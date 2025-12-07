Áª¤Ó¼è¤ê¤Î·ë²Ì¤Ï!?¥Û¥à¥ó¥¯¥ë¥¹¤Î1ºÐ¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¤Ç°¤ÎÁÈ¿¥¤ÏÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡ª
▶▶¤³¤ÎºîÉÊ¤òºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à
À¤³¦À¬Éþ¤ò´ë¤Æ¤ë°¤ÎÁÈ¿¥¡£°¤ÎÁí¿ã¤¬ÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎDNA¤«¤éºî¤Ã¤¿ºÇ¶§¤Î¿ÍÂ¤¿Í´Ö¡á¥Û¥à¥ó¥¯¥ë¥¹¤ÎÃÂÀ¸¤Ç¤·¤¿¡£¥Û¥à¥ó¥¯¥ë¥¹¤òÁÈ¿¥¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ë¿ø¤¨¡¢¤¹¤°¤Ë¤âÆ¯¤«¤»¤ë¤³¤È¤òÌÜÏÀ¤ó¤Ç¤¤¤¿Áí¿ã¡£¤·¤«¤·ÌÜ³Ð¤á¤¿¥Û¥à¥ó¥¯¥ë¥¹¤Î»Ñ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¿·À¸»ù¤Ç¡Ä!?
¿²¤«¤·¤Ä¤±¡¢¥ß¥ë¥¯¡¢¤ª¤à¤ÄÂØ¤¨¤Ê¤É¡¢´·¤ì¤Ê¤¤°é»ù¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤ë°¤ÎÁí¿ã¤¿¤Á¡£Æü¡¹¼êÃµ¤ê¾õÂÖ¤Ç²á¤´¤¹Áí¿ã¤Î¿´¤â¡¢¥Û¥à¥ó¥¯¥ë¥¹¤ÎÀ®Ä¹¤È¤È¤â¤ËÊÑ²½¤·¤Ï¤¸¤á¤Æ¡Ä¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¥ª¥ª¥«¥ß¥¿¥ÛÃø¤Î½ñÀÒ¡Ø°¤ÎÁÈ¿¥¤Î»Ò°é¤ÆÆüµ¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãø¡á¥ª¥ª¥«¥ß¥¿¥Û¡¿¡Ø°¤ÎÁÈ¿¥¤Î»Ò°é¤ÆÆüµ¡Ù