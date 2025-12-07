ÇµÌÚºä46°æ¾åÏÂ¡Öº´¡¹ÌÚÉñ¹á¤µ¤ó¤â¡Ø¥¢¥Ë¥á¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡Ù¤Ã¤ÆÏÃ¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¡Ø¥Ù¥¹¥È¥Ò¥Ã¥È²ÎÍØº×¡ÙSP¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ç¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡©
ÇµÌÚºä46¤Î°æ¾åÏÂ¡Ê¤¤¤Î¤¦¤¨¡¦¤Ê¤®¡Ë¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖSCHOOL OF LOCK! ÇµÌÚºäLOCKS!¡×¡ÊËè·î1½µÌÜ¤Î·îÍË¡ÁÌÚÍË 22:15º¢¡Á¡Ë¡£12·î1Æü¡Ê·î¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢À¸ÅÌ¡Ê¥ê¥¹¥Ê¡¼¡Ë¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¾Ò²ð¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢11·î13Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ù¥¹¥È¥Ò¥Ã¥È²ÎÍØº×2025¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¡¢ÏÂÀèÀ¸¤â»²²Ã¤·¤¿¥Ù¥¹¥È¥Ò¥Ã¥ÈSP¡Ê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ä
¡Ö¡Ø¥Ù¥¹¥È¥Ò¥Ã¥È²ÎÍØº×2025¡Ù¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ø½éÎø¥µ¥¤¥À¡¼¡Ù´Ñ¤Þ¤·¤¿¡ª Buono! ¤Î¿À¶Ê¤ò¤¢¤ó¤Ê¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç²Î¤¦¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡¢¶»¤Î¤Ê¤«¤¬¤¸¤ó¤ï¤ê¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤Ë¤ã¤óÀèÀ¸¤¬Â¾¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë²Î¤¦»Ñ¤âµ®½Å¤Ç¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¡×
¢¡SP¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ç¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
°æ¾å¡§11·î13Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ù¥¹¥È¥Ò¥Ã¥È²ÎÍØº×¡×¤Ç¤ÎSP¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢=LOVE¡Ê¥¤¥³¡¼¥ë¥é¥Ö¡Ë¤Îº´¡¹ÌÚÉñ¹á¤µ¤ó¡¢ME:I¡Ê¥ß¡¼¥¢¥¤¡Ë¤ÎTSUZUMI¤µ¤ó¡¢FRUITS ZIPPER¡Ê¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥¸¥Ã¥Ñ¡¼¡Ë¤ÎÝ¯°æÍ¥°á¤µ¤ó¡¢Ä¶¤È¤¤á¤♡ÀëÅÁÉô¤ÎµÈÀî¤Ò¤è¤ê¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ¡¢ÇµÌÚºä46¤«¤é¤Ï»ä¡¢°æ¾åÏÂ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡Ä¡Ä¡£¤â¤¦¡Á¡ª ËÜÅö¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤¿¤è¡Ê¾Ð¡Ë!! ¡Ö¤³¤ó¤Ê¹ë²Ú¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡ª¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤·¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ï»ä¤â¥É¥¥É¥¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´èÄ¥¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¨¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤·¤¿¡ªÂ¾¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤µ¤ó¤È¥³¥é¥Ü¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡£
°æ¾å¡§¤¿¤À¡¢»ä¤Ï¿Í¸«ÃÎ¤ê¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Á´Á³ÏÃ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¹¤´¤¯²ù¤·¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡£²£¤¬µÈÀî¤Ò¤è¤ê¤µ¤ó¤Èº´¡¹ÌÚÉñ¹á¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£µÈÀî¤Ò¤è¤ê¤µ¤ó¤â¤¹¤´¤¯Í¥¤·¤¯¤Æ¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¾Ð¤¤¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡Ä¡Ä¤Ç¤â¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÏÃ¤»¤Ê¤¯¤Æ¡£º´¡¹ÌÚÉñ¹á¤µ¤ó¤â¡Ö¥¢¥Ë¥á¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×¡ÖÊÔ¤ßÊª¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ã¤ÆÏÃ¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤Ã¤È¤Þ¤È¤â¤ÊÊÖ¤·¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡Ä¡Ä»ä¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤ÎÄã¤µ¤ò¼Â´¶¤·¤¿1Æü¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤½¤ì¤¬²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿¤ª²ñ¤¤¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ªÏÃ¤Ç¤¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§SCHOOL OF LOCK!
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡Ê¾®¿¹È»¡¦GENERATIONS from EXILE TRIBE¡Ë¡¢¥¢¥ó¥¸¡¼¶µÆ¬¡Ê¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê1/3¡¦Gacharic Spin¡Ë
ÊüÁ÷Æü»þ¡§·îÍË¡ÁÌÚÍË 22:00¡Á23:55¡¿¶âÍË 22:00¡Á22:55
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/lock/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624
