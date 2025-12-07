¤¹¤ê¤£¡¢¿·¶Ê¡ÖCATCH!!!¡×¤¬¥¢¥Ë¥á¡Ø¥ô¥£¥¸¥é¥ó¥Æ¡ÙÂè2´üOP¥Æー¥Þ¤Ë¡¡³Ú¶Ê°ìÉô»ÈÍÑ¤·¤¿ËÜPV¤â
¡¡¤¹¤ê¤£¤Î¿·¶Ê¡ÖCATCH!!!¡×¤¬¡¢2026Ç¯1·î5Æü¤è¤êÊüÁ÷¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥ô¥£¥¸¥é¥ó¥Æ -ËÍ¤Î¥Òー¥íー¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ ILLEGALS-¡ÙÂè2´ü¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Æー¥Þ¤Ëµ¯ÍÑ¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±¶Ê¤Î°ìÉô¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¢¥Ë¥á¤ÎËÜPV¤â¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú±ÇÁü¤¢¤ê¡Û¤¹¤ê¤£¤Î¿·¶Ê¡ÖCATCH!!!¡×¤¬OP¥Æー¥Þ¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¥ô¥£¥¸¥é¥ó¥Æ -ËÍ¤Î¥Òー¥íー¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ ILLEGALS-¡ÙÂè2´üPV¡Ë
¡¡ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢¤¹¤ê¤£¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤Î¥¢¥Ë¥á½ñ¤²¼¤í¤·³Ú¶Ê¤È¤Ê¤ë¡£¤¹¤ê¤£¤ÏÆüº¢¡¢¥é¥¤¥Ö¤ÎMC¤Ë¤ÆÍÄ¾¯´ü¤«¤é¤Î¡È¥Òー¥íー¡É¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤Ë´Ø¤·¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¡¢¼«Ê¬¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤È¤Ï¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È¤º¤Ã¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÅú¤¨¤ò¼êÃµ¤ê¤ÇÃµ¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¦¤·¤Æ³Ú¶Ê¤òÃ´Åö¤µ¤»¤ÆÄº¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²¿¤«±¿Ì¿Åª¤Ê¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¥¢¥Ë¥á½é²óÊüÁ÷Æü¤Î1·î5Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¡£¸½ºß¤ÏPre-Save¡¿Pre-Add¤ÎÅÐÏ¿¤¬²ÄÇ½¤À¡£
¡¦¤¹¤ê¤£¡¡¥³¥á¥ó¥È
µß¤¤¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤ä¡¢µÔ¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤Î¶«¤ÓÀ¼¤â½¦¤¤¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤¬¤É¤³¤«¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß¤ÏÃ¯¤«¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥Òー¥íー¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¡Ø¥ô¥£¥¸¥é¥ó¥Æ¡Ù¤È¶¦¤Ë³Ú¶Ê¤âÄ¹¤¯³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë