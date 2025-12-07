ÂæÆî¡ÖÎÓÉ´²ß¡×¥â¥À¥ó¥Ñ¥ì¡¼¥É³«ºÅ¡¡600¿Í°Ê¾å»²²Ã¡¡12Ç¯ÌÜ¡¢Åß¤ÎÉ÷Êª»í¤Ë¡¿ÂæÏÑ
¡ÊÂæÆîÃæ±û¼Ò¡ËÆüËÜÅý¼£»þÂå¤ÎÉ´²ßÅ¹¤òÁ°¿È¤È¤¹¤ëÆîÉô¡¦ÂæÆî»Ô¤Î¾¦¶È»ÜÀß¡ÖÎÓÉ´²ß¡×¤¬6Æü¡¢Æ±»ÜÀß¼þÊÕ¤Ç¡ÖÉÜ¾ë¥â¥À¥ó¥Ñ¥ì¡¼¥É¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£30¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò´Þ¤à600¿Í°Ê¾å¤¬»²²Ã¤·¡¢Åß¤ÎÂæÆî¤ò¤Ë¤®¤ä¤«¤ÊÇ®µ¤¤ÇËþ¤¿¤·¤¿¡£
Éð·Ý¤ä²Î¡¢ÂçÆ»·Ý¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤ä¼ã¼ê¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¤¬Îý¤êÊâ¤¡¢Â¿¤¯¤Î»ÔÌ±¤ä´Ñ¸÷µÒ¤«¤éÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿¡£
Æ±»Ô¤ÎÍÕÂô»³¡Ê¤è¤¦¤¿¤¯¤µ¤ó¡ËÉû»ÔÄ¹¤Ï¡¢ÎÓÉ´²ß¤ÏÎò»Ë·úÃÛ¤ÈÊ¸²½¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÎÆó¤Ä¤Î´é¤ò»ý¤Ä¡¢ÂæÆî¤òÂåÉ½¤¹¤ëÊ¸²½´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¡¢Ê¬Ìî¤òÄ¶¤¨¤¿ÎÏ¤ÈÊ¸²½¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸ÀµÚ¡£»Ô¤È¤·¤Æº£¸å¤âÊ¸²½¤ÎÎÏ¤ÇÅÔ»Ô¤ò¤±¤ó°ú¤·¡¢Îò»ËÅª¶õ´Ö¤òÆü¾ï¤ÎÀ¸¤À¸¤¤È¤·¤¿Ê¸²½¤ÎÎÏ¤Ø¤ÈÅ¾´¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤¿¡£
Á°¿È¤Î¡Ö¥Ï¥ä¥·É´²ßÅ¹¡×¤Ï1932¡Ê¾¼ÏÂ7¡ËÇ¯12·î¤Ë³«¶È¡£Æ±»þ´ü¤Ë³«¶È¤·¤¿ÂæËÌ¤Î¡ÖµÆ¸µÉ´²ßÅ¹¡×¤ÈÊÂ¤Ó¡¢ÂæÏÑ¤ÎÉ´²ßÅ¹¤ÎÎò»Ë¤Ç½ÅÍ×¤ÊÃÏ°Ì¤òÀê¤á¤¿¡£Àï¸åÇÑ¶È¤·¡¢·úÊª¤ÏÊÌ¤Î»ÜÀß¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢½¤Éü¤µ¤ì¤Æ2014Ç¯¤ËÊ¸²½¥¯¥ê¥¨¡¼¥Æ¥£¥Ö¾¦ÉÊ¤òÃæ¿´¤Ë°·¤¦¾¦¶È»ÜÀß¤È¤·¤Æ¡¢ÎÓÉ´²ß¤ÎÌ¾¤ÇÉü³è¤·¤¿¡£·úÊª¤Ï»ÔÄê¸ÅÀØ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ï14Ç¯¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¤Ç¤ÏÂæÆî¤ÎÅß¤ÎÉ÷Êª»í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÊÄ¥±É¾Í¡¿ÊÔ½¸¡§ÅÄÃæ¹¨¼ù¡Ë
Éð·Ý¤ä²Î¡¢ÂçÆ»·Ý¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤ä¼ã¼ê¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¤¬Îý¤êÊâ¤¡¢Â¿¤¯¤Î»ÔÌ±¤ä´Ñ¸÷µÒ¤«¤éÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿¡£
Æ±»Ô¤ÎÍÕÂô»³¡Ê¤è¤¦¤¿¤¯¤µ¤ó¡ËÉû»ÔÄ¹¤Ï¡¢ÎÓÉ´²ß¤ÏÎò»Ë·úÃÛ¤ÈÊ¸²½¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÎÆó¤Ä¤Î´é¤ò»ý¤Ä¡¢ÂæÆî¤òÂåÉ½¤¹¤ëÊ¸²½´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¡¢Ê¬Ìî¤òÄ¶¤¨¤¿ÎÏ¤ÈÊ¸²½¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸ÀµÚ¡£»Ô¤È¤·¤Æº£¸å¤âÊ¸²½¤ÎÎÏ¤ÇÅÔ»Ô¤ò¤±¤ó°ú¤·¡¢Îò»ËÅª¶õ´Ö¤òÆü¾ï¤ÎÀ¸¤À¸¤¤È¤·¤¿Ê¸²½¤ÎÎÏ¤Ø¤ÈÅ¾´¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤¿¡£
¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ï14Ç¯¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¤Ç¤ÏÂæÆî¤ÎÅß¤ÎÉ÷Êª»í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÊÄ¥±É¾Í¡¿ÊÔ½¸¡§ÅÄÃæ¹¨¼ù¡Ë