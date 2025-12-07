¡ÖÁá¤¯²ò·è¤ò¡×»ÔÀî½¤°ì¤µ¤ó¤ÈÆ±Ç¯Âå¤Î¶¨ÎÏ¼Ô¤â¡¡ÙÇÃ×Èï³²¼Ô¤Î·»¡¦·ò°ì¤µ¤ó½ðÌ¾³èÆ°
ËÌÄ«Á¯¤ËÙÇÃ×¤µ¤ì¤¿»ÔÀî½¤°ì¤µ¤ó¤Î·»¡¦·ò°ì¤µ¤ó¤¬7Æü¡¢»Ø½É»Ô¤Ç½ðÌ¾³èÆ°¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ÔÀî½¤°ì¤µ¤ó¤Ï1978Ç¯8·î¡¢¼¯»ùÅç¸©ÆüÃÖ»Ô¤Î¿á¾åÉÍ¤Ç¡¢Åö»þ¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿Áý¸µ¤ë¤ß»Ò¤µ¤ó¤ÈËÌÄ«Á¯¤ËÙÇÃ×¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»ö·ï¤«¤é47Ç¯¤¬¤¿¤ÄÃæ¡¢»Ø½É»Ô¤Î»º¶È¤Þ¤Ä¤ê¤Ç7Æü¡¢½¤°ì¤µ¤ó¤Î·»¡¦·ò°ì¤µ¤ó¤¬¡¢ºÊ¤ÎÎ¶»Ò¤µ¤ó¤ä»Ô¤Î¿¦°÷¤¿¤Á¤È¤È¤â¤Ë½ðÌ¾¤ò½¸¤á¡¢Èï³²¼Ô¤ÎÁá´üµß½Ð¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê½ðÌ¾¤·¤¿¿Í¡Ë¡ÖÄï¤µ¤ó¡Ê½¤°ì¤µ¤ó¡Ë¤ÈÆ±¤¸Ç¯Âå¡£ÙÇÃ×¤µ¤ì¤¿Åö»þ¤Ï¿á¾åÉÍ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤â¤·¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬ÙÇÃ×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¤È»×¤¦¤ÈÉÝ¤¤¡×
¡Ê½ðÌ¾¤·¤¿¿Í¡Ë¡ÖÁá¤¯²ò·è¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¿ÊÊâ¤·¤Ê¤¤¤Î¤¬Èá¤·¤¤¡×
¡Ê»ÔÀî·ò°ì¤µ¤ó¡Ë¡Öº£Ç¯¤â²¿¤Î¿ÊÅ¸¤â¤Ê¤¯»þ´Ö¤À¤±¤¬²á¤®µî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£²¿¤È¤·¤Æ¤âÀ¤ÏÀ¤ò´µ¯¤·¤Æ¡¢ÙÇÃ×ÌäÂê¤Î°ì¹ï¤âÁá¤¤²ò·è¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¡×
»Ø½É»Ô¤Î»º¶È¤Þ¤Ä¤ê¤Ç½ðÌ¾³èÆ°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ïº£Ç¯¤Ç3²óÌÜ¤Ç¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿½ðÌ¾¤Ïº£¸å¡¢À¯ÉÜ¤ËÄó½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
