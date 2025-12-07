¥í¥Õ¥È¡Ö¥Ù¥¹¥È¥³¥¹¥á2025¡×¤Ï¥Ø¥¢¥±¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Â¿¤¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡ªÅß¤Î¤ª¤³¤â¤êÈþÍÆ¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎÊÔ½¸ÉôÃíÌÜ¥¢¥¤¥Æ¥à3¤Ä¡£¡ÔÊÔ½¸Éô¥ì¥Ý¡Õ
¥í¥Õ¥È¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯11·î15Æü¤«¤é12·î25Æü¤Î´ü´Ö¤Ç¡Ö¥Ù¥¹¥È¥³¥¹¥á2025¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥í¥Õ¥È¤ÇÇä¤ì¤¿¾¦ÉÊ¤òÈ¯É½¤¹¤ë¡Ö¥Ù¥¹¥È¥³¥¹¥á¡×¡£25Ç¯¤Ïµ¡Ç½À¤Î¤¢¤ë¥Ø¥¢¥±¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä¥¹¥¥ó¥±¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Â¿¤¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£
º£²ó¤Ï¡¢11·î15Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Å¸¼¨²ñ¤Çµ¼Ô¤¬¸«¤Ä¤±¤¿¡¢Åß¤Î¤ª¤³¤â¤êÈþÍÆ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤âÊ»¤»¤Æ25Ç¯¤Î¡Ö¥í¥Õ¥È ¥Ù¥¹¥È¥³¥¹¥á¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¥í¥Õ¥È¤ÇÇä¤ì¤¿¡Ö¥ê¥Õ¥¡¡×
º£Ç¯¥í¥Õ¥È¤ÇÇä¤ì¤¿¾¦ÉÊ¡Ê25Ç¯1·î¤«¤é8·î¤ÎÈÎÇä¼ÂÀÓ¡Ë¤òÈ¯É½¤¹¤ë¡Ö¥í¥Õ¥È ¥Ù¥¹¥È¥³¥¹¥á¡×¡£
25Ç¯¤Î¡Ö¥Ù¥¹¥È¥³¥¹¥á¡×¥È¥Ã¥×5¤Ï¤³¤Á¤é¡£
5°Ì¡§¥ê¥Õ¥¡ ¥¨¡¼¥ë¥Ö¥é¥· ¥í¡¼¥º¥´¡¼¥ë¥É¡ÊMTG¡Ë...3800±ß
4°Ì¡§¥À¥ë¥Ð ¥Û¥ï¥¤¥È¥È¥ê¥å¥Õ ¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È ¥¹¥×¥ì¡¼¥»¥é¥à 100mL¡ÊJT¡Ë...2420±ß
3°Ì¡§Anua ¥¢¥¼¥é¥¤¥ó»À15¥¤¥ó¥Æ¥ó¥¹¥«¡¼¥ß¥ó¥°¥»¥é¥à 30mL¡ÊJT¡Ë...2581±ß
2°Ì¡§¥ê¥Õ¥¡ ¥í¥Ã¥¯¥ª¥¤¥ë 100mL¡ÊMTG¡Ë...2640±ß
1°Ì¡§¥ê¥Õ¥¡ ¥Ï¡¼¥È¥³¡¼¥à ¥¢¥¤¥é ¥í¡¼¥º¥´¡¼¥ë¥É¡ÊMTG¡Ë...2970±ß
24Ç¯È¯É½¤Î¡Ö¥í¥Õ¥È ¥Ù¥¹¥È¥³¥¹¥á¡×¥È¥Ã¥×5¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥ê¥Õ¥¡ ¥Ï¡¼¥È¥Ö¥é¥· ¥í¡¼¥º¥´¡¼¥ë¥É¡×¡Ê2970±ß¡Ë¤Ï¡¢º£²ó"ÅÂÆ²Æþ¤ê¥³¥¹¥á"¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤Î¥È¥Ã¥×5¤ò¸«¤Æ¤â¡¢¥ê¥Õ¥¡¤ÎÀ½ÉÊ¤¬3¤Ä¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿Íµ¤¤Î¹â¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë·ë²Ì¤Ë¡£
´¨¤¤Åß¤Î¤ª¤³¤â¤êÈþÍÆ¤Ë
¡Ö¥Ù¥¹¥È¥³¥¹¥á2025¡×¤È¤È¤â¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Í¥¯¥¹¥È¥³¥¹¥á2025¡×¡£¥Í¥¯¥¹¥È¥³¥¹¥á¤Ï¡¢¥í¥Õ¥È¤Î¥Ð¥¤¥ä¡¼¤¬¼¡¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¡Ö¥Í¥¯¥¹¥È¥³¥¹¥á2025¡×¤ÎÃæ¤Çµ¼Ô¤¬ÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ï3¤Ä¡£¤É¤ì¤â¡¢¤ª¤¦¤Á¤Ë¤ª¤³¤â¤ê¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë´¨¤¤Åß¤ÎÆü¤Ë»È¤¤¤¿¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¡¦´¥Áç¤µ¤ó ÌôÍÑ ¥Ê¥¤¥È¥±¥¢¥Ñ¥Ã¥¯¡Ê°åÌôÉô³°ÉÊ¡Ë
