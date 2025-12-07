¡ÚÆÃ½¸¡ÛÉÔÅÐ¹» ²áµîºÇÂ¿¤Î35Ëü¿Í¡¡ÎÀ¤â´°È÷¡Ä¹ëÀãÃÏ¤Î¥Õ¥êー¥¹¥¯ー¥ë¡Ö¤ä¤¹¤Å¤«³Ø±à¡×¤Ç³Ø¤Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡Ô¿·³ã¡Õ
ÆÃ½¸¤Ï»Ò¤É¤â¤ÎÉÔÅÐ¹»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
Á´¹ñ¤Ç35Ëü¿Í¤Ë¤Î¤Ü¤êÇ¯¡¹²áµîºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ëÃæ¡¢ÂçÀÚ¤Êµï¾ì½ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö¥Õ¥êー¥¹¥¯ー¥ë¡×¤Ç¤¹¡£
¾å±Û»Ô¤Î»³¤¢¤¤¤ÎÃÏ¶è¤Ë¤ÏÍèÇ¯¤Ç³«¹»30Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ö¥Õ¥êー¥¹¥¯ー¥ë¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÏÎÀÀ¸³è¤ò¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤éÃç´Ö¤È¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡»³¤¢¤¤¤Î¥Õ¥êー¥¹¥¯ー¥ë
¼Ò²ñ¤Î¼ø¶È¤Ë¡Ä¡ÄÍý²Ê¤Î¼Â¸³¡Ä¡Ä³Ø±à¤Î°ìÆü¤¬¤¤ç¤¦¤â»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
ÇÑ¹»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾®³Ø¹»¤Î¹»¼Ë¤òºÆÍøÍÑ¤·1996Ç¯¤Ë³«¹»¡£¾®³Ø4Ç¯À¸¤«¤éÃæ³Ø3Ç¯À¸¤Þ¤Ç¤Î19¿Í¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡»Ò¤É¤â¤Î°Õ¸«¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦¼ø¶È¤ò
¤³¤Î³Ø¹»¤Ç¶µÊÜ¤ò¤È¤ë´ÝÅÄÆÆÀèÀ¸¤Ç¤¹¡£
20Âå¤Îº¢¡¢¡Ö¤ä¤¹¤Å¤«³Ø±à¡×¤ÇÆ¯¤¤Ê¤¬¤é¶µ°÷¤ÎÌÈµö¤ò¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î°Õ¸«¤¬ÀÑ¶ËÅª¤ËÈô¤Ó¸ò¤¦¤è¤¦¤Ê¼ø¶È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤ä¤¹¤Å¤«³Ø±à¡¡´ÝÅÄÆÆÀèÀ¸¡Û
¡Ö¤É¤³¤«¡È°ú¤Ã¤«¤«¤ê¡É¤¬¤¢¤ì¤ÐÀµ²ò¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£Åú¤¨¤Î¤¢¤ë¼ÁÌä¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤½¤Î»Ò¤ÎÃæ¤«¤é½Ð¤Æ¤¯¤ëÅú¤¨¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¤¤¿¤¤²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤âÀµ²ò¡×
¢¡¡Ö³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤±¤É¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡×
Ãæ³Ø1Ç¯À¸¤Î¤æ¤¦¤«¤µ¤ó¡£¿·³ã»ÔÆâ¤Î¾®³Ø¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Äã³ØÇ¯¤Îº¢¤«¤é³Ø¹»¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¹Ô¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
6Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë¤Ï¡Ä¡Ä
¡Ú¤æ¤¦¤«¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ¡Û
¡Ö£¶Ç¯À¸¤Î²ÆµÙ¤ßÁ°¤Ï¡Ê³Ø¹»¤Ë¡ËÁ´Á³¹Ô¤«¤Ê¤¯¤ÆÃ¦ÌÓ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢³Ø¹»¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤É¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢¤Ç¤â¹Ô¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤À¤Ã¤¿¤ê¡×
¤½¤·¤ÆµîÇ¯¤Î²Æ¡£¤ä¤¹¤Å¤«³Ø±à¤Ë3Çñ4Æü¤ÇÂÎ¸³Æþ³Ø¡£ ¤¹¤ë¤È¡Ä¡Ä¡£
¡Ú¤æ¤¦¤«¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ¡Û
