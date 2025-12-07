¡Ú¹¾¸ÍÀî¥Ü¡¼¥È¡¡¥ë¡¼¥¡¼¥·¥ê¡¼¥ºÂè23Àï¡ÛÂç¸¶¾Í¾»¡¡Á°ÀáV¤Î59¹æµ¡¤ò³ÍÆÀ
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¹¾¸ÍÀî¤Î¡Ö¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¡¦JLCÇÕ¥ë¡¼¥¡¼¥·¥ê¡¼¥ºÂè23Àï¡×¤¬8Æü¡¢³«Ëë¤¹¤ë¡£7Æü¤ÏÁ°¸¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Âç¸¶¾Í¾»¡Ê26¡á¹Åç¡Ë¤Ïº£Àá¤¬ÅöÃÏ½é»²Àï¡£¹¾¸ÍÀî¤ÎÆñ¿åÌÌ¤ò¾è¤ê¤³¤Ê¤¹¤Ë¤ÏÎÉµ¡¤Î±ç¸î¤¬Íß¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ë¡¢Á°Àá¤Ë¹õÌî¸µ´ð¤¬4¥«¥É°ì·â¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿59¹æµ¡¤ò°ú¤Åö¤Æ¤¿¡£¡ÖÃæÅç½¨¼£¤µ¤ó¤È¹ç¤ï¤»¤ÆÈ¾Ê¬¤¯¤é¤¤¶¯¤á¤Ç¤·¤¿¡£µ¯¤³¤·¤â¥Á¥ë¥È¤ò1.5¤«¤é1ÅÙ¤Ë²¼¤²¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¹¥´¶¿¨¤òÆÀ¤¿¡£
¡¡¡Ö¥×¥í¥Ú¥é¤Ï»Õ¾¢¤Î»ÔÀîÅ¯Ìé¤µ¤ó¤«¤é¾ðÊó¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ì¡¼¥¹¾ì¤¬ÆÃ¼ì¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤È¤Ï¾è¤êÊý¤È¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¹¤Í¡×¡£»Õ¾¢¤Î»ÔÀî¤ÏÀè·î¡Ê11·î16¡Á19Æü¡¢°ìÈÌÀï¡Ë¤Ë¹¾¸ÍÀî¤òÁö¤Ã¤ÆÍ¥¾¡Àï¤Ë¿Ê½Ð¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ï¿åÌÌ·Ð¸³¤Î¤Ê¤¤Âç¸¶¤Ë¤Ï¿´¶¯¤¤¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡¡½éÆü¤Ï8R2¹æÄú¤Ë½ÐÁö¡£µ¡ÎÏ¤ò¿®¤¸¤ÆÎäÀÅ¤ËÎ©¤Á²ó¤ê¤¿¤¤¡£
