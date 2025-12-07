¡ÖÁª¤Ó¤È¤ê¤ª¤Õ¤À¡×¤ò¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡ª


À¤³¦À¬Éþ¤ò´ë¤Æ¤ë°­¤ÎÁÈ¿¥¡£°­¤ÎÁí¿ã¤¬ÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎDNA¤«¤éºî¤Ã¤¿ºÇ¶§¤Î¿ÍÂ¤¿Í´Ö¡á¥Û¥à¥ó¥¯¥ë¥¹¤ÎÃÂÀ¸¤Ç¤·¤¿¡£¥Û¥à¥ó¥¯¥ë¥¹¤òÁÈ¿¥¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ë¿ø¤¨¡¢¤¹¤°¤Ë¤âÆ¯¤«¤»¤ë¤³¤È¤òÌÜÏÀ¤ó¤Ç¤¤¤¿Áí¿ã¡£¤·¤«¤·ÌÜ³Ð¤á¤¿¥Û¥à¥ó¥¯¥ë¥¹¤Î»Ñ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¿·À¸»ù¤Ç¡Ä!?

¿²¤«¤·¤Ä¤±¡¢¥ß¥ë¥¯¡¢¤ª¤à¤ÄÂØ¤¨¤Ê¤É¡¢´·¤ì¤Ê¤¤°é»ù¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤ë°­¤ÎÁí¿ã¤¿¤Á¡£Æü¡¹¼êÃµ¤ê¾õÂÖ¤Ç²á¤´¤¹Áí¿ã¤Î¿´¤â¡¢¥Û¥à¥ó¥¯¥ë¥¹¤ÎÀ®Ä¹¤È¤È¤â¤ËÊÑ²½¤·¤Ï¤¸¤á¤Æ¡Ä¡£

Ëâ³¦¤â¿Í´Ö³¦¤âÇº¤ß¤ÏÆ±¤¸!?»Ò°é¤Æ¤¢¤ë¤¢¤ë¤¬ËþºÜ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£

¢¨ËÜµ­»ö¤Ï¥ª¥ª¥«¥ß¥¿¥ÛÃø¤Î½ñÀÒ¡Ø°­¤ÎÁÈ¿¥¤Î»Ò°é¤ÆÆüµ­¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£

Éô²¼¤¿¤Á¤ÎÍÍ»Ò¤¬¤ª¤«¤·¤¤¡Ä


¤¢¡Á¡Á¡Á¥Ê¥ë¥Û¥É


¡ÖÁª¤Ó¤È¤ê¤ª¤Õ¤À¡×


¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÊ¿ÏÂ¤Ã¤Ý¤¤ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤À¤Ê¡Ä


¤¿¤Þ¤Ë¤Ï¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤í¤è


¾¤´­¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ë¡ª


·ë²Ì¥ª¡¼¥é¥¤¤À¤Ê!!


¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¡ªÁí¿ã¡ª


Ãø¡á¥ª¥ª¥«¥ß¥¿¥Û¡¿¡Ø°­¤ÎÁÈ¿¥¤Î»Ò°é¤ÆÆüµ­¡Ù