¡Ö·Þ¤¨¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤éÂè°ìÀ¼¤¬¤³¤³¤Ç²á¤´¤·¤¿¤¤¡¢¤³¤³¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¤«¤Í¡¢¼«Í³¤Ë³Ø¹»¤È°ã¤Ã¤Æ¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤êÂº½Å¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×
¤æ¤¦¤«¤µ¤ó¸½ºß¤Ï¿Æ¸µ¤òÎ¥¤ìÎÀ¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤±¤É¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡×¤³¤³¤ËÄÌ¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÂ¿¤¯¤¬¤«¤Ä¤ÆÉÔÅÐ¹»¤Ç¤·¤¿¡£
¢¡¾®¡¦Ãæ³ØÀ¸¤ÎÉÔÅÐ¹»12Ç¯Ï¢Â³¤ÇÁý²Ã
Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÉÔÅÐ¹»¤Î¾®³ØÀ¸¡¦Ãæ³ØÀ¸¤Î¿ô¤Ï¤ª¤è¤½35Ëü4000¿Í¤Ç12Ç¯Ï¢Â³¤ÇÁý²Ã¤·¡¢²áµîºÇÂ¿¤Ë¡£
¸©Æâ¤ÎÉÔÅÐ¹»¤Î»Ò¤É¤â¤Ï¤ª¤è¤½5800¿Í¡£ 9Ç¯Ï¢Â³¤Ç²áµîºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¡ÖÊÑ³×¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡×
¾®¿û¹¾Èþ³Ø±àÄ¹¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤ä¤¹¤Å¤«³Ø±à¡¡¾®¿û¹¾Èþ³Ø±àÄ¹¡Û
¡Ö¤³¤ì¤À¤±ÉÔÅÐ¹»¤Î»Ò¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤ËÂÐ¤·¤ÆÊÑ³×¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤ÎÀ¼¤À¤È»×¤¦¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤»þ¤À¤è¡¢¤½¤Î»Ò¤É¤â¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢³Ø¹»¤âÃÏ°è¤âÂç¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤¬²¿¤ò¤É¤¦ÊÑ¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤¡×¡¡
¢¡¾å±Û»Ô¤¬»Ù±ç¤â¡¡¡¡
Âç¼«Á³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¡Ö¤ä¤¹¤Å¤«³Ø±à¡×¡£
¡Ú¤ä¤¹¤Å¤«³Ø±à¡¡´ÝÅÄÆÆÀèÀ¸¡Û
¡Ö¤¯¤º¤¤ê¤È¤«¡¢¤¯¤º¤â¤Á¤Î¸¶ÎÁ¤Ë¤Ê¤ë¤¯¤ºÊ´¡£¤³¤ì¤ò¤³¤Î»Ò¤¿¤Á¤È1½µ´Ö±Û¤·¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
ÃÏ°è¤Î¿È¶á¤Ê¿¢Êª¤Ïµ®½Å¤ÊÁí¹ç³Ø½¬¤Î¶µºà¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ãæ³ØÀ¸¤Î15¿Í¤Ë1¿Í¤¬ÉÔÅÐ¹»¤Îº£¡¢ÂçÀÚ¤Êµï¾ì½ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Õ¥êー¥¹¥¯ー¥ë¡×¡£
Á´¹ñ¤Ë¤Ï¤ª¤è¤½500¤«½ê¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬Ì±´Ö¤Ç±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¡Ö¤ä¤¹¤Å¤«³Ø±à¡×¤Ï¾å±Û»Ô¤¬»Ù±ç¤ò¹Ô¤¤¼Ò²ñÊ¡»ã¶¨µÄ²ñ¤¬±¿±Ä¡£¶µ°÷ÌÈµö¤ò»ý¤Ã¤¿ÀèÀ¸¤¬ºßÀÒ¤¹¤ë¤Ê¤É³Ø½¬´Ä¶¤ÎÀ°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢²¹¤«¤¤µë¿©¤âÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ØÇ¯¤â¡¢¤½¤·¤Æ½Ð¿È¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¡£¤½¤ì¤Ç¤â»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÏÀ¸³è¤ò¶¦¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤È¸òÎ®¤â
¤³¤È¤·10·î¡£¹»¼Ë¤Ç¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¥¨¥×¥í¥ó»Ñ¤Ë¤Ê¤ê½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼êºî¤ê¤Î¥¯¥Ã¥ー¤Ë¡¢¥Õ¥êー¥Þー¥±¥Ã¥È¤â¡£
°ÂÄÍ¶è¤¬¸Ø¤ë¡ÈÌøÍÕ¥Ò¥Þ¥ï¥ê¡É¤òPR¤·¤è¤¦¤È³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë½©¤Îº×¤ê¤Ç¤¹¡£
ÃÏ°è¤Î¿Í¤¿¤Á¤È¸òÎ®¤·¤è¤¦ËèÇ¯¡¢¤ä¤¹¤Å¤«³Ø±à¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡ÀéÍÕ¸©¤«¤éÍè¤¿¾®³ØÀ¸¤â
¾®³Ø4Ç¯À¸¤Î¤â¤È¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£ ¤³¤È¤·¤Î½Õ¤ËÀéÍÕ¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¤³¤³¤ËÍè¤¿¤Î¤ÏÉÔÅÐ¹»¤¬ÍýÍ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤â¤È¤¤¯¤ó¤ÎÉã¿Æ¡Û
¡Ö¤Î¤Ó¤Î¤ÓÍ·¤Ù¤Ê¤¤´Ä¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ²È¤Î¶á¤¯¤ËÍ§Ã£¤¬¤¤¤Ê¤¤¡¢Æ±µéÀ¸¤ÈÍ·¤Öµ¡²ñ¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ö¿Í¤È¤Î¤«¤«¤ï¤ê¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë³Ø¹»¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¡Ö¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡×
¤³¤³¤ÇÎÀÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤È¤¤¯¤ó¡£ Éã¿Æ¤Ï¤½¤ÎÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤ë°ìÊý¤Ç¡Ä¡Ä¡£
¡Ú¤â¤È¤¤¯¤ó¤ÎÉã¿Æ¡Û
¡Ö²ñ¤¤¤¿¤¤»þ¤Ë¤Ï¤¹¤°²ñ¤¨¤Ê¤¤¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¤Ä¤é¤¤¡×¡Ö¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ»×¤¤¤ä¤ê¤òÂ¿¤¯ÃÛ¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡×
¢¡³Ø±à¤ÎÁÏÀß¼Ô¤Ï
ÃÏ¸µ¤Î¿ÍÃÏ¸µ¤Î½»Ì±¤¬¤¿¤¯¤µ¤óË¬¤ì¤ëÃæ¡¢¤³¤ó¤Ê¿Í¤â¡Ä¡Ä¡£ ¸µ°ÂÄÍÄ®Ä¹¤Ç¤³¤Î³Ø±à¤òÁÏÀß¤·¤¿ÌðÌî³Ø¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ú¸µ°ÂÄÍÄ®Ä¹¡¡ÌðÌî³Ø¤µ¤ó¡Û
¡Ö°ÂÄÍ¤Î´Ä¶¤¬¤¤¤¤¤«¤é¡¢¤³¤Î³Ø¹»¤â¶õ¤²È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»Ò¤É¤â¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¡¢³Ø±à¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¤È¡Ä¡ÄÃÏ°è¤Î³§¤µ¤ó¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢¡ÈÃÏ°è¤Î»Ò¤É¤â¡É¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¤½¤ÎÃÏ°è¤Î¿Í¤¿¤Á¤È¸òÎ®¤¹¤ë¡¢¤³¤ì¤¬¥Õ¥êー¥¹¥¯ー¥ë¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
²áÁÂ¤¬¿Ê¤àÃÏ°è¤Ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀ¼¤¬¶Á¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÃÏ°è¤Î½»Ì±¡ä
¡ÖÁ´Éô¼êºî¤ê¤Ç¤·¤ç¡¢¤¿¤¤¤·¤¿¤â¤ó¤À¡×¡Ö²¿½½Ç¯¤Ö¤ê¡¢¾®³Ø¹»¤ËÍè¤¿¡×
Q¡ËÃÏ°è¤Ë¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¾ì½ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¡¢»Ò¤É¤â¤â¾¯¤Ê¤¤¤·¡×
¢¡Â´¶ÈÀ¸¤Ï
¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ï¥Ð¥ó¥É¤Î¥é¥¤¥Ö¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¥ê¥Ïー¥µ¥ë¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤Á¤é¤ÎÃËÀ¡£¤ä¤¹¤Å¤«³Ø±à¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¡¢¹â¶¶µýÍ¤¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ú Â´¶ÈÀ¸¡¡¹â¶¶µýÍ¤¤µ¤ó¡Û
¡Ö²û¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¡¢¤¹¤´¤¯¡×¡Öµë¿©¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
¹»¼ËÊâ¤¤ä¼Ì¿¿Ãæ³Ø1Ç¯À¸¤Îº¢¡¢Æ±µéÀ¸¤È¤Î´Ø·¸¤¬¤¦¤Þ¤¯¹Ô¤«¤º¿·³ã»Ô¤«¤é¤³¤Î³Ø±à¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡£ ¤³¤³¤Ç´ÝÅÄÀèÀ¸¤È½Ð²ñ¤¤¡¢»Ï¤á¤¿¤Î¤¬¥®¥¿ー¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ú Â´¶ÈÀ¸¡¡¹â¶¶µýÍ¤¤µ¤ó¡Û
