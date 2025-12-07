½©ÅÄÄ«ÆüÊüÁ÷

£·Æü½©ÅÄ»Ô¤Î¿À¼Ò¤Ç£²£°£²£¶Ç¯¤Î´³»Ù¡Ö¸á¡×¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿Âç³¨ÇÏ¤¬»²Æ»±è¤¤¤Ë·Ç¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

½©ÅÄ»ÔÀî¿¬¤ÎÁí¼Ò¿À¼Ò¤Ç¡¢ËèÇ¯¹±Îã¤ÎÂç³¨ÇÏ¤ÎÊôÇ¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡££²£°£²£¶Ç¯¤Î´³»Ù¡Ö¸á¡×¤Ë¤¢¤ï¤»Âç³¨ÇÏ¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï£²Æ¬¤ÎÇÏ¤¬Áð¸¶¤ò¶î¤±¤ëÍÍ»Ò¤Ç¡¢½©ÅÄ»Ô¤Î¿åËÏ²èºî²È¤ÎÈÓÄÍÍÎ»°¤µ¤ó¤¬ÉÁ¤­¤Þ¤·¤¿¡£

Âç³¨ÇÏ¤Ï½©ÅÄ¿ù¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ÆÂç¤­¤µ¤Ï¾ö£¶¾öÊ¬¤Ç¤¹¡££·Æü¤Ï½Å¤µ¤¬£±£°£°¥­¥í¤Û¤É¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Âç³¨ÇÏ¤ò¥Üー¥¤¥¹¥«¥¦¥È¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬±«¤ÎÃæÂç¿Í¤È°ì½ï¤Ë»²Æ»¤Þ¤Ç±¿¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÂç³¨ÇÏ¤Ïº£¸å£±Ç¯´Ö»²Æ»±è¤¤¤Ë·Ç¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£