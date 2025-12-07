¡Ú¹Åç¡Û²¬ËÜ½Ù¤¬Êì¹»¡¦¹ÃÆîÂç¹Å¼°ÌîµåÉô¤Î·ãÎå²ñ¤Ë½ÐÀÊ¡Ö¼«Ê¬¤ò°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×Â´¶È¸å½é¤Î¡È¤¬¤¤Àû¡É
¡¡¹ÃÆîÂç¹Å¼°ÌîµåÉô¤Î¡Ö£Ï£Â£Ï£Çº©¿Æ²ñ¡¦²¬ËÜÁª¼ê·ãÎå²ñ¡×¤¬£·Æü¡¢¿À¸Í»Ô¤ÎÆ±¹»¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢£Ï£Â¤Î¹Åç¡¦²¬ËÜ½ÙÅê¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡££²£´Ç¯¥É¥é¥Õ¥È£³°Ì¤ÇÆ±Éô½é¤Î£Î£Ð£ÂÁª¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿£±£µ£³¥¥í±¦ÏÓ¡££³·î¤ÎÂ´¶È¸å¡¢½é¤á¤ÆË¬¤ì¤¿Êì¹»¤ÇÃ«¸ý½ã»Ê´ÆÆÄ¡Ê£¶£²¡Ë¡¢ºäËÜ¿®¾¼£Ï£Â²ñÄ¹¡Ê£¶£±¡Ë¤é´Ø·¸¼Ô¤ÈºÆ²ñ¤·¡¢¡Ö¹ÃÆîÂç¤Ï¼«Ê¬¤ò°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿¾ì½ê¡£¤Þ¤µ¤«¡Ê¤³¤ó¤Ê¤ËÁá¤¯¡Ëµ¢¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²þ¤á¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë±þ±ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥×¥í£±Ç¯ÌÜ¤ÏÃæ·Ñ¤®¤È¤·¤Æ³«Ëë£±·³¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢£´£±»î¹ç¤Ç£±¾¡£±ÇÔ¡¢£±¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨£²¡¦£¸£¸¡£¡Ö¤â¤¦¾¯¤·ÍÞ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¡ÊËÉ¸æÎ¨¤¬¡Ë£²ÅÀÂæ¤Ï¾å½ÐÍè¡×¤È¡¢°ìÄê¤Î¼ê±þ¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£Íèµ¨¤ÏÀèÈ¯¤ËÅ¾¸þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¡Ö¹ÃÆîÂç¤òÇØÉé¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£Äã¤¤ÌÜÉ¸¤òÎ©¤Æ¤Æ¤â»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡£³«Ëë¤«¤é£±·³¤ÎÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¤ËÆþ¤ê¡¢£±£°¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯Àë¸À¤·¤¿¡£