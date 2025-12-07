17ºÐMFÉ±ÌîÀ¿¤¬°¦¤¹¤ëÀéÍÕ¤òµß¤¦Âç»Å»ö¡ª¡Ö¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Î»þ¤«¤é¤º¤Ã¤ÈJ2¤À¤Ã¤¿¡£¡Ø¥Õ¥¯¥¢¥ê¤ÇJ1¤Î»î¹ç¤ò¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¶¯¤¤¡×
¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡£J1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤È¤¤¤¦Âç°ìÈÖ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢°¦¤¹¤ë¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤òµß¤Ã¤¿É±ÌîÀ¿¤Ï¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡J2¥ê¡¼¥°3°Ì¤ÎÀéÍÕ¤¬6°Ì¤ÎRBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤ò¥Û¡¼¥à¤Ë·Þ¤¨¤¿°ìÀï¡¢ÀéÍÕ¤Ï48Ê¬¤Þ¤Ç¤Ë3¼ºÅÀ¤òµÊ¤¹¤ë¶ì¤·¤¤Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¾õ¶·¤¬¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¤·¡¢°ìÊÑ¤µ¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾®ÎÓ·Ä¹Ô´ÆÆÄ¤Ï60Ê¬¤ËÉ±Ìî¤ò¥Ô¥Ã¥Á¤ØÁ÷¤ê½Ð¤¹¡£¡ÖËÜÅö¤Ë»×¤¤ÀÚ¤ê¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Î¾õ¶·¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤Ãæ¡¢ÅÓÃæ¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¾Ã¶ËÅª¤Ê¥×¥ì¡¼¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£62Ê¬¤Ë¤Ïº¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î²Ì´º¤Ê»Å³Ý¤±¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤Þ¤Ç»ê¤ë¡£¡Ö¤¢¤ì¤¬¼«Ê¬¤ÎÉð´ï¤Ç¤¹¤·¡¢ÆÃÄ¹¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤¤¥ê¥º¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¡¢É±Ìî¤Ï¤¿¤·¤«¤Ê¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÀéÍÕ¤Ï71Ê¬¤Ë¥«¥ë¥ê¡¼¥Ë¥ç¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¢77Ê¬¤Ë¥¨¥É¥¥¥¢¥ë¥É¤ÎÏ¢Â³¥´¡¼¥ë¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¤Ä¤¤¤Ë1ÅÀº¹¤Þ¤ÇÇ÷¤ë¡£¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿83Ê¬¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î¸â²°ÂçæÆ¡¢ÊÆÁÒ¹±µ®¤È¤Ä¤Ê¤¤¤ÇºÇ¸å¤ÏÈ´¤±½Ð¤·¤¿É±Ìî¤¬¥ë¡¼¥×¥·¥å¡¼¥È¤òÄÀ¤á¤¿¡£¡ÖÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿·Á¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æþ¤Ã¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÊÆÁÒ¤µ¤ó¤¬¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¥´¡¼¥ë¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÊÖ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£ÂçÀª¤ÎÀéÍÕ¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬¿Ø¼è¤ë¥´¡¼¥ëÂ¦¤Ç·è¤á¤¿ÆÃÊÌ¤ÊÆÀÅÀ¸å¤Ï¡¢ÞÕ¿È¤Î¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¸«¤»¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤ª·è¤Þ¤ê¤Î¡È¥¸¥§¥Õ»°¾§¡É¤Ç´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤Ã¤¿¡£¡Ö¡Ê¥¸¥§¥Õ»°¾§¤Ï¡Ë¤º¤Ã¤È¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç¤ä¤ëÂ¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤Î¾å¤Ç¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ±Ìî¤Ï¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤âÀéÍÕ¤ÎÀª¤¤¤Ï¤È¤É¤Þ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢87Ê¬¤Ë²ÏÌîµ®»Ö¤ËCK¤«¤é·è¤á¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤ËµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¡£3ÅÀº¹¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹ÂçµÕÅ¾¾¡Íø¤Ç¡¢¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ·è¾¡¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£¡Ö¤º¤Ã¤ÈÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¿ÉñÂæ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¾ì½ê¤ÇÆÀÅÀ¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤·Ð¸³¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÉ±Ìî¡£J1¾º³Ê¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤È°ì¤Ä¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£¡Ö¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Î»þ¤«¤é¤º¤Ã¤ÈJ2¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î»î¹ç¤ò¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ø¥Õ¥¯¥¢¥ê¤ÇJ1¤Î»î¹ç¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¶¯¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¸þ¤±¤Æº£Æü¾¡Íø¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼¡¤â¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£U-12¤«¤éÀéÍÕ¤ËºßÀÒ¤¹¤ë17ºÐ¤Ï¡¢¤½¤¦¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡á»°ÅçÂçÊå¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥¥ó¥°ÊÔ½¸Éô¡Ë