¡Ö´ÝÅÄÀèÀ¸¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê³Ú´ï¤¬¤Ç¤¤ÆÅö»þ¤Î²¿¤âÆÃµ»¤¬¤Ê¤¤¼«Ê¬¤«¤é¤·¤¿¤éÆ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¡£½é¤á¤Æ¤½¤³¤Ç³Ú´ï¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤º¤Ã¤ÈË×Æ¬¤·¤Æ²»³Ú¼¼¤Ë¤³¤â¤Ã¤ÆÎý½¬¤·¤Æ¡¢Ì´¤ò»ý¤¿¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢Ãç´Ö¤È²¿¤«¤òºî¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÌÌÇò¤¤¤ó¤À¤Ê¤È¡×
¤½¤Î¸å¡¢¥×¥í¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ²»³Ú¤ÎÀìÌç³Ø¹»¤Ø¿Ê³Ø¡£¤¤¤Þ¤ÏÆ¯¤¤Ê¤¬¤é¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥Ð¥ó¥É¤Ç³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú Â´¶ÈÀ¸¡¡¹â¶¶µýÍ¤¤µ¤ó¡Û
¡Ö¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤ë¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¡¢°Å°Ç¤«¤é°ú¤ÃÄ¥¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ç¤·¤¿¡£º£¤Î¼«Ê¬¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¡×
¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï³Ø±à¤ËÄÌ¤¦Ãæ³ØÀ¸¤â²Î¤È±éÁÕ¤òÈäÏª¡£¥È¥ê¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ï¹â¶¶¤µ¤ó¤Î¥Ð¥ó¥É¡£
ÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ä¤¹¤Å¤«³Ø±à¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ä¤¯¤Ã¤¿¶Ê¤Ç¤¹¡£
¢¡¡Ö¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤Ç¤¤¤¤¡Ä¡Ä¡×
¤³¤³¤ÇÀ¸³è¤ò»Ï¤á¤Æ£±Ç¯Í¾¤ê¡£ÂçÀÚ¤ÊÃç´Ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¤æ¤¦¤«¤µ¤ó¡Û
¡ÖÅÄ¼Ë¤À¤«¤é¹¥¤¡¢¤³¤ÎÃÏ°è¤â¡×¡ÖÊì¹»¤ÈÆ±¤¸¡×
¾Íè¤ÎÌ´¤â¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¤æ¤¦¤«¤µ¤ó¡Û
¡Ö·úÃÛ·Ï¤Î¸½¾ìºî¶È¤·¤¿¤¤¡×
Q¡Ë¤Ê¤Ë¤«ºî¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ï¡©
¡Ö²È¡¢¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×
¡Ú¤ä¤¹¤Å¤«³Ø±à¡¡´ÝÅÄÆÆÀèÀ¸¡Û
¡Ö¾Íè10Ç¯¸å20Ç¯¸å¡¢¹¬¤»¤ËÀ¸¤¤Æ¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢Èà¤é¤Î¾Íè¤Ë¤«¤«¤ï¤ë»Å»ö¤À¤Ê¤È¡¢²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡Ú¤ä¤¹¤Å¤«³Ø±à¡¡¾®¿û³Ø±àÄ¹¡Û
¡Ö¡È¤¢¤Ê¤¿¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤Æ¤¤¤¤¤è¡É¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬¤¢¤ë¡¡»Ò¤É¤â¤Î¼«¸Ê¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¯¿¦°÷¤â¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¶µ°é¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¤½¤ó¤Ê²ÄÇ½À¤ò¤½¤ÎÈ¯¿®ÃÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¡×
¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤Ç¤¤¤¤¡Ä¡Ä¡£¤¢¤Ê¤¿¤Îµï¾ì½ê¤ÏÉ¬¤º¤¢¤ë¤«¤é¡Ä¡Ä¡£
ÉÔÅÐ¹»¤Î»Ò¤É¤â¤¬Ç¯¡¹Áý¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¥Õ¥êー¥¹¥¯ー¥ë¤Î·Á¤âÊÑ¤ï¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾å±Û»Ô¤È¾®ÀéÃ«»Ô¤Ç¤ÏÍèÇ¯¤Î½Õ¡¢¸Ä¡¹¤ÎÉÔÅÐ¹»¤Î¾õÂÖ¤Ë±þ¤¸¤¿¿·¤¿¤ÊÃæ³Ø¹»¤ò³«¹»¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¼«Á³¤äÃÏ°è¤È´Ø¤ê¤Ê¤¬¤éÁí¹çÅª¤Ê³Ø½¬¤ò¶µ²Ê¤Î³Ø½¬¤È´ØÏ¢ÉÕ¤±¤Æ¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£