡¢¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï55Ëü¿Í¡¢Îß·×ºÆÀ¸¿ô¤Ï1²¯²ó¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¡È¤ª¥Ð¥«¥¥ã¥é¡É¤ß¤¿¤¤¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¿Í¤¬¡¢¿ôÇ¯·Ð¤Ã¤¿¤é¡È¤´°Õ¸«ÈÖ¡É¤ß¤¿¤¤¤ÊÆ°¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿ËôµÈ¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤¬¼Ò²ñ¤ò»Â¤ê¤Ï¤¸¤á¤ë¤ó¤À? ¤È»×¤¦¤·¡£²¼¼ê¤·¤¿¤é¼«Ê¬¤Ç¤â»×¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¦¡£¡È¤¨? »ä? ¤¤¤±¤Þ¤¹?¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÅÇÏª¡£¤³¤ÎÎ®¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¿Í´Ö¤¬Ç¯¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¯À¸¤Êª¤À¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¡¢¡Ö¼ã¼Ô¤ÏÆüËÜ¼Ò²ñ¤Ç¤ÏÊª¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¿¤é¥À¥á¡£¼Ò²ñ¤Î¤³¤È¤ò¤È¤ä¤«¤¯¸À¤¦¤³¤È¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¥¢¥Û¡¢ÌµÃÎ¡¢Ì¤½Ï¡¢Ì¤À®½Ï¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤«¤ï¤¤¤¬¤é¤ì¤ë°ì¤Ä¤Î¾ò·ï¡×¤ÈÀâÌÀ¡£°ìÊý¤Ç¡¢Ç¯¤ò¼è¤ë¤È¡¢¡ÖÂç¿Í¤Ê¤Î¤Ë²¿¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¥ä¥Ð¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¶²ÉÝ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¶²ÉÝ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤È¹¥¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤«¤é¤Ï¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
