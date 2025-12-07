ÇµÌÚºä46°æ¾åÏÂ¡Ö³Ú¶Ê¤â±ÇÁü¤âÁ´Éô¤¤¤¤¡ª¡×¡È¥¢¥Ë¥á¡É¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿ºîÉÊ¤È¤Ï¡©
ÇµÌÚºä46¤Î°æ¾åÏÂ¡Ê¤¤¤Î¤¦¤¨¡¦¤Ê¤®¡Ë¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖSCHOOL OF LOCK! ÇµÌÚºäLOCKS!¡×¡ÊËè·î1½µÌÜ¤Î·îÍË¡ÁÌÚÍË 22:15º¢¡Á¡Ë¡£12·î1Æü¡Ê·î¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢ÏÂÀèÀ¸¤¬Âç¹¥¤¤Ê¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö¥½¡¼¥É¥¢¡¼¥È¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¥·¥ê¡¼¥º¡Ê°Ê²¼¡§SAO¡Ë¤Ø¤Î°¦¤òÇ®ÊÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ä
¡ÖÀè·î11·î3Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤ÎÊüÁ÷ https://news.audee.jp/news/OByXpysK0X.html¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¢¥Ë¥á¤Î¼ø¶È¤¬ºÇ¹â¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¡ª ËÍ¤â¥¢¥Ë¥á¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¡ØSAO¡Ù¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡ª ¤Þ¤¿¡¢¥¢¥Ë¥á¤ò´Ñ¤ë¤È¤¤Ë¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¶Ê¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¶Ê¤âÉ¬¤ºÄ°¤¯¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ç¤âLiSA¤µ¤ó¤Î¡Øcrossing field¡Ù¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢Àè·î¤Î¼ø¶È¤Ç¥ª¥ó¥¨¥¢¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤¦¤ì¤·¤µ¤Î¤¢¤Þ¤ê¶«¤Ó¤¹¤®¤Æ¿Æ¤ËÅÜ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ë¤ã¤óÀèÀ¸¤Î¥¢¥Ë¥á°¦¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¸ì¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª ¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
¢¡¡ÖSAO¡×¤Î²»³Ú¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤¤¤¤¡ª
°æ¾å¡§Àè·î¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥Ë¥á¤Î¼ø¶È¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¤¦¤ì¤·¤¤´¶ÁÛ¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª ¤Û¤«¤ÎÀ¸ÅÌ¤Î³§¤µ¤ó¤«¤é¤â¡¢¼ø¶È¤Î´¶ÁÛ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡ª ¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ã¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¡¢¥¢¥Ë¥á¤ò¸ì¤ë»þ´Ö¤òÄ¹¤¯¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤¢¡¢¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
°æ¾å¡§¤ï¤«¤ë¤è¡Á¡ª »ä¤âÀäÂÐ¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¶Ê¤â¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¶Ê¤â¥¹¥¥Ã¥×¤»¤º¤ËÄ°¤¯¡ª »ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¤ò¹¥¤¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿Âç»ö¤ÊºîÉÊ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤·¡¢·«¤êÊÖ¤·´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤¤¤Ä¤âÈô¤Ð¤µ¤Ê¤¤¤Î¡£¤È¤¤¤¦¤è¤êÈô¤Ð¤»¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡ª ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢³Ú¶Ê¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢±ÇÁü¤â´Þ¤á¤ÆÁ´Éô¤¤¤¤¤«¤é¡ª
°æ¾å¡§¡ÖSAO¡×¤ò²þ¤á¤ÆÀâÌÀ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤È¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¡ÖÊÔ¡×¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥¢¥¤¥ó¥¯¥é¥Ã¥ÉÊÔ¤È¤«¥Õ¥§¥¢¥ê¥£¡¦¥À¥ó¥¹ÊÔ¤È¤«¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤È¤Ë¤«¤¯¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¡ª »ä¤Ï¤«¤ï¤¤¤¤½÷¤Î»Ò¤¬Âç¹¥¤¤À¤«¤é¡¢¤½¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò´Ñ¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¡Ê¥¢¥Ë¥á¥·¥ê¡¼¥º¤Î¡ËºÇ¸å¤Î¡Ö¥¢¥ê¥·¥¼¡¼¥·¥ç¥óÊÔ¡×¤Î²»³Ú¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡ª
¥Ð¥Ã¥¯¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ëÀïÆ®BGM¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢SAO¤Î²»³Ú¤Ï¤¹¤Ù¤Æ³á±ºÍ³µ¤µ¤ó¤È¤¤¤¦Êý¤¬ºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤¤¤¤Ê¡Á¡×¤Ã¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡ª ¤È¤Ë¤«¤¯Ä°¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª ¤À¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Ï¥¢¥ê¥·¥¼¡¼¥·¥ç¥óÊÔ¤ò´Ñ¤¿¿Í¤Ë¤·¤«ÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¡È¤¦¤ª¡¼¡ª¡É¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÀäÂÐ¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¡Ä¡Ä´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
Â¿Ê¬¡¢¥¢¥Ë¥á¤Î¼ø¶È¤ò»Ï¤á¤ë¤È¡¢¤·¤ã¤Ù¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬»³¤Û¤É¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¡ÊÁá¸ý¤Î¡Ë¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤·¤ã¤Ù¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥á¡¼¥ë¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª ¤½¤·¤Æ¡¢°ú¤Â³¤»ä¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¥¢¥Ë¥á¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Ì¡²è¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
----------------------------------------------------
¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤òradiko¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¤ÇÄ°¤¯ http://www.tfm.co.jp/link.php?id=11676
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§SCHOOL OF LOCK!
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡Ê¾®¿¹È»¡¦GENERATIONS from EXILE TRIBE¡Ë¡¢¥¢¥ó¥¸¡¼¶µÆ¬¡Ê¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê1/3¡¦Gacharic Spin¡Ë
ÊüÁ÷Æü»þ¡§·îÍË¡ÁÌÚÍË 22:00¡Á23:55¡¿¶âÍË 22:00¡Á22:55
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/lock/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624
ÇµÌÚºä46¤Î°æ¾åÏÂ