´¥Áç¤µ¤ó¤«¤é¡¢ÆÃ¤Ë´¥Áç¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤ÊÅß¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎÌëÍÑ¥¯¥ê¡¼¥à¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Í¸úÀ®Ê¬¡Ö¥Ê¥¤¥¢¥·¥ó¥¢¥ß¥É¡×¤È¡Ö¥Ñ¥ó¥Æ¥Î¡¼¥ë¡×¤¬ÇÛ¹ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÈþÇò¡¦È©¤¢¤ì¥±¥¢¤ò¤·¤¿¤¤¿Í¤Ë¡£´¥Áç¤«¤éÈ©¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¥ï¥»¥ê¥ó¤ä¥»¥é¥ß¥É¤Ê¤É¤Î¤¦¤ë¤ª¤¤À®Ê¬¤âÇÛ¹ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢ÀÐÌý·Ï³¦ÌÌ³èÀºÞ¡¦¥Ñ¥é¥Ù¥ó¡¦¥¿¡¼¥ë¿§ÁÇ¡¦¹çÀ®¹áÎÁ¡¦¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¡¦¥·¥ê¥³¡¼¥ó¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤¹¡£
¤â¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿¥¯¥ê¡¼¥à¤Ç¡¢Ìë¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ÇÅÉ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¤·¤Ã¤È¤êÊÝ¼¾´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µ¯¤¤Æ¤«¤é¤â¡¢È©¤Î¤â¤Á¤Ã¤È´¶¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
70g¤Ç²Á³Ê¤Ï1760±ß¡£
¡¦¥¯¥Ê¥¤¥× ¥Ð¥¹¥½¥ë¥È ¥Ï¥¤¥Ó¥¹¥«¥¹¥Õ¥£¥°
´¨¤¤Æü¤Ï¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¤ªÉ÷Ï¤¤Ë¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¿»¤«¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥¯¥Ê¥¤¥×¤Î¥Ð¥¹¥½¥ë¥È¡Ö¥Ï¥¤¥Ó¥¹¥«¥¹¥Õ¥£¥°¡×¤Ï¡¢"½÷À¤Î¿´¤ÈÂÎ¤Ë´ó¤ê¤½¤¦"¤³¤È¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¡£
¹á¤ê¤Çµ¤Ê¬¤ò¤Û¤°¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÂÎ¤ò¤¢¤¿¤¿¤á¤ÆÆü¡¹¤Î¥Õ¥§¥à¥±¥¢¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ï¥¤¥Ó¥¹¥«¥¹¤È¥Õ¥£¥°¤Î¹á¤ê¤Ï¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¿»¤«¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¿´ÃÏ¤è¤µ¤Ç¤¹¡£
50g¤Ç²Á³Ê¤Ï220±ß¡£
¡¦BARTH ÌôÍÑ ½ÅÃº»À¥Þ¥¦¥¹¥¦¥©¥Ã¥·¥å¡Ê°åÌôÉô³°ÉÊ¡Ë
¡ÖÃæÀ½ÅÃº»ÀÆþÍáºÞ¡×¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎBARTH¡Ê¥Ð¡¼¥¹¡Ë¤«¤é¡¢¿·¤¿¤Ë¥Þ¥¦¥¹¥¦¥©¥Ã¥·¥å¤¬ÅÐ¾ì¡£
½ÅÃº»À¡ÊÃº»À¿åÁÇNa¡Ë¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¥Þ¥¦¥¹¥¦¥©¥Ã¥·¥å¤¬¡¢¤Ï¤ß¤¬¤¤Ç¤ÏÆÏ¤¤Ë¤¯¤¤¸ý¤Î¤¹¤ß¤º¤ß¤Þ¤Ç¤¤¤¤ï¤¿¤Ã¤ÆÀö¾ô¡£Í¸úÀ®Ê¬CPC¡Ê¥»¥Á¥ë¥Ô¥ê¥¸¥Ë¥¦¥à±ö²½Êª¿åÏÂÊª¡Ë¤¬¿çÌ²Ãæ¤Î¶Ý¤ÎÁý¿£¤òÍÞ¤¨¤Æ¸ý½¤òËÉ»ß¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¥¿¥¤¥×¤Î¡Ö¥Þ¥¤¥ë¥É¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥ß¥ó¥È¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¡×¤Ç¤¹¡£¶¯¤¤¥ß¥ó¥È´¶¤¬¶ì¼ê¤Êµ¼Ô¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤µ¤·¤¤¥ß¥ó¥È¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤ÇËèÆü¤Î½¬´·¤Å¤±¤â¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
»ÈÍÑ¸å¤Ï¿å¤Ç¤¹¤¹¤°É¬Í×¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Èó¾ï»þ¤Î¥¹¥È¥Ã¥¯¤Ë²Ã¤¨¤Æ¤âÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
300ml¤Ç²Á³Ê¤Ï1650±ß¡£
¤³¤ì¤«¤é¸·¤·¤¯¤Ê¤ëÅß¤Î´¨¤µ¡£¤ª¤¦¤Á¤Ë¤³¤â¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ëÆü¤Ï¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¼«Ê¬¼«¿È¤òÏ«¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡£
¢¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤Ç¤¹¡£
