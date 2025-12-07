¡Ú¶¥ÎØ¡Ûº´À¤ÊÝ¡¡¾¾±ºÍª»Î¤¬£±Ç¯¤Ö¤ê¤Ë£Ç£³À©ÇÆ
¡¡¡Ö¶å½½¶åÅç¾ÞÁèÃ¥Àï¡¦£Ç£³¡×¡Ê£·Æü¡¢º´À¤ÊÝ¡Ë
¡¡¾¾±ºÍª»Î¡Ê£³£µ¡Ë¡á¹Åç¡¦£¹£¸´ü¡¦£Ó£Ó¡á¤¬¸¤ÉúÍ¯Ìé¡ÊÆÁÅç¡ËÄÉÁö¤«¤éºÇ½ª£³³Ñ¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¤ÆÍ¥¾¡¡£ºòÇ¯£±£²·î¤Ë¶ÌÌî¶¥ÎØ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¹ÅçµÇ°°ÊÍè¡¢ÄÌ»»£²£³²óÌÜ¤Î£Ç£³Í¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡££²Ãå¤ÏÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÆÇ÷¤Ã¤¿º´¡¹ÌÚÎ¶¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë¡¢£³Ãå¤Ï¶å½££´ÈÖ¼ê¤Î³ÑÎá±ûÆà¡ÊÊ¡²¬¡Ë¤¬Æþ¤ê¡¢£³Ï¢Ã±¤Ï£²£±Ëü£¶£´£·£°±ß¤Î¹âÇÛÅö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡²þÃÛÃæ¤Î¥á¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤ÎÁ°¤òÃ¯¤è¤ê¤âÁá¤¯¶î¤±È´¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¾¾±º¤À¤Ã¤¿¡£Á°¤òÇ¤¤»¤¿¸¤Éú¤¬¶å½££´¼Ö·ëÂ«¤òÉõ¤¸¤ÆÂÇ¾â¤«¤éÀè¹Ô¡£Àä¹¥¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¾¾±º¤Ï¡¢ºä°æÍÎ¡ÊÆÊÌÚ¡Ë¤ÎÈ¿·â¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆºÇ½ª£³³Ñ¤«¤éÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç£Ö¤Ø¤ÈÈ´¤±½Ð¤·¤¿¡£¡Öº£Àá¤Ï¥é¥¤¥ó¤Î¤ª¤«¤²¡×¤ÈÃç´Ö¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡£µ·î¤Î£Ç£³¡¦±§ÅÔµÜµÇ°¡¢£··î¤Î¶ÌÌî£Ç£²¡¦¥µ¥Þ¡¼¥Ê¥¤¥È¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡¢£±£°·î¤ÎÁ°¶¶£Ç£±¡¦𥶡¿Î¿Æ²¦Ç×¤ÈÅÙ½Å¤Ê¤ëÍî¼Ö¡£¤Þ¤À´°Á´Éü³è¤È¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤â£±Ç¯¤Ö¤ê¤ÎµÇ°£Ö¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ï£Ç£³¡¦°ËÅìµÇ°¤ò¶´¤ó¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¤Î£Ç£³¡¦¹ÅçµÇ°¤ËÄ©¤à¡£¡Ö¼«Ê¬¤ÇÀï¤¦µÓÎÏ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤À¤¬¡¢³«ºÅÃæ¤Ë¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¤È¤³¤í¤Þ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤±¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°ÌÌ¤Ç¼ê±þ¤¨¤òÆÀ¤¿¡£Ãå¼Â¤ËÄ´»Ò¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤ë¾¾±º¤¬¡¢£±£±·î¤Ë¿·Áõ¤·¤¿ÃÏ¸µ¥Ð¥ó¥¯¤Ç¤âÀèÆ¬¤Ç¶î¤±È´¤±¤ë¡